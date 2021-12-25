Российский футбол нулевых: взлеты, падения, победы, поражения...

А запомнилось это время не в последнюю очередь ярмаркой молодежных чемпионатов мира и Европы

Фото: Александр Федеоров / sport-express.ru

Историю российского футбола смело можно поделить на три десятилетия. В каждом — уникальный набор событий, характерных только для этого времени. «Реальное время» систематизирует все три десятилетия, чтобы найти ответ на вопрос о том, когда в российском футболе было жить хорошо.



Чех-орда Российской премьер-лиги

Чешский крен в начале нулевых неудивителен. Ведь сборные этой страны — национальная, молодежная, юниорская — успешно выступали на чемпионатах Европы, и задал этот тренд Иржи Ярошик, армеец, который запомнился по финалу молодежного Евро-2000. Там же, кстати, сыграл за Словакию Камил Чонтофальски. Он достаточно успешно вписался в состав «Зенита», как и чех Радек Ширл, и серб Милан Вьештица, которых как раз и подсмотрели в турнирах молодежных сборных. Впрочем, и Чонтофальски, и Ширла наставник «Зенита» пан Властимил Петржела хорошо знал и до этого — по «Богемиансу», который он тренировал в Чехии.

Грех жаловаться на чехов и «Спартаку» — там играли Иранек, Ковач, Сухи. «Рубин» в этом плане выглядел нестабильно: Новотны и Чижек были хороши, а вот тандем из Досталека и Петроуша разочаровал, как вместе, так и по отдельности.

«Бронзовую» команду 2003 года наставник казанцев Курбан Бердыев собирал вместе с агентом Константином Сарсанией, который вспоминал про то время:



«Мы с ним стольких посмотрели, стольких купили. Считай, целую команду. Это было что-то, хоть книгу пиши. Но не могу, Бекиевич и так всего боится. Я его берегу. Узнает, что книгу пишу, сразу разволнуется...»

Фото rubin-kazan.ru

Ярмарка молодежных чемпионатов мира и Европы

Наша самая большая удача, пришедшая из молодежных чемпионатов, — аргентинец Алехандро Домингес. А самая большая неудача — Карлос Эдуардо. Еще приглашали парагвайца Оскара Диаса (транзитом через «Сатурн»), дважды делегировали узбеков Бикмаева и Мирзаева в футболках «Рубина» на молодежные ЧМ, но Чори был самой главной заслугой селекционеров. Потом были еще неплохие итальянец Бокетти и венесуэлец Рондон, белорус Кисляк, также ставшие полезными приобретениями, после того как их заметили на молодежных чемпионатах.

Белорусы Калачев и Мартынович, в меньшей степени Жевнов, Концевой, Филиппенко, Шкабара — это улов разных лет. Причем в те годы Россия активно отправляла в постсоветские сборные своих игроков. Украинцы Симоненко («Торпедо»), Пилипчук («Спартак», Нальчик), Прошин («Химки»), белорусы Ковель и Юрченко («Сатурн»), Афанасьев («Амкар») и Гомелько («Локомотив») в итоге так и не заиграли, но само движение в плане селекции на ранней стадии было похвально.

Причем прослеживалось оно и у небогатых команд. «Сатурн» так присмотрел Вукчевича и Окоронкво, «Краснодар» — Комана и Мельгарехо, «Амкар» — Дринчича. Суперклубы тоже не брезговали выловить таланты на ранней стадии карьеры. «Спартак» привозил Кавенаги и Овусу-Абейе, «Локомотив» — Ивановича, Майкона и Паркса, а московское «Динамо» в год своего внезапного обогащения — португальца Данни. Это, кстати, тот путь, который можно всячески приветствовать при приглашении иностранных футболистов.

В молодом возрасте появились в российском чемпионате марокканец Кисси, украинец Шершун, датчанин Лумб, австриец Погатец, которые уже спустя какое-то время начали вызываться в составы своих сборных. Да, Погатец запомнился тем, что «сломал» футболиста «Шинника» Харитонского, был дисквалифицирован и убрался отсюда восвояси, но стоит отметить, что «Спартак» приглашал талантливого австрийца в возрасте 22 лет. «Югославы» Видич, Иванович, Красич, Олич, «чехословаки» Шкртел, Ярошик, бразилец Жо, аргентинец Домингес — вот супернаходки того времени.

Самая большая удача, пришедшая из молодежных чемпионатов, — аргентинец Алехандро Домингес. Фото: futbhistory.ru

Газзаева незаслуженно травили на пике тренерской карьеры

Вслед за Романцевым в России взошли тренерские звезды Юрия Семина и Валерия Газзаева. Выступления Валерия Георгиевича с молодежной сборной будут удивительным образом напоминать эпопею Олега Романцева с национальной командой перед Евро-2000. Газзаев даже победил Францию в гостях — 3:2 (правда, это была товарищеская игра). А в официальных он выигрывал трижды, но в решающем матче со Швейцарией упустил преимущество 3:1, сыграв вничью, которая была сродни поражению.

Но это не помешало Газзаеву принять национальную сборную после Олега Романцева в 2002 году, заговорив об омоложении команды и составив список из 59 потенциальных кандидатов. Всего Газзаев использовал 44 игрока из этого списка. Перед этим он озвучил, что четверых футболистов никогда не вызовет в распоряжение сборной, поставив своеобразный крест на 30-летнем Аленичеве, 33-летних Карпине и Онопко и 34-летнем Мостовом.

Год спустя российские болельщики узнали, что такое принципиальность в исполнении Газзаева. Он как ни в чем не бывало пригласил в сборную отвергнутых ранее Аленичева и Карпина, подал в отставку в августе 2003-го, а обозреватель Илья Рабинер назвал его «тренером для внутреннего пользования».



Подобным же путем комплектования команды молодыми легионерами двигались и на Украине. Особенно ярко это проявилось на примере «Шахтера». Кто только в нем ни поиграл: нигерийцы Агахова и Окоронкво, хорваты Плетикоса и Срна, чех Хюбшман, мексиканец Кастильо, боливиец Марсело, аргентинец Ферейра и бразильцы Леонардо, Фернандиньо, Луис Адриано, Алекс Тейшейра, Дуглас Коста, Алан Патрик, Дентиньо, Фернандо, Витан, Силва Сантос...



Неслучайно Украина, пережив первое десятилетие независимости, потом так уверенно выглядела в плане еврокубковых успехов. Донецкий «Шахтер» выигрывал еврокубок, были еще два его полуфинала. А еще — финал «Днепра», два полуфинала киевского «Динамо» и даже один — у харьковского «Металлиста».

Газзаев принял национальную сборную в 2002 году, заговорив об омоложении команды и составив список из 59 потенциальных кандидатов. Фото: football-pitch.ru

Россия в Европе

Впрочем, и Россия в минувшем десятилетии (2011—2020) несколько раз добиралась до четвертьфиналов — усилиями «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Рубина» (у которого есть на счету победа над киевским «Динамо»). Была гостевая виктория над «Атлетико», был разгром «Интера». Ну и турнирный путь бердыевского «Ростова» до сих пор вспоминается с удовольствием, ведь на нем остались поверженными «Андерлехт», «Аякс», «Спарта» и «Бавария».

Правда, и провалов было хоть отбавляй. У «Спартака» случались конфузы с «Легией», «Санкт-Галленом» и кипрским АЕК. Киприоты вообще неожиданно стали непреодолимым препятствием на пути российских суперклубов. АПОЭЛ останавливал «Зенит», «Аполлон» — «Локомотив». ЦСКА совершенно позорно уступил шведскому АИК. И соседям по постсоветскому пространству проигрывали: тульский «Арсенал» — «Нефтчи», московское «Динамо» — тбилисскому «Локомотиви».

Три последних евросезона, включая стартовавший, просто вбивали гвозди в крышку гроба российского футбола. Когда его чемпион — «Зенит» — проигрывает на своем турнирном пути минскому «Динамо» 0:4, а затем еще и норвежскому «Мольде» («Рубин» в 2013 году этот самый «Мольде» деклассировал дважды с общим счетом 5:0) — это ни в какие ворота. Как и 0:7 от «Ливерпуля», 0:5 от «Базеля», 1:5 от «Атлетико», «Вольфсбурга», «Лудогорца» и «Ромы», 0:4 от «Олимпиакоса», 1:4 от «Аполлона»...

Реалити-шоу российского футбола

В начале нулевых Россия посмотрела телепрограмму «За стеклом», вслед за которой потянулись другие реалити-шоу. Увы, это внедрилось и в футбол.

Футбол сдвинулся на телевидении от репортажей к жанру ток-шоу. Фото: zvezda-fc.ru

«Кто хочет стать легионером», «Команда на прокачку», «Народная сборная», «30 спартанцев»... Телеканалы и интернет-платформы включились в эти бессмысленные проекты, итогом которых не стало ничего положительного. Разве что развалилась не чужая для Татарстана, вполне себе крепкая команда щелковского «Спартака», в которой поиграли нынешний тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов, воспитанник «Рубина» Рустэм Канипов, экс-игрок мини-футбольного «Приволжанина» Владимир Правский и арбитр РФПЛ Евгений Кукуляк, а начальником команды был казанец Олег Флегонтов. Команда поначалу переехала в Сочи, а потом и вовсе прекратила свое существование.

Футбол сдвинулся на телевидении от репортажей к жанру ток-шоу. К примеру, в 2012 году в «Прямом эфире» на телеканале «Россия» обсудили итоги чемпионата Европы, где «эксперты» Владимир Жириновский, Татьяна Тарасова, Вячеслав Фетисов громко возмущались, что зарплата уходящего тренера Дика Адвоката в пять миллионов евро — это ни в какие ворота. В итоге следующему наставнику сборной Фабио Капелло начали платить... семь миллионов.

Окончание следует

Джаудат Абдуллин