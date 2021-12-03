Новоиспеченному депутату Госдумы от Татарстана Максиму Топилину показали возможности его региона

Фото: Ринат Назметдинов

Предприятия и социальные объекты трех районов республики «проинспектировал» накануне новоизбранный депутат Госдумы от Татарстана, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин. Подробности о его визите и планах, которые местные производители и политики связывают со «своим человеком» в нижней палате Федерального собрания — в эксклюзивном репортаже «Реального времени».

Три района за 2 дня



Получивший в сентябре мандат депутата Госдумы от Татарстана председатель думского комитета по экономической политике Максим Топилин за 2 дня объехал три района республики: Кайбицкий, Апастовский и Верхнеуслонский. Парламентарий не только осмотрел некоторые из предприятий, но и провел прием граждан, пообещал помочь в решении проблем.

В частности, в Апастовском районе, общаясь с матерью ребенка с очень редким заболеванием, Топилин обещал помощь в приобретении дорогостоящего лекарства для девочки, а с руководителем ресурсного центра аграрного колледжа обсудил закупку оборудования.

Парламентарий не только осмотрел некоторые из предприятий, но и провел прием граждан, пообещал помочь в решении проблем. Фото: kaibicy.ru

Жители Лаишевского района на приеме в Казани просили депутата помочь открыть сетевые магазины и разобраться с проблемой нехватки медицинских работников на селе, где за счастье, если на несколько населенных пунктов имеется хотя бы один врач.

Конкретными планами о том, как будет работать на благо республики, интересы которой теперь представляет в Госдуме, парламентарий пока не делился. Лишь осматривал объекты и предприятия, которые в будущем могли бы стать «точками приложения силы».

Комитет Татарстану в помощь

В четверг депутат осмотрел основные предприятия, расположенные на базе Верхнеуслонского района, — цех по производству бурового оборудования НПФ «Геоник», завод рыбной продукции ООО «Дивный берег», дилерский центр «Ростсельмаша».

Побывал на заводе в Набережных Морквашах, который выпускает яхты и катера. В цехе Velvette Marine Топилин поднялся на борт двух практически готовых судов — двухкаютной яхты 41-й модели и кабинного катера 23-й, с интересом потрогал отделку, осмотрел оборудование и даже попробовал присесть на диван в кают-компании.

В цехе Velvette Marine Топилин поднялся на борт двух практически готовых судов — двухкаютной яхты 41-й модели и кабинного катера 23-й. Фото: Ринат Назметдинов

Но делиться впечатлениями от увиденного на этом и других предприятиях республики парламентарий не стал. Обещал ответить позднее.

С вопросом о том, что ждет Татарстан от своего нового представителя в Госдуме и какую поддержку депутат готов оказать республике, «Реальное время» обратилось к сопровождавшему Максима Топилина в поездках по республике руководителю регионального исполкома «Единой России» Марату Самигуллину.

— Максим Анатольевич — человек для Татарстана новый, он представляет республику в Госдуме и возглавляет комитет по экономике, а это один из ключевых комитетов, — откликнулся он. — Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы он в кратчайшее время ознакомился с республикой, с ее возможностями и экономическим потенциалом.

Самигуллин пояснил, что за новым депутатом от Татарстана «условно закрепили» заволжскую территорию республики — семь районов, а также Зеленодольский район».

— Мы очень рассчитываем на то, что с его весом и авторитетом, с его возможностями как председателя думского комитета будет обеспечена мощная поддержка интересов Татарстана на уровне Госдумы, — заметил Самигуллин.

Вопрос: что из увиденного за эти 2 дня больше всего заинтересовало московского гостя — оказался явно преждевременным.

— Я бы не сказал, что он что-то выделял, у него одинаково ровный интерес и к производству, и к социальным объектам, — подвел черту сопровождающий.

От неудачи с «майскими указами» к «удачной» пенсионной реформе

Максим Топилин, возглавлявший с января 2020 года по февраль 2021-го Пенсионный фонд России, а в 2018-м активно ратовавший за пенсионную реформу, начал строить карьеру в 1994 году в качестве сотрудника Аппарата правительства России.

В 2001 году он был назначен на должность замминистра труда и социального развития, а в 2004-м руководителем новой структуры — Роструда (Федеральной службы по труду и занятости).

В январе 2013-го президент Владимир Путин критиковал его за неэффективную работу и неисполнение президентских указов. Фото: kremlin.ru

Спустя 4 года, в 2008-м, Топилин пересел в кресло замминистра здравоохранения и социального развития России, а в мае 2012-го возглавил Министерство труда и социальной защиты. По итогам года, в январе 2013-го, президент Владимир Путин критиковал его за неэффективную работу и неисполнение президентских указов (министру поручали разработку мер, которые позволили бы к 2018 году повысить реальную зарплату в 1,5 раза, до ноября 2012 года сделать трудоустройство инвалидов более эффективным, а до конца года — дать предложения по развитию института самоуправления профессиональных сообществ, но эти задачи нельзя считать выполненными и сегодня).

1 марта 2021 года Максим Топилин занял пост старшего советника гендиректора — председателя правления ОАО «РЖД», он курировал работу с органами государственной власти и нормотворческую деятельность в области социальной политики и охраны труда.

19 сентября 2021 года Топилин получил мандат депутата Государственной думы по партийному списку от партии «Единая Россия» от Республики Татарстан, и спустя 3 недели — 12 октября — был избран председателем Комитета Государственной Думы по экономической политике.