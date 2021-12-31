Новогодний Татарстан — от «беспокойных лет» до «радостных событий»

Как менялись поздравления президентов Татарстана с Новым годом за 30 лет

Новогоднее телеобращение президента Татарстана — традиция, которую в республике заложил в 1991 году ее первый президент Минтимер Шаймиев. Почти 20 лет татарстанцев с Новым годом поздравлял именно он, а в последние 10 лет это делает Рустам Минниханов. Как рассказывал экс-руководитель пресс-службы казанского Кремля Эдуард Хайруллин, глава республики сам формирует основные акценты в тексте обращения, длится оно обычно не дольше трех минут и звучит на двух языках — татарском и русском. Президент зачитывает его обычно на фоне елки (как в прошлом году), горящего камина или в рабочем кабинете. Газета «Реальное время» проанализировала, как отличались друг от друга обращения двух президентов Татарстана в зависимости от событий разных лет, о каких проблемах и свершениях ушедших лет они свидетельствовали.

Переломный 1993-й: «крайне тяжелое положение» уважаемых соотечественников

Одно из самых ранних обращений, которое есть в открытом доступе сегодня, — новогоднее поздравление президента Минтимера Шаймиева с 1994 годом. Время было тяжелое, и это не могло не сказаться на тексте послания. 1993-й запомнился октябрьским путчем, штурмом Белого дома, «Ельцинским переворотом». Конституционный кризис в России длился весь год. Неспокойно было и в самом Татарстане: кризис перекинулся и сюда. Так, в республике был объявлен бойкот всероссийскому голосованию 12 декабря 1993 года по проекту новой Конституции России. В результате в республике были фактически сорваны выборы в Госдуму.

Характерно, что президент в поздравлении обратился к «уважаемым соотечественникам», а не к татарстанцам, как стал обращаться потом он сам, и его преемник Рустам Минниханов. В первом же предложении он охарактеризовал уходящий 1993-й как «еще один год нашей беспокойной жизни». Год этот оказался для него и жителей РТ «трудным», потребовав «колоссального напряжения».

Перед тем, как перейти к собственно поздравлениям, Минтимер Шаймиев обратил внимание на то, что жители городов и сел Татарстана продолжают испытывать «тяжелые удары» перехода к рыночным условиям. И с сожалением признал «крайне тяжелое положение», которое создалось в агропромышленном комплексе республики и в других отраслях — из-за невыплаты зарплаты и неопределенности с заказами.

Сложившуюся ситуацию президент Татарстана в том послании объяснял длительной политической нестабильностью и кризисом в экономике всей Российской Федерации. Он напомнил, что «обострения и изменения в политической обстановке в верхних эшелонах власти» не дали возможности «завершить переговорный процесс и заключить договор [с РФ]».

Минтимер Шаймиев в Сарманово, 1992 год. Фото: Михаил Козловский

Главный акцент в том новогоднем поздравлении, ставшем отчасти и политическим обращением к Москве, Минтимер Шаймиев делал на утверждение политической жизни республики, ее суверенитете и народовластии. И особо говорил о межнациональном согласии:

«Отвергая популизм в политике, мы вновь повторяем, что суверенитет не имеет и не будет иметь национальной окраски!».

Показательно, что во второй части поздравления президент обращался уже к согражданам, а именно — к представителям разных национальностей, проживающих в Татарстане. Письма от татар, русских, чувашей, мордвы, марийцев он назвал ценным подспорьем для проведения в жизнь «реальной интернациональной политики». И в финале, обратившись к «дорогим друзьям» и назвав праздник семейным, Минтимер Шарипович с горечью отмечал, что «за последние годы многие семьи оказались разорваны новыми границами, расстояниями, дороговизной жизни».

1990-е как «сложный отрезок пути становления демократического общества»

По поздравлениям первых лет суверенного Татарстана действительно, не заглядывая в учебники по новейшей истории РТ и РФ, можно отслеживать политические и экономические потрясения той эпохи.

В поздравлениях конца 1990-х Минтимер Шаймиев называет это десятилетие «сложным отрезком пути становления цивилизованного демократического общества». И отрезок этот к тому моменту не стал легче: 1998 год запомнился масштабным экономическим кризисом и чехардой федеральных правительств. Из-за невыплаты зарплат шахтеры перекрывали железные дороги, а страна объявила дефолт по своим обязательствам.

Непосредственно в самом Татарстане в разгаре была программа ликвидации ветхого жилья. А с политической точки зрения, год запомнился «путчем глав районов», в результате которого многие местные политики выбыли из колоды, и восхождение начала звезда Рустама Минниханова, ставшего в 40 лет премьер-министром.

В поздравлении с 1999 годом Минтимер Шаймиев снова говорил о жизни в «нелегкое, очень непростое время». Отдельно он обратился к татарам, проживающим вне республики — к «соотечественникам», оказавшимся «вдали от исторической Родины». В том поздравлении президент назвал Татарстан первопроходцем в социально-экономических начинаниях и в реформировании общественных отношений.

К тому моменту уже была провозглашена Декларация о государственном суверенитете, принята новая Конституция РТ, заключен отдельный Договор с РФ о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий.

С новоселами, получившими квартиры по программе ликвидации ветхого жилья. Фото: Михаил Козловский

Новый, 2000-й: как Минтимер Шаймиев провожал первого президента России

О том, как серьезно относился первый президент Татарстана к своим новогодним поздравлениям, можно судить по его реакции на уход президента РФ Бориса Ельцина с поста главы государства в ночь 31 декабря 1999 года.

«Ельцин был бы неискренен, обратись он в новогоднюю ночь с поздравлениями к народу, который бы, исходя из этого, возложил бы на него определенные надежды, а на другой день ушел бы в отставку», — заявил президент Татарстана сразу же после выступления Ельцина по телевидению.

День и час объявления об этом Минтимер Шарипович Шаймиев назвал удачным, отметив, что решение Ельцина не спонтанное и его нельзя расценивать как «плохую весть». И выразил надежду, что 2000 год станет хорошим началом «для тех позитивных перемен, которых мы ожидаем не первый год с начала перестройки». Как отмечал президент Татарстана, российское общество «впервые созрело для объединения за все годы перестройки» вообще.

С Борисом Ельциным в Казани зимой 2002 года. Фото: Михаил Козловский

Начало нулевых: на место «тяжелых ударов» приходят «мелкие заботы»

В конце 2002 года Минтимер Шаймиев в последний раз в новогоднем поздравлении использовал слово «сограждане» и впервые обратился к «дорогим татарстанцам». Обращения 2000-х разительно отличаются от обращений 1990-х.

Сравните, например, риторику из новогоднего поздравления в декабре 1993 года:

«Канул в Лету еще один год нашей беспокойной жизни. Прошедший год был трудным и потребовал от нас колоссального напряжения духовных и физических сил. Тяжелые удары первых лет перехода к рыночным условиям продолжают испытывать как горожане, так и селяне…».

А вот как говорил Минтимер Шарипович, поздравляя свою республику с новым 2003 годом, то есть 9 лет спустя:

«В такие минуты мы вспоминаем радостные события уходящего года, забывая мелкие заботы и огорчения».

От этого обращения уже не веет холодом и бедствиями, много говорится о стабильности, улучшении жизни, укреплении единства и согласия. В качестве главной беды уходящего года президент упомянул то, что происходило далеко за пределами республики: «совершающиеся в разных точках мира террористические акты или иные экстремистские вылазки». (Собственно, первые 5 лет «нулевых» в России и в мире пролетели под знаком терроризма).

Уже тогда власти Татарстана поставили себе целью «сближение «условий жизни города и деревни», а Минтимер Шаймиев назвал в новогоднем поздравлении собственное производство продуктов питания не только гарантией продовольственной безопасности, но и главным условием стабильности цен и качества жизни.

В начале нулевых был открыт мостовой переход через Каму, сдан базовый комплекс глубокой переработки нефти, в Казани заработала «Пирамида» — Татарстан собирался широко отпраздновать 1000-летие Казани.

На главной новогодней елке республики, 2003 год. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

2003-й: стабильность завоевана, но наркомания как и инфляция не побеждены

Новогоднее обращение с Новым 2004 годом подводило итоги уходящего года в «непринужденной обстановке». Из негативных моментов упомянуты были инфляция, низкие доходы части населения, неустроенность в быту и наркомания. Но несмотря на это, в новогоднем обращении Минтимер Шаймиев называет уже доброй традицией устойчивое экономическое развитие Татарстана.

И если еще год назад власти РТ упорным трудом «добивались стабильности», то теперь в поздравлении Минтимер Шаймиев называет политическую и экономическую стабильность Татарстана в числе главных факторов инвестиционной привлекательности республики. Кажется, именно с этого момента словосочетание «инвестиционная привлекательность» прочно вошло в политический лексикон властей РТ.

Основные завалы были расчищены: задуманное было в основном реализовано, год президент охарактеризовал как созидательный: пенсии росли, добыча нефти «стабилизировалась», нефтехимия развивалась, КАМАЗ и другие промышленные предприятия «набирали обороты», а в производстве зерна и продукции животноводства Татарстан и вообще к тому моменту выбился в лидеры.

Новогоднее поздравление с 2004 годом стало первым, в котором президент республики обращался уже к «дорогим татарстанцам».

Фото: Михаил Козловский

2004-й: упор на социальный блок

В поздравлении с новым 2005 годом вновь упоминались теракты, ведь одной из главных трагедий стали события в Беслане.

«Главное — это умение делать правильные выводы из подобного рода экстремальных ситуаций с тем, чтобы они никогда впредь не повторялись», — заявил Минтимер Шаймиев.

Но красной нитью этого новогоднего обращения, наверное, впервые с конца 1990-х стал политический аспект. Во-первых, в числе главных событий президент Татарстана упомянул все же не Беслан, а выборы президента РФ и выборы депутатов Госсовета РТ, назвав их «факторами укрепления стабильности в обществе».

Во-вторых, предстоящий 2005 год, объявлял Минтимер Шаймиев, станет годом «приближения власти к людям», так как должна была состояться (и состоялась) реформа системы региональной и местной власти — именно тогда в Татарстане появились муниципальные органы власти, или «органы местного самоуправления» (те самые, которые сейчас собираются реформировать).

Любопытен и «экономический блок» новогоднего обращения, где о нефти говорилось лишь мимоходом — отмечались только высокие цены на нее. Через запятую были упомянуты машиностроение, строительная индустрия, энергетика. Минтимер Шаймиев говорил, что промышленный рост республики определялся системной работой всей экономики.

Особенно президент отметил факт завершения программы ликвидации ветхого жилья, начатой еще в глубоко неспокойные времена конца 1990-х (благодаря которой квартиры получили 50 тысяч семей), и пришедшая на ее смену социальная ипотека — она впервые упомянута в этом новогоднем обращении.

Социальный блок, на который президент РТ уделил в два раза больше времени и места, чем на всю экономику республики, был важен потому, что уходящий 2004 год стал известен скандальной монетизацией льгот и реформой ЖКХ, заставивших выйти на улицу — впервые с тех же 1990-х — десятки тысяч людей. Минтимер Шаймиев не побоялся назвать ход проводимых тогда социальных реформ «противоречивым», признав, что они воспринимаются населением «болезненно».

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Несмотря на большую нагрузку на бюджет, руководством республики принимаются все меры для смягчения этой ситуации», — заявляет он в своем поздравлении.

В этом же обращении впервые упомянуты «инновационные проекты», и, что любопытно, информатизация, из которой много лет спустя вырастет уже «цифровизация Татарстана», которую будет развивать следующий президент РТ. В разгар стабильных тучных лет Минтимер Шаймиев впервые, кажется, позволяет себе даже пошутить, заявив: «В год Петуха я бы пожелал взвешенно кукарекать и в меру петушиться».

2005-й — первый триумфальный год для Татарстана

Год Петуха — 2005-й — стал, если верить очередному новогоднему обращению, поистине триумфальным для Татарстана. Это, наверное, единственное официальное поздравление такого рода, которому предшествует громкий заголовок, передающий эмоции тех лет: «Время мчит нас вперед — старый год уже не властен!».

Главной причиной этого стало удачное проведение 1000-летнего юбилея Казани. Сам юбилей, как сообщал Минтимер Шаймиев в своем предыдущем обращении, должен был продемонстрировать значимую роль Татарстана в формировании и развитии многонациональной России. Но далеко идущей целью властей РТ, конечно, было привлечение инвестиционных потоков, а не только федеральных средств на стартующие именно с 2005 года большие международные и инфраструктурные проекты, связанные с Казанью и республикой — от Универсиады до чемпионата мира по футболу.

Казанскому миллениуму Минтимер Шаймиев уделил половину обращения, назвав столицу РТ «динамично развивающимся современным городом» и заявив, что республика смогла продемонстрировать «уникальность, где гармонично сочетаются интересы разных народов и конфессий».

В числе достижений, которые оценил и приехавший тогда в Казань президент РФ Владимир Путин были перечислены Кремль, мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор, метро и мост «Миллениум», театр оперы и балета, университет, дворцы спорта и современные торговые комплексы. «Петушиться», если использовать риторику самого президента, было отчего: социально-экономические показатели неуклонно продолжали расти, сказывался и рост цены на нефть, и общий промышленный рост в самой республике. Впрочем, в свете юбилея и экономическим, и политическим, и даже социальным моментам в обращении было уделено не так уж много места.



На 1000-летии Казани. Фото: Михаил Козловский

2006-й: «Дорогие друзья» и спокойная передышка

Поздравление Минтимера Шаймиева с 2007 годом ознаменовалось единственным в своем роде неофициальным обращением «Дорогие друзья!». А еще — стартом с социального блока. Мало кто помнит, но именно в 2006 году в России началась реализация первых национальных проектов, в числе которых были «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Образование» и «Развитие агропромышленного комплекса (АПК)».

Но переломным это обращение делает даже не это: новогодние тексты Минтимера Шаймиева середины первого десятилетия XXI века — во всяком случае, до кризисов 2008—2009 годов — лишены какого-либо политического и даже экономического измерения.

Вероятно, отсюда и теплое «друзья», а не официальное «сограждане». Отсутствие новостей, можно было бы тут сказать — уже хорошая новость. 2006-й для Шаймиева и его команды, если судить по обращению, стал скорее годом отдыха после 1000-летия Казани, и в преддверии остальных бурных событий. Единственный момент поздравления, по которому сторонний человек вообще мог бы как-то его датировать, упоминание о том, что Казань оказалась среди пяти городов, претендовавших на проведение Универсиады 2011 года.



Именно в начале второй пятилетки десятых, при первом своем президенте, Татарстан достигает первой же вершины экономических и социальных успехов — буквально за несколько месяцев до разразившегося широкомасштабного мирового экономического кризиса, больно ударившего и по республике.

2007-й: «Надежный фундамент на будущее»



Минтимер Шаймиев начал поздравление с новым 2008 годом с таких слов:

«Для нашей республики 2007 год был одним из самых успешных и благополучных. Нам удалось набрать хорошие темпы социально-экономического развития и заложить надежный фундамент на будущее».

До сих пор власти республики вообще старались избегать называть прошедшие годы удачными или успешными, ограничиваясь — и то очень редко — лишь пожеланиями удачи на будущее. Трудно сказать, почему. Возможно, не хотелось рапортовать об успехах из суеверия — еще слишком хорошо помнились нестабильные девяностые. А возможно, они долго ждали, чтобы успехи образовали вышеупомянутый фундамент, позволяющий уже говорить об удачах, не стесняясь.

В тексте новогоднего обращения президента РТ Минтимера Шаймиева за 31 декабря 2007 года вы не встретите не единого «но» или упоминания негатива. Экономика РТ набрала ход, и власти могли позволить себе говорить об инновационных проектах и интенсивном, а не экстенсивном развитии. Минтимер Шаймиев не только впервые упоминает в обращении «наукоемкие производства, самые современные технологии» (появление ОЭЗ «Алабуга» и даже перспективу добычи битумной нефти), но и говорит о Татарстане как о регионе, привлекательном для масштабных инвестиций.

Посещение предприятий на промышленной площадке «Алабуга». Фото: shaimiev.tatarstan.ru

К тому моменту уже был достигнут опережающий рост объема промышленного производства, валовой сбор зерна в 5 млн тонн стал «не рекордом, а нормой», за год сдавали более 2 млн кв. м жилья, а Юго-Восток республики дал уже трехмиллиардную тонну нефти. Договор между федеральным центром и РТ обрел силу федерального закона. Впереди были выборы президента РФ, должность которого впервые и на один-единственный срок займет Дмитрий Медведев.

2009-й: посткризисное обращение

И какой контраст по сравнению с этим несет новогоднее обращение 2009 года!

«Прошел еще один год нового тысячелетия, год немалых хлопот и забот, связанных прежде всего с мировым финансовым кризисом… В финансово-экономическом плане наступающий год не будет простым».

Тогда уверенность в стабильном развитии, казалось, пошатнулась. Любопытно отметить, что перед началом 2007 года Минтимер Шаймиев, точно перестраховываясь и стуча по дереву, в своем поздравлении говорил, что «мир и стабильность очень хрупки». Всего пару лет спустя ему пришлось напоминать татарстанцам о «взаимозависимости мирового хозяйства» и «уязвимости национальных экономик».

И все-таки президент Татарстана сделал свое обращение сбалансированным. Посвятив финансовому кризису не так много места, как ожидалось, он дал понять, что ключевые бюджетообразующие предприятия и банковскую систему удалось поддержать, в том числе и благодаря Москве. И отметил главный итог 2009 года — тот факт, что Татарстан смог-таки «миновать пик кризиса без серьезных социальных издержек».

Именно социальный акцент вновь стал в этом обращении главным. Шаймиев упомянул в нем социальную ипотеку, рост рождаемости, капремонт жилья и дорожное строительство. Отдельно радовался президент преобразованию КГУ в КФУ и новой республиканской реформе системы образования — показательно, что 10 лет спустя именно ею он уже в должности Госсоветника РТ будет заниматься на практике, открывая одну за другой полилингвальные школы «Адымнар».

Посещение Казанского университета, 2009 год. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Каким оставлял Татарстан его первый президент

Чтобы представить, какой путь республика прошла за 19 новогодних поздравлений своего первого президента, стоит вспомнить одно из первых обращений Минтимера Шаймиева «к народу республики» — поздравление с 1993 годом. 1992-й он назвал «високосным, трудным во всех отношениях».

И даже его тем не менее, как сказал президент, удалось пройти достойно — «возобладал разум многонационального народа Татарстана» (акцент на многонациональности в те годы был как никогда важен — после длительных стояний радикалов на площади Свободы и разговоров о возможном суверенитете «как в Чечне»).

В том, таком далеком для нас, поздравлении Минтимер Шаймиев особенно настаивал на том, что именно татарстанская «мягкая» программа вхождения в рынок оказалась более реалистичной и «была воспринята населением». В результате, уверял он, в Татарстане сложилась «более благоприятная экономическая обстановка», чем во многих регионах.

Стоит отметить еще один немаловажный момент: в новогоднем обращении декабря 1992 года президент РТ отдельно останавливается на «разгулявшейся преступности». К 2010 году этот вопрос даже не стоял на повестке: татарстанское МВД выкосило многие местные ОПГ к началу 2000-х под корень.

Интересно, что 2 года спустя первый и второй президенты РТ вместе сделают новогодние поздравления — выступив с ними перед жителями града Свияжска. Поводом стало возрождение духовных святынь в Свияжске и Болгаре, за которые теперь отвечал, став главой Попечительского совета Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, Минтимер Шаймиев. Но даже здесь и новый глава Татарстана Рустам Минниханов, и прежний, не сговариваясь, заявляли: именно потому, что республика развивается, экономика и позволяла решать социальные задачи. Пришло время, давали понять первые лица, заняться уже историческими ценностями и духовным возрождением.

На острове-граде Свияжске, 31 декабря 2011 года. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

2010 год: первое поздравление Рустама Минниханова

В первом же своем новогоднем поздравлении в декабре 2010 года новый президент Рустам Минниханов использовал найденную Шаймиевым незадолго до этого формулу «Дорогие татарстанцы». И не изменял ей все последующие годы.

Минниханов заявил о намерении создать в Татарстане инновационную модель экономики, основанную «на высоком уровне знаний, применении новейших технологий, интеграции в мировое хозяйство». Образование, наука и здравоохранение для нового главы республики должны были стать тремя китами, на которых новая команда властей РТ собиралась строить инновационную экономику.

Но, справедливости ради, первое новогоднее обращение Рустама Минниханова презентовало не столько его краткую программу развития РТ на ближайшие годы, сколько отдавало должное уходящей власти. Перечислению успехов и удач Татарстана посвящена его большая часть: удалось реализовать основные социальные программы, рождаемость продолжала расти, наметились признаки экономического роста, улучшилась ситуация на рынке труда, первая очередь ТАНЕКО запущена, закреплен статус РТ как одного из центров отечественного автомобилестроения, начал формироваться IT-сектор, строители готовятся к Универсиаде...

Кроме признания очевидных заслуг первого президента, этим Минниханов еще и сигнализировал жителям республики о стабильности трансфера власти. А еще первое обращение Минниханова в чем-то напоминало и поздравление с Новым 2004 годом, предварявшее последнюю пятилетку-рывок шаймиевской команды, и предкризисное поздравление 2007 года. Коротко говоря: фундамент создан крепчайший, займемся теперь новыми делами.

Закрытие XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани. Фото: president.tatarstan.ru

«Мы не привыкли останавливаться на достигнутом»: первые обращения второго президента РТ

Впрочем, новыми делами по-настоящему новая команда начала заниматься лишь после Универсиады. Последующие десять новогодних обращений Рустама Минниханова можно тоже разделить на две пятилетки: докризисную и посткризисную. В декабре 2012 года он не замедлил обратить внимание на сохранение общественно-политической стабильности республики, успешного социально-экономического и духовного-культурного развития. В преддверии Универсиады, второго крупного международного события в Татарстане (после 1000-летия Казани), он заявлял о сохранении Татарстаном лидирующих позиций в стране по многим показателям.

Год спустя, в декабре 2013 года, президент отмечал, что для успешного проведения Всемирных студенческих игр в Казани потребовалась «колоссальная работа». Но именно она позволила не только «преобразить столицу», но и «изменить нас самих». Минниханов в новогоднем обращении признавался, что он и все татарстанцы в итоге «многому научились, стали более успешными и открытыми».

А стабильная ситуация в экономике (2013 год — стал самым стабильным и для РФ в целом) и социальной сфере, отметил он, поздравляя татарстанцев, позволяли не только «с уверенностью смотреть в будущее», но и вступить «в качественно новый этап своего развития» — так как «мы не привыкли останавливаться на достигнутом». И озвучил стоящие новые амбициозные задачи: реализацию «не имеющих аналогов в стране проектов в нефтехимии», «строительство городов будущего» — Иннополиса и СМАРТ Сити, запуск производств мирового уровня, развитие логистической инфраструктуры, поддержку малого и среднего бизнеса...

«Неофашистам» Минниханов в 2014 году противопоставил «межнациональный мир»:

Но проекты эти пришлось, как выяснилось уже через несколько месяцев, несколько отложить. 2014 год, неожиданно для Татарстана и его президента, стал годом конфликта с Украиной и Западом, что привело в итоге к локальному экономическому кризису в стране. Рубль за год обвалился к доллару на 58%.

На этом фоне, конечно, ни о каких масштабных экономических успехах в президентском поздравлении с новым 2015 годом и не заявлялось. Как следствие — эта речь стала и самой короткой за весь президентский срок (на тот момент) Минниханова: если в первом обращении, где он брал на себя «всю полноту ответственности за развитие нашей республике», содержится более 400 слов, то в кризисом 2014 году их всего 244, как подсчитали наблюдатели.

Зато, кажется, впервые за долгое время в текст новогоднего обращения проникла не просто политика, но политика межнациональная. Дипломатично комментируя российско-украинский конфликт и разрыв России с Западом, президент РТ тем не менее настаивал, что «сложности и противоречия, с которыми столкнулась наша страна в уходящем году, еще больше объединили нас».

Фото: president.tatarstan.ru

Признавшись, что его беспокоят глобальные политические конфликты, «радикальные и неофашистские проявления», Рустам Минниханов противопоставил им «истинные ценности», те, которые когда-то давно, 20 лет назад, еще Минтимер Шаймиев противопоставлял лозунгам внутренних радикалистов: «межнациональный и межконфессиональный мир и согласие».

И напомнил, что, даже несмотря на все эти неожиданные события, власти РТ выполнили все принятые на себя обязательства, «реализовали намеченные программы, продолжили работу над перспективными проектами».

От «продуктивного» к «удачному» году: за что Минниханов благодарил Путина

Переломным для властей Татарстана (как и для властей всей России) стал 2015 год — когда пришлось, затянув пояса, пытаться реализовать намеченные проекты в непростых финансовых условиях и в условиях «импортозамещения».

К счастью, именно в 2015 году удалось открыть Иннополис и запустить еще ряд проектов, реализация которых стартовала еще до кризиса. Как следствие, Татарстан оказался-таки в лидерах инновационной активности и инвестиционной привлекательности среди субъектов Российской Федерации, на что в своем поздравлении с 2016 годом обратил внимание Рустам Минниханов.

А еще заявил о принятии Стратегии социально-экономического развития до 2030 года, приоритетом которой был определён «человеческий капитал». Для этого в ближайшие годы, глава Татарстана в своем новогоднем обращении пообещал, что его команда направит усилия на развитие высокотехнологичной медицины и образования, строительство жилья и объектов социально-культурной сферы, совершенствование среды обитания и формирование комфортных общественных пространств.

Изменившаяся ситуация привела к тому, что зависимость РТ от федеральных средств — особенно в свете регулярного финансирования масштабных инфраструктурных проектов, начиная с 1000-летия Казани, из федерального бюджета — усилилась. Об этом можно судить по любопытной особенности нескольких новогодних обращений Минниханова — упоминанию Владимира Путина.

Минтимер Шаймиев в своих поздравлениях успел упомянуть имя Путина лишь пару раз. В декабре 2005 года он заявил, что было большой честью принимать в республике президента РФ, а в декабре 2007 года — что большинство татарстанцев в ходе выборов в Госдуму «поддержали стратегическую линию президента РФ Владимира Путина».

А вот Рустам Минниханов несколько раз прямо благодарит президента РФ за «всемерную» или «всестороннюю» поддержку Татарстана — в новогодних обращениях декабря 2016-го и декабря 2017 года. Не забывает он упомянуть Путина и в 2018-м, и в 2019 годах.

Что характерно, в новогоднем поздравлении с 2017 годом Минниханов настаивал, что «безусловно, успехи и достижения республики основаны на трудолюбии татарстанцев, нашей сплоченности, верности традициям и желании сделать жизнь лучше». В самом 2017 году глава Татарстана заявлял уже о выполнении всех социальных программ и экономическом росте («четверть миллиона татарстанцев улучшили свои жилищные условия»), благодаря масштабной модернизации. Еще была подготовка к чемпионату мира по футболу. Но уходящий год он тогда называл лишь «достаточно продуктивным».

Подготовка стадиона «Казань-Арена» к чемпионату мира по футболу. Фото: Олег Тихонов

2018 год в последующем новогоднем обращении стал уже «успешным» для республики, а 2019 год — «удачным». В последние два допандемийных года это действительно было так. Рустам Минниханов отчитывался не только о современных производствах, новых объектах здравоохранения и образования, благоустроенных к тому моменту парках и скверах, новых инвестициях и «комфортной среде». Но и об успешном проведении игр мирового первенства по футболу, которые привели к росту привлекательности и открытости самого Татарстана. И о не менее успешном проведении чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.



2019-й: итоги двух пятилеток и «интеграция в российскую государственность»

Показательно, что новогоднее обращение декабря 2019 года стало, наверное, самым длинным в истории президентства Рустама Минниханова — 470 слов. Фактически же, еще не зная о том, какие сложные годы предстоят Татарстану, РФ и всему миру в скором времени, глава Татарстана успел подвести итоги второй пятилетки и первого десятилетия своего руководства — особенно в преддверии празднования 100-летия образования ТАССР.

Он отметил главные залоги успеха: эффективное общественно-государственное взаимодействие, развитие институтов гражданского общества, «реализацию выверенной национальной политики» и сотрудничество с традиционными религиозными объединениями (как раз в те годы были открыты для посещения объекты Свияжска и Болгара, реконструировался Успенский собор, открыта Исламская академия).

И, кажется, впервые так прямо президент Татарстана заявил об «интегрированности в российскую государственность», и даже о «весомом вкладе Татарстана в укрепление могущества Российской Федерации». Был сформулирован и курс на утверждение «комфортной среды»: в своем поздравлении с новым 2020 годом Минниханов делал акцент на реализацию проекта «Наш двор», который обещал в течение трех лет благоустроить дворы всех многоквартирных домов РТ.

И грянул гром: пандемия сократила обращение Минниханова в два раза

«Но, уверен, что нет таких трудностей, которые мы не можем преодолеть сообща», — говорил президент Татарстана под конец обращения 2019 года.

Беда пришла откуда не ждали. Новогоднее обращение 31 декабря 2020 года после выматывающего года борьбы с коронавирусной инфекцией — в итоге оказалось самым коротким, даже еще короче, чем обращение декабря 2014 года после тяжелого финансового кризиса.

Фото: tatarstan.ru

Поздравление татарстанцев с 2021 годом ровно в два раза меньше новогоднего обращения декабря 2019 года, и содержит всего 233 слова. В этом тексте всей огромной экономике Татарстана выделено лишь одно предложение. И стоит оно уже после выражения признательности медицинским работникам республики. Показательно и то, что в своем коротком обращении осторожный президент Татарстана не намечает масштабных социально-экономических и инфраструктурных проектов на будущее (и даже не упоминает о том, что переизбрался президентом в сентябре 2020 года), ограничившись лишь замечанием, что экономика РТ позволит обеспечить выполнение всех социальных программ. И еще он объявил 2021-й Годом родных языков и народного единства.

Главным образом в своем прошлогоднем новогоднем обращении Рустам Минниханов говорил о том, что «уходящий год по-особенному сплотил нас», показав, что в Татарстане живут «неравнодушные, работящие люди, способные преодолевать любые трудности». И о том, что татарстанцы в итоге стали больше дорожить своим здоровьем и «радостью общения с близкими» (что особенно важно — в свете ограничительных мероприятий прошлого года).

Здесь, кстати, стоит вспомнить новогоднее обращение Минтимера Шаймиева за 1993 год — то самое, в котором первый президент РТ особенно отмечал тот факт, что «многие семьи оказалась разорваны новыми границами, расстояниями, дороговизной жизни». Только если тогда семьи были «разорваны» экономикой и новой геополитикой — треть века спустя это сделал один лишь коронавирус...