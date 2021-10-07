Три комитета Госдумы возглавили депутаты из Татарстана
Три депутата Госдумы России от Татарстана стали главами профильных комитетов нижней палаты парламента. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Главой комитета по экономической политике стал Максим Топилин. Олег Морозов возглавил комитет по контролю, а Елена Ямпольская — комитет по культуре.
Напомним, в Госдуму от Татарстана прошли: депутат Госдумы VII созыва Айрат Фаррахов, зампред Госсовета РТ Татьяна Ларионова, глава Нижнекамского района Айдар Метшин, замгендиректора фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев, депутат Государственной думы пятого, шестого и седьмого созывов Ирек Богуславский, лидер партсписка КПРФ в Татарстане Артем Прокофьев.
1 октября президент России Владимир Путин подписал указ о созыве Государственной думы восьмого созыва. Депутаты нижней палаты российского парламента соберутся на первое заседание в новом составе 12 октября, в 10:00.
324 мандата в нижней палате парламента получает «Единая Россия», КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина», «Партия Роста» — по одному мандату. Еще места получат пять самовыдвиженцев.
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