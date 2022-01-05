День в истории: юбилей Василия Лихачева, патент на паровую машину Уатта, воцарение Петра III

Чем примечательна дата 5 января?

Сегодня, 5 января, отмечается Международный разгрузочный день и Международный день бойскаутов. В этот день в разные годы и столетия основали Гаванский университет, Петр III взошел на российский престол, а Джеймс Уатт запатентовал паровую машину. 5 января родились заказчик строительства Тадж-Махала Шах-Джахан, первый федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, председатель Верховного Совета ТАССР в 1971—1979 годах Рашид Нигматуллин, вице-президент Татарстана в 1991—1995 годах Василий Лихачев, руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин. По 90 лет сегодня исполнилось бы Умберто Эко и Раисе Максимовне Горбачевой. Умерли императрица Елизавета Петровна, исследователь Антарктиды Эрнест Шеклтон, русский писатель Андрей Платонов, один из создателей квантовой механики Макс Борн. Подробнее о значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

День рождения Царя Дакара и пожар в казанском трамвае

52 года сегодня исполняется российскому автогонщику, семикратному победителю ралли «Дакар» в классе грузовиков Владимиру Чагину. С июля 2012 года он руководит гоночной командой «КАМАЗ-мастер», с 2015 — руководитель проекта ралли «Шелковый путь». В ралли-рейдовых кругах Чагин получил прозвище Царь Дакара. На его счету 63 победы на этапах «Дакара» — абсолютный рекорд в истории этой сложной гонки. Чагин начинал свой путь в 1988 году как механик команды «КАМАЗ-мастер», с середины девяностых стал пилотом. К первой победе свой экипаж он привел в 1996-м — это был этап Кубка мира «Мастер-ралли» (Париж — Ульяновск — Улан-Батор). Сегодня его имя знают по всему миру, Чагин остается самым ярким представителем камазовской школы спортивного мастерства. В феврале 2011-го он закончил спортивную карьеру, но остался в команде в качестве руководителя — сейчас он готовит молодых спортсменов, участвует в разработке боевых автомобилей.

Фото: Роман Хасаев

Сегодня отмечается семидесятилетие со дня рождения Василия Николаевича Лихачева, который был первым и единственным вице-президентом Татарстана. К сожалению, он умер в 67 лет, но сделать за свою жизнь успел очень много. В том числе и в нашей республике — например, он принимал участие в подготовке договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Российской Федерацией, руководил первым татарстанским парламентом, участвовал в разработке конституции Татарстана. Уйдя в федеральную и международную политику (например, будучи постоянным представителем России в Евросовете), он использовал татарстанские наработки. Похоронить себя Лихачев завещал в Казани — он покоится на Арском кладбище.

Фото: Максим Платонов

5 января 2017 года казанское «Динамо» разгромило «Родину» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Игра завершилась со счетом 6:1. В составе казанской команды хет-трик сделал Ибрагимов, также еще по одному мячу забили Бочкарев, Веселов и Козулин. В конечном итоге команда «Динамо» набрала 20 очков после 19 туров, «Родина» — только 16.

5 января 2018 года в Татарстане произошло смертельное ДТП. На 145-м км дороги Казань — Оренбург столкнулись четыре машины. Автомобиль ВАЗ-2111 во время обгона выехал на встречную полосу, в результате чего врезался в «Ладу Калину». Потом случилось лобовое столкновение с Mitsubishi Lancer, и четвертым участником аварии стала «Лада Гранта». Погибли два человека.



А в прошлом году 5 января в Казани загорелся трамвай. Инцидент произошел утром под мостом на Сибирском тракте. В результате происшествия никто не пострадал — пассажирский салон трамвая был пуст. Своеобразная «эпидемия» происшествий с общественным транспортом преследовала казанских транспортников весь год.

На российский престол вступил Петр III, а в Москве зажглись первые уличные фонари

В 1731 году в Москве зажглись первые уличные фонари. Они были масляными, и их в общей сложности в городе поставили более полутысячи. Изготавливали эти фонари, которые делались из стекла и предназначались для зимнего освещения, пару месяцев — указ Анны Иоанновны об этом вышел в ноябре 1730-го. К концу XVIII века в городе изрядно посветлело: в 1800 году на улицах Москвы было установлено более 6,5 тысячи фонарей. Они были укреплены и на столбах, и на стенах домов. В 1865 году в городе повесили первые газовые фонари, а в 1883 г. на набережной рядом с Кремлем поставили электрические светильники.

В 1762 году на российский престол вступил Петр III. С рождения русскую императорскую корону ему не прочили. Урожденный Карл Петер Ульрих, герцог Гольштейн-Готторпский, он был внуком Петра I (его мать, Анна Петровна, умерла в возрасте 20 лет вскоре после его рождения) и внучатым племянником шведского короля. Мальчик с рождения воспитывался как наследник шведского, а не российского престола. Но перед тем как взойти на трон, в 1742 году Елизавета Петровна привезла его в Россию, чтобы закрепить передачу власти по линии своего отца. Елизавета и крестила его именем Петра Федоровича и объявила наследником российского престола. В 1745 году Петра III женили на принцессе Анхальт-Цербстской. А в 1762 году он взошел наконец на трон. Правда, императором ему пришлось побыть недолго — всего через полгода его свергла собственная жена и воцарилась на долгие десятилетия под именем Екатерины II. Еще через неделю он умер при невыясненных обстоятельствах. За полгода своего правления он успел подписать 192 указа — этот император отличался энтузиазмом и жаждой деятельности. Например, он упразднил Тайную канцелярию, создал Государственный банк и выпустил ассигнации, принял указ о свободе внешней торговли (в котором в числе прочего требовал бережно относиться к лесам как к одному из главных богатств России), велел пожизненно отправлять в ссылку помещиков, которые убивали своих крестьян. А еще прекратил преследование старообрядцев. Историки сходятся во мнении о том, что многие законодательные акты, которые он принял, стали фундаментом для царствования Екатерины II.



Фото wikipedia.org

В 1957 году в журнале «Техника — молодежи» началась публикация романа Ивана Ефремова «Туманность Андромеды». Эта книга стала одним из знаковых, поворотных произведений отечественной фантастики и стала первой из знаменитой трилогии Ефремова (потом были еще «Сердце Змеи» и «Час Быка»). В ней несколько сюжетных линий: одна — о звездной экспедиции звездолета «Тантра», а другая — о заведующем Внешними станциями Даре Ветре. «Туманность Андромеды» стала образцово-показательной коммунистической утопией о далеком будущем: все люди братья, все идеально, болезни побеждены, наука развита, общественный уклад — как мечтали первые коммунисты. Но социальных противоречий и даже преступности хватает и здесь. Роман вышел в 1958 году и переиздавался после этого много раз.

Основание Гаванского университета и патент Джеймса Уатта

В 1728 году основали Гаванский университет, один из первых в Западном полушарии. Почти полтора века он имел религиозную направленность. На его открытие дали необходимое разрешение король Филипп V и папа Иннокентий XIII. С 1842 года студенты стали получать уже светское образование. После смены правительства в 1952 году, когда к власти пришел Фульхенсио Батиста, в университете начались антиправительственные протесты, которые в конечном итоге привели к его закрытию. Но через семь лет университет вновь открыли. Сегодня в Гаванском университете 14 факультетов и обучаются 60 тысяч студентов.

Фото wikipedia.org

5 января 1769 года Джеймс Уатт получил патент на паровую машину. Нет, он не был первым человеком, который придумал такое устройство: о том, чтобы использовать пар для совершения механической работы, задумывались еще греки (2 000 лет назад похожее устройство описывал Герон Александрийский). За полвека до Уатта запатентована была паровая машина для откачки воды из угольных шахт, но у нее была низкая производительность. Именно ремонтируя такую машину, Уатт и заинтересовался над ее усовершенствованием. И так сильно ее изменил, что теперь про мистера Ньюкомена (автора той самой многострадальной машины) мы и не помним. А Уатт считается одной из главных личностей в промышленной революции. Его усовершенствования увеличили производительность более чем в четыре раза и впоследствии сделали возможным триумфальное шествие паровых промышленных машин и двигателей по свету.



В 1956 году к берегам Антарктиды прибыла первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция. Она должна была основать исследовательскую станцию на антарктическом побережье и сезонную полевую базу в глубине материка. 5 января 1956 года состоялась первая высадка на антарктический берег группы под руководством ученых Александра Гусева и Петра Шумского. Уже в феврале открыли станцию «Мирный». В расцвет работы экспедиции на белом континенте круглый год функционировали восемь станций. Зимой на них оставались 180 человек, летом работали до 450. В конечном итоге Советская антарктическая экспедиция стала одним из крупнейших научных проектов, которые проводились в Антарктике.

Фото wikipedia.org

5 января 2005 года в Солнечной системе обнаружили карликовую планету Эрида. Ее открыла группа американских астрономов — Майкл Браун, Дэвид Рабиновиц и Чедвик Трухильо. Официальное заявление об открытии было опубликовано лишь полгода спустя, летом. Планету назвали в честь греческой богини раздора Эриды — уж очень она горячая. Средняя температура ее поверхности составляет приблизительно 253°C. А еще на поверхности Эриды лежит метановый снег. Эрида — вторая по размеру после Плутона карликовая планета Солнечной системы.