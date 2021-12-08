«Модульный бум» и его подводные камни

Плюсы и минусы модульного домостроения

Каркасник считается признанным королем домостроения, если нужно все сделать быстро. Но в последнее десятилетие этот сегмент, в том числе и в России, потеснили модульные дома. Они приезжают на стройплощадку в состоянии практически полной готовности и собираются, примерно как конструктор, из готовых блоков. На изготовление и сборку модульника в идеальном варианте уходит несколько месяцев, причем в них даже отделка уже есть: заезжай и живи! Но почему в таком случае все наши коттеджные поселки еще не состоят из подобных домов? Минусов и подводных камней у модульных домов хватает. Посмотрим чуть подробнее, чем же хорошо, а чем же плохо такое технологическое решение.

Что представляет собой модульный дом



Суть модульника схожа с принципом каркасного дома, разница — в том, что на производстве их доводят до ума практически полностью и привозят на стройплощадку целыми готовыми коробками. Каркас может состоять из металла (ЛСТК или профиля), но чаще всего он деревянный. Есть несколько разных проектов модульных домов, но в целом все они типовые и схожи друг с другом. Модульники редко бывают большими — как правило, это домики площадью до 100 метров. Вот какой разумный минимум обязательно входит в комплект, который приезжает на стройплощадку с завода:

в состав каркаса входят стены (несущие и перегородки), стропила, теплоизоляция, паро-, гидро- и ветроизоляция, перекрытия;

внутренняя и внешняя отделка (кровля, фасад, двери, внутренняя облицовка стен и потолка);

оконные блоки;

коммуникации;

отопление (как правило, тут используются или электрические конвекторы, или печка с дымоходом).

Некоторые производители обеспечивают бесплатную доставку «домоблоков» на стройплощадку, но часто бывает и так, что за это нужно доплатить. Есть заводы, которые в базовую поставку включают даже сантехнику и водонагреватели, лампочки и прочие элементы систем комфорта. А вот фундамент, скорее всего, потребуется подготовить самостоятельно.

Фото: stroitelstvoproektirovanie.com

Чтобы сделать модульный дом, завод, скорее всего, попросит несколько месяцев. Особенно замедлились сроки исполнения в 2021 году, когда вдруг подорожали все ключевые материалы, требующиеся для его изготовления. Но технология в целом подразумевает, что за два-три месяца ваш дом построят на заводе, потом привезут на участок и установят недели за полторы-две. Так что в части быстровозводимости и, особенно, рекордно коротких сроков работ на участке модульным домам действительно пока равных нет.

Вы спросите, в чем подвох? А вот в чем.

Минусы модульных домов

Стены не очень теплые — по крайней мере, каркасникам с треском проигрывают. Конечно, большинство рекламных сообщений будет говорить, что модульный дом годится для круглогодичного проживания в нашем климате. И это действительно так, но для этого желательно его дополнительно утеплить. Толщины теплоизоляционной плиты в стене в 150 мм не всегда достаточно. Поэтому-то в нашем климате чаще всего модульниками оборудуют фешенебельные дачные участки: летом здесь будет красиво, а зимой можно будет приезжать на выходные. А чтобы жить круглогодично, нужно будет постараться. Например, полностью загерметизировать его контур: проследить за идеальностью оконных и дверных блоков, исключить малейшие щели и не жадничать при выборе толщины утеплителя.

Прохладные не только стены, но и пол (особенно если, по устоявшейся традиции, ставить дом на сваях). И если помещение обогреть легко, то без должного утепления пола от него будет постоянно тянуть зимним холодом.

Фото: stroitelstvoproektirovanie.com

Качество нужно тщательно контролировать. Дело в том, что модульники так называемой гаражной сборки могут грешить низким качеством исполнения: к примеру, заявлены одни материалы, а используются другие, подешевле. Или же нарушается технология сборки в угоду скорости изготовления. Или в целях экономии средств «худеет» теплоизоляция.

Низкая долговечность. Производители заявляют, что модульный дом простоит до полувека. Но многие новоиспеченные домовладельцы хотят передать «родовое гнездо» детям и внукам, поэтому, если вам нужно строение на века, обратите внимание на кирпичные коттеджи в лучших традициях английской аристократии. Модульник вам не подойдет.

Чтобы разгрузить модульный дом и собрать его на участке, понадобится специальная техника — а значит, для этого надо обеспечить комфортный въезд. Представьте себе дачное товарищество где-нибудь под Казанью — да-да, с узкими аллеями и с крошечными участками, жмущимися друг к другу. А теперь представьте, что на один из таких участков пытаются привезти целый дом на огромной машине. Ей надо проехать, где-то встать, рядом надо каким-то образом примостить спецтехнику, которая сгрузит дом и поставит на сваи… В общем, задача не из легких.

Небольшой размер. Стандартные модульники действительно маленькие: один из самых популярных их размеров — 65 кв. м. Если вы живете вдвоем или хотя бы только с одним ребенком — вполне хватит. А если больше — придется потесниться.

Фото: stroyportal.ru

Словом, теперь становится понятно, почему многие готовы рассматривать модульные дома только в качестве дачных вариантов. А почему еще одни «многие» в них живут круглый год? Плюсы же должны быть?

Достоинства модульных домов

О первом из преимуществ модульников мы уже говорили: это фантастическая скорость их сборки. Пара недель на стройплощадке — и все, заезжай и живи.

В буквальном смысле «заезжай и живи»: всю зиму на внутреннюю отделку тратить не придется, такие дома уже отделаны.

Всего лишь год назад модульный дом был одним из самых дешевых вариантов частного строительства. Рынок, конечно, внес свои коррективы и сюда, взвинтив цены на многие вещи, включая стройматериалы. Так что за год цены на модульные дома выросли чуть меньше, чем на треть. Но по-прежнему строить их выгоднее, чем многие другие виды «коробок», потому что их не нужно доводить до ума (особенно если посчастливится найти такой вариант, который оборудован даже сантехникой, бойлером и лампочками). Уберечься от резкого взлета цены, если весной вы вдруг решите озаботиться строительством модульника, можно, грамотно составив договор с заводом-производителем. В нем обязательно должен быть пункт о фиксированной стоимости.

Фото: doma.life

К несомненным плюсам идеи модульного дома относится тот факт, что есть немалая вероятность, что пресловутые льготные ипотечные кредиты на ИЖС, которые, как ожидается, скоро начнут выдавать в России, будут касаться как раз таких строений. Просто у них стандартизованный расчет цены, и их легче реально оценить банку (прежде чем выдать под него ипотеку, тем более льготную). Типовые проекты модульных домов позволят наконец стандартизировать пестрый рынок индивидуального домостроительства.

Есть еще один интересный нюанс, который сложно отнести и к однозначным плюсам, и к неоспоримым минусам модульных домов. Дело в том, что, если поставить его на свайный фундамент, его впоследствии можно будет снять и передвинуть. Причем вопреки распространенным «страшилкам» легализовать такой дом как жилой возможно — главное, чтобы статус земли на вашем участке позволял строить постоянное жилье.