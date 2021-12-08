В сборной Боснии стартует та, кто чаще остальных обыгрывала Алину Загитову

Если, конечно, Олимпиада состоится

Отмена финала Гран-при по фигурному катанию, который планировался на текущей неделе, оставила любителей этого вида спорта без соревнований на две недели, до старта чемпионата России. Спортивная редакция «Реального времени» прогнозирует, что национальный чемпионат может стать самым представительным для Татарстана за всю историю развития этого вида спорта.

Россия — щедрая душа

На текущей неделе в японской Осаке должен был стартовать финал Гран-при по фигурному катанию, а в Швейцарии — зимняя Универсиада. Оба старта отменены из-за нового штамма коронавируса, и фигуристы снова ушли на обочину зрительского внимания, по крайней мере до старта чемпионата России. «Реальное время» напоминает о том, что фигурное катание существует и помимо этих турниров и как российские фигуристы помогают развивать свой вид спорта по всему миру.

В нынешнее межсезонье Россия пережила очередную раздачу своих талантов по разным странам мира. Наиболее примечательны среди потерь участники чемпионатов России, такие как грузинка Анастасия Губанова (шестое место) и новоиспеченная итальянка Мария Талалайкина (девятое место). Среди мужских потерь поляк Владимир Самойлов (шестое место), швейцарец Егор Мурашов (восьмое место) и чех Леонид Свириденко. Чехия, вырастившая во времена ЧССР Ондрея Непелу (справедливости ради, это словак), затем Йозефа Сабовчика, Петра Барну, Томаша Вернера, последние десять лет держалась на мощных плечах и хрупкой нервной системе Михала Бржезины, который, наверное, так и не выдал за свою долгую карьеру ни одного стабильного проката, вот и недавно на Гран-при России стал десятым из 12 участников. Но на следующий олимпийский цикл делается ставка либо на братьев Иржи и Матиаса Белоградски, либо на экс-россиян, поскольку ранее Свириденко за Чехию стал выступать Георгий Рештенко.

Любопытно, кстати, что в полном соответствии с «заветами» прошлых лет, когда существовал Варшавский договор, в фигурном катании Чехии, их недавних соотечественников Словакии, а также Польши и Венгрии существует объединенный чемпионат страны (с 2006 года со словаками, с 200-го — с поляками и с 2013-го — с венграми). И, само собой, с выходцами из СССР (Полибина — Головишников, Куракова, Резниченко, Сподырев, юниорка Сурова — за Польшу, Боровой, Щетинина, Яновская, юниор Шаронов — за Венгрию, Жук и Уколова — за Чехию). Но любопытен это чемпионат четырех стран еще и тем, что в 2020 году там соревновалась танцевальная пара из Польши, которую судьи смотрели по видео, поскольку они живут и тренируются в Америке.

Российский парник Александр Коровин занимал шестое место на чемпионате России, выступая с Алисой Ефимовой, которую специально для создания этого дуэта вернули из Финляндии, дав российское гражданство. А теперь Коровин будет кататься за Филиппины с Изабеллой Гомес.

Кстати, на международных соревнованиях в Минске среди юниоров победу одержала танцевальная пара Алена Канышева и Андрей Пылин, примечательная тем, что Канышева в свое время была одной из лучших юниорок из поколения Трусовой — Щербаковой.

Австралиец пережил самоубийство партнерши, вернулся в спорт

Очень любопытная дебютантка в составе сборной Боснии — это Екатерина Митрофанова, которая танцует с Владиславом Касинским. Митрофанова была интересна автору материала тем, что в бытность своей одиночной карьеры шесть раз (больше всех в мире) обыгрывала действующую олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Затем пробовала свои силы в танцах не с кем-нибудь, а с Глебом Смолкиным, нынешним партнером Дианы Девис, дочери Этери, теперь уже Гогиевны. А сейчас нашла в себе силы для того, чтобы, как и Канышева, продлить спортивную карьеру в другой дисциплине. И это седьмая ее победа над Загитовой, которая, после того как объявила о приостановке своей спортивной карьеры, до сих пор не нашла в себе сил честно заявить об уходе из спорта.

Австралиец Харли Уиндзор создал пару с очередной россиянкой Марией Чернышовой, обосновав это тем, что вернулся в спорт ради памяти Екатерины Александровской. 20-летняя фигуристка погибла год назад, покончив жизнь самоубийством, в том числе и потому что не могла восполнить свою жизнь после ухода из фигурного катания. А произошло это после того, как Уиндзор объявил о завершении карьеры. Теперь он возвращается «в память». То есть с живой спортсменкой кататься не хотел или не мог, а после ее ухода из жизни нашел в себе и силы, и возможности. Как говорится: делайте выводы...

Также закончила со спортом Анастасия Тараканова, и мы упоминаем об этом в связи с тем, что в последние годы у нее наладился хороший контакт со своим тренером Ксенией Ивановой, ранее работавшей в родной Казани. Кстати, она же преподавала для первого набора тренеров фигурного катания в Поволжской академии спорта. Академию переименовали в университет, вопрос: остались ли в спорте первые выпускники-фигуристки — а это Дарья Бусыгина, Яна Жаркова, Диляра Зарипова, Алия Хамитова, Рената Хузина и еще семь девушек из первого набора. Бусыгина — в «Авиаторе», Зарипова и Хузина — в РССШОР.

Казань как кладезь современного парного катания России

Незаметно Казань превратилась в источник пополнения российского фигурного катания преимущественно хорошими парницами. Парников было двое. Илья Спиридонов, который сейчас выступает за Сочи, вместе с уроженкой Твери Линой Кудрявцевой, тренируясь у олимпийского чемпиона Федора Климова. Они заняли второе место на одном из этапов Кубка России. Совсем юный в этом плане парник Илья Иванов, переехав из Казани в Пермь, встал там в пару с Анной Киреевой, и они заняли второе место на этапе юниорского Кубка России. Другой парник Артем Бутаев, выступавший за Пермский край вместе с Алиной Расковаловой, выиграл первенство России старшего возраста, после чего пара распалась.

Два расставания пережили воспитанники татарстанского фигурного катания. Сестра Артема Алина Бутаева, выступавшая за юниорскую сборную Грузии с Лукой Берулава, а тренировавшаяся в Перми у четы Тюковых, потеряла партнера. Он сейчас катается с татарочкой Кариной Сафиной, но она родом из Челябинска. Сафина раньше каталась за Москву с Михаилом Домниным, и если читатели решат, что это знакомая фамилия, то они не ошибутся. Михаил — младший брат чемпионки мира в танцах Оксаны Домниной. Последним ее партнером был Сергей Бахмат. Что касается новой пары, то Сафина — Берулава с ходу заняли второе место на одном из этапов юниорского Гран-при, и это серьезная заявка на попадание в национальную сборную.

Правда, Сафиной надо будет еще подумать над фамилией. Грузия активно привлекает фигуристов под свои ряды, но есть один нюанс: там хотят видеть этнических грузин. Неслучайно москвичка Юлия Лебедева стала Лебедевой-Битадзе и сейчас вместе с Дмитрием Пархоменко является второй танцевальной парой Грузии. Поговаривают, что член сборной Татарстана Инга Никитина также сменила фамилию на Ингу Гургенидзе с далеко идущими целями. Тем более что у нее соответствующее отчество — Зурабовна. История той же цепи — это переименование отчества госпожи Тутберидзе, поскольку Этери Георгиевна по документам теперь Этери Гогиевна.

В состав национальной команды перешла экс-казаночка Юлия Артемьева, которая вместе с партнером Михаилом Назарычевым заняла 3-е место на Гран-при, затем 2-е место на этапе Кубка России.

Юлия Артемьева — Михаил Назарычев. Фото: fsrussia.ru

Нина Мозер перетасовала своих подопечных, и теперь экс-партнер казанской фигуристки Дианы Мухамедзяновой Илья Миронов катается с бывшей одиночницей Екатериной Гейниш. Сама Мухамедзянова, поработав с новым партнером Владиславом Антонышевым в группе мэтра тренерского цеха, в итоге покинула ее, уехав в Пермь. Кстати, та же Митрофанова и Касинский работают в Мозер Тим, как и Уиндзор с Чернышевой. Получается, что там не нашлось места только россиянке Мухамедзяновой из Казани. Можно напомнить, что именно с Ниной Михайловной были наилучшие отношения у Татарстана и именно к ней перешла в парное катание Елизавета Осокина, которой нашли в партнеры Андрея Рудя. Причем любопытно, что партнер Елизаветы еще в прошлом сезоне скатывался с еще одной очень сильной одиночницей Анастасией Костюк, которую сейчас поставили в пару с Дмитрием Чигиревым.

Сильные одиночницы как актив для парного катания

И только казаночка Ангелина Лазарева как встала в танцевальную пару с тольяттинцем Максимом Прокофьевым, так и дошла с ним до состава юниорской сборной, в этом году выйдя на профессиональный уровень. Пара дважды занимала второе место в Кубке России, гарантировав себе участие на чемпионате страны.

Уход из одного соревновательного поля в другое — это буквально рефрен фигурного катания последних лет. Как бы ни хотелось нам считать Евгению Тарасову первопроходцем в том плане, что она перешла в парное катание уже будучи сильной одиночницей, но ранее таковой уже была Катарина Гербольдт. Однако Тарасова совершенно справедливо является спортсменкой, которая добилась куда большего, включая серебро Олимпиады, победы на чемпионатах Европы и медали чемпионатов мира, и уже ее пример в немалой мере способствовал последовательному созданию таких пар, как казаночка Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, Осокина — Рудь. Иными словами, мы находимся на стадии резкого прорыва в парном катании, когда пары создают из одиночников, изначально владеющих тройными прыжками, которые со своим контентом могли бы спокойно отбираться на чемпионат мира, выступая за какую-либо страну с не сильно развитым фигурным катанием. Хотя, справедливости ради, таких стран становится все меньше и меньше, поскольку мощнейшие выпуски последних лет из одного только российского одиночного катания комплектуют самые разные сборные, начиная с Австралии и заканчивая Филиппинами.

Ясмина Кадырова — Иван Бальченко. Фото: fsrussia.ru

Касаемо представительства воспитанников татарстанского фигурного катания на чемпионате страны, напомним, что в прошлом году стартовали пятеро: Камила Валиева плюс парницы Евгения Тарасова, Ясмина Кадырова, Юлия Артемьева и Диана Мухаметзянова. В этом году количество татарстанцев может быть увеличено до шести. Уже объявлен состав одиночниц, среди которых ожидаемо будет Валиева. В танцах должна дебютировать Ангелина Лазарева. Наконец, среди парников ожидаются Тарасова, Артемьева и Кадырова, плюс в число участников теоретически может вернуться Илья Спиридонов.

Джаудат Абдуллин