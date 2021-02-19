Дом на склоне: вид сверху

Плюсы и минусы участка под дом, расположенного под уклоном

Не всегда удается получить в пользование идеально ровный участок земли под строительство. Уклон может быть небольшим — градусов 10 — 15, а может быть и еще круче. С одной стороны, на нем можно поставить оригинальный видовой дом. С другой, такое строительство, скорее всего, обернется большими затратами. Обсудим, как остаться героем песни Бориса Гребенщикова “Сидя на красивом холме” и не превратиться в битловского “The Fool On The Hill”*.

Но сначала — о преимуществах

Главный плюс дома на холме — эффектность. Есть люди, которые специально стараются построить дом на склоне холма, обрамить его поступенчатыми террасами и обеспечить себе уникальный вид на окрестности — сверху, как из орлиного гнезда. Желание, конечно, похвальное. Участок “с изюминкой” редко остается единственным невыкупленным в округе — чаще всего на него находится свой охотник. С точки зрения дизайна склоны — интересное место. Представьте себе разноуровневый дом с входом через верхний этаж! С панорамным остеклением! С хорошим видом!

И если вы — именно такой охотник, то обратите внимание на следующие моменты при выборе своего будущего дома на холме.

Выбирать желательно южный склон, а не северный. Иначе в наших климатических условиях у вас будет уходить очень много средств на обогрев, да и освещение будет мрачноватым. Перед покупкой обязательно досконально выясните особенности грунта. Иные недобросовестные продавцы участков (особенно еще никогда не застраивавшихся) могут уверять, что тут можно строить замки и копать метро. А на поверку может выясниться, что сыпучий грунт “ползет” с каждым годом, и, чтобы укоренить на нем свой дом, вам придется добуриться чуть ли не до Австралии и каждый год свозить сюда почву. Изучите (желательно с помощью геологов и геодезистов), как ведут себя поверхностные стоки в облюбованном вами месте. Будет очень обидно построиться, посеять наконец морковку — и обнаружить, что сеять нужно было рис, который растет под водой. Если стоки идут вниз по вашей стороне холма — лучше воздержаться от покупки, иначе вы или разоритесь на дренаже, или будете вынуждены привыкать к “маленькой Венеции”.

Главный недостаток домов, строящихся на участках, идущих под уклон, — дороговизна их строительства и обустройства участка. Фото magazindomov.ru

“Разориться” — ключевое слово

Главный недостаток домов, строящихся на участках, идущих под уклон, — дороговизна их строительства и обустройства участка. В таком строительстве есть ряд коварных моментов, о которых не задумываешься сразу, но которые всплывают один за другим. Вот некоторые нюансы, которые всплывали у реальных людей на реальных стройках.

На участок сложно загнать машину с грузом стройматериалов. “В гору” она идет тяжело, приходится хорошо разгоняться.

Если грунт сыпучий, понадобятся подпорные стенки, которые съедят дополнительные деньги из бюджета. Они нужны будут и для укрепления дома, и для террасирования — каждая ступень террасы должна будет подкрепляться такой стеной.

Террасирование потребует и отсекающего дренажа на каждом уровне — иначе ступени террасы смоются дождями вниз за первый же сезон.

Даже не думайте начинать строиться без инженерно-геологических изысканий. Иначе вы не будете знать ни состав грунта, ни несущую способность, ни того, насколько его тянет обрушиться или сползти. Расходы на услуги квалифицированных геологов и топографа — лишний повод увеличить бюджет.

Потребуется грунт на отсыпку. Вряд ли у вас идеально ровный склон — между тем, и террасирование, а кое-где и выравнивание (например, под баню или под гараж), скорее всего, потребуют завоза грунта. Даже если все, что вы вынете из-под фундамента, вы бросите на отсыпку.

Вряд ли у вас идеально ровный склон — между тем, и террасирование, а кое-где и выравнивание (например, под баню или под гараж), скорее всего, потребуют завоза грунта. Фото geotexpolimer.ru

Дороги и техника

Не забудьте и про то, что дорогу тоже надо будет отсыпать — чтоб спецтехника нормально заходила на стройплощадку. А иногда склон такой крутой, что тяжелый грузовик может и не удержать равновесие. Плюс вспомните про распутицу весной и осенью, когда даже на ровном участке тяжелый бетоновоз или фура, везущая кирпич, могут застрять. Теперь представьте, что она застряла на склоне, пытаясь заползти на стройплощадку.

Так что логистику нужно будет продумывать очень подробно — да еще и с прицелом на то, что потом по этим путям будете ездить вы сами на своем автомобиле.

В разговоре о технике упомянем снегоуборщик. Это связано уже не с самим строительством, а с последующим проживанием в доме. Если ваш холм зимой замело снегом — вместе со всеми террасами, лесенками и искусно сделанными ландшафтными излишествами, снегоуборочная машинка будет с большим трудом справляться с переползанием по всем элементам дизайна. Можно, конечно, махать лопатой вручную.

Цоколь и фундамент

Часто дома на склоне приходится ставить на высоком цоколе — чтоб вся заглубленная часть приходилась на цокольный этаж с кладовой, мастерской и прочими хозяйственными помещениями.

Врезать в склон этот этаж — решение разумное и эргономичное, но не очень экономичное.

Во-первых, это материалоемкое мероприятие. Высокий цоколь потребует большого расхода материала (а его еще внутри отделывать надо будет).

Во-вторых, придется озадачиться водоотведением — чем больше толща земли вокруг цоколя, тем серьезнее. Если мимо дома идут грунтовые воды, или же если весеннее таяние снега наполняет почву влагой, как губкой — без серьезных работ по гидроизоляции ничего не получится. Поэтому и фундамент, и цокольный этаж придется гидроизолировать, что называется, намертво. Кроме того, нужно будет сделать очень качественный дренаж, рассчитанный профессиональными инженерами. Это плюс в список дополнительных затрат.

Отдельная головная боль при “холмовом строительстве” — тип фундамента. Многие проектировочные решения смогут быть реализованы только на сваях. На неровном основании не очень актуален плитный фундамент — он рискует обойтись еще дороже, чем обычно (хотя, казалось бы, куда?). В любом случае, потребуется проект, который будет составлен профессиональными архитекторами и проектировщиками. И будьте готовы к тому, что за любое нестандартное решение при реализации придется переплатить из-за сложных условий строительства и большей материалоемкости.

Часто дома на склоне приходится ставить на высоком цоколе — чтоб вся заглубленная часть приходилась на цокольный этаж с кладовой, мастерской и прочими хозяйственными помещениями. Фото argo-project.ru





Итак, 6 главных вопросов для “строителя на холме”

Надо ли укреплять склон, и если надо, то чем? Куда идут талые воды и не сползет ли склон под тяжестью дома? Надо ли делать подпорные стенки, и если да, то сколько и где? Как сделать удобные подъездные дорожки для спецтехники? Сколько грунта придется ввезти сюда для отсыпки нужных участков? Какой потребуется тип фундамента?

И если вы готовы потратить время, усилия и деньги на решение этих вопросов — удачного вам строительства!

Людмила Губаева