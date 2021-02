Дом на склоне: вид сверху

Не всегда удается получить в пользование идеально ровный участок земли под строительство. Уклон может быть небольшим — градусов 10 — 15, а может быть и еще круче. С одной стороны, на нем можно поставить оригинальный видовой дом. С другой, такое строительство, скорее всего, обернется большими затратами. Обсудим, как остаться героем песни Бориса Гребенщикова “Сидя на красивом холме” и не превратиться в битловского “The Fool On The Hill”*.

Главный плюс дома на холме — эффектность. Есть люди, которые специально стараются построить дом на склоне холма, обрамить его поступенчатыми террасами и обеспечить себе уникальный вид на окрестности — сверху, как из орлиного гнезда. Желание, конечно, похвальное. Участок “с изюминкой” редко остается единственным невыкупленным в округе — чаще всего на него находится свой охотник. С точки зрения дизайна склоны — интересное место. Представьте себе разноуровневый дом с входом через верхний этаж! С панорамным остеклением! С хорошим видом!

И если вы — именно такой охотник, то обратите внимание на следующие моменты при выборе своего будущего дома на холме.

Главный недостаток домов, строящихся на участках, идущих под уклон, — дороговизна их строительства и обустройства участка. В таком строительстве есть ряд коварных моментов, о которых не задумываешься сразу, но которые всплывают один за другим. Вот некоторые нюансы, которые всплывали у реальных людей на реальных стройках.

Не забудьте и про то, что дорогу тоже надо будет отсыпать — чтоб спецтехника нормально заходила на стройплощадку. А иногда склон такой крутой, что тяжелый грузовик может и не удержать равновесие. Плюс вспомните про распутицу весной и осенью, когда даже на ровном участке тяжелый бетоновоз или фура, везущая кирпич, могут застрять. Теперь представьте, что она застряла на склоне, пытаясь заползти на стройплощадку.

Так что логистику нужно будет продумывать очень подробно — да еще и с прицелом на то, что потом по этим путям будете ездить вы сами на своем автомобиле.

В разговоре о технике упомянем снегоуборщик. Это связано уже не с самим строительством, а с последующим проживанием в доме. Если ваш холм зимой замело снегом — вместе со всеми террасами, лесенками и искусно сделанными ландшафтными излишествами, снегоуборочная машинка будет с большим трудом справляться с переползанием по всем элементам дизайна. Можно, конечно, махать лопатой вручную.

Часто дома на склоне приходится ставить на высоком цоколе — чтоб вся заглубленная часть приходилась на цокольный этаж с кладовой, мастерской и прочими хозяйственными помещениями.

Врезать в склон этот этаж — решение разумное и эргономичное, но не очень экономичное.

Отдельная головная боль при “холмовом строительстве” — тип фундамента. Многие проектировочные решения смогут быть реализованы только на сваях. На неровном основании не очень актуален плитный фундамент — он рискует обойтись еще дороже, чем обычно (хотя, казалось бы, куда?). В любом случае, потребуется проект, который будет составлен профессиональными архитекторами и проектировщиками. И будьте готовы к тому, что за любое нестандартное решение при реализации придется переплатить из-за сложных условий строительства и большей материалоемкости.

И если вы готовы потратить время, усилия и деньги на решение этих вопросов — удачного вам строительства!

Людмила Губаева

Справка

*«The Fool On The Hill» — «Дурак на холме», песня The Beatles (пер. с англ.)