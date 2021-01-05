В Казани снова сгорел трамвай

В 07.42 во время движения казанского трамвая №5 загорелась приборная панель в кабине. Это произошло под мостом на Сибирском тракте.



Пожар потушили самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. Площадь горения составила около одного кв. метра.

Пострадавших при инциденте нет, в трамвае не было пассажиров.

Предварительная причина возгорания — неисправность узлов и механизмов трамвая.

Еще в ноябре 2020 года «Реальное время» сообщало о загоревшемся трамвае в центре города — тушить огонь на крыше пришлось пассажирам. В декабре министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин заявлял, что трамваи в Казани часто загораются из-за отсутствия техосмотра. Мэр Казани также возмущался тремя сгоревшими в Казани транспортными средствами и называл это «позором».