Бизнес-аккаунт дня: казанский свадебный салон

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 209-я

Свадебный салон «Афродита» открылся в Казани в 2006 году. Бизнес-аккаунт в «Инстаграм» компания создала 4 года назад. Он стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Стать самой красивой невестой

В этом году дизайнеры свадебных нарядов вернулись к тренду 80-х и 90-х годов — пышные рукава, многослойные юбки, крупные банты. Впрочем, что-то позаимствовали из модных тенденций 1920-х годов, например глубокий вырез на спине, блестящую бахрому и шитье бисером.

Владелица казанского салона «Афродита», который работает на рынке уже 15 лет, помогает невестам стать самыми элегантными и красивыми. Старается, чтобы наряды для свадебного торжества отражали все топовые тенденции. В салоне можно приобрести не только платья и костюмы, но и различные свадебные аксессуары.

Сегодня аналитический разбор салона свадебных платьев провела SMM-специалист агентства WELL MEDIA Вероника Тяжева. Его специализация — интернет-реклама, SMM, разработка стратегии, дизайна, создание сайтов, SEO и другие направления. Среди клиентов агентства — компании «Агросила», «Бахетле», «Газпром» и другие.



В описании использовать не общие фразы, уникальность предложений с помощью цифр

Аватар. Должно быть: логотип или фото продукции. В аккаунте afrodita_wedding_kzn на аватаре показан продукт, это вполне допустимо, если нет лого.



Рекомендация: на аватаре лучше разместить более контрастную фотографию, так как белое платье сливается с белым фоном и плохо различимо на таком маленьком изображении.

Логин (Имя пользователя). К логину претензий нет, использованы ключевые слова, по которым возможен поиск (wedding). Также указана геолокация, которая также будет идентифицироваться поиском.

Имя. Очень важно правильно заполнять данную строку. Она должна содержать ключевые слова — благодаря им аккаунт будут видеть потенциальные клиенты. У салона «Афродита» с этим все в порядке — в имени присутствует ключевое словосочетание «свадебные платья», а также указан город.

Рекомендация: для лучшего восприятия можно немного структурировать имя, например разделить ключевое словосочетание и город, написав:

Свадебные платья | Казань.

Описание аккаунта (раздел «О себе»). Описание должно знакомить клиента с вашей компанией и кратко рассказать о ваших преимуществах. В аккаунте свадебного салона указаны несколько офферов, но они недостаточно сильны. Лучше не использовать общие фразы, а подтверждать уникальность предложений с помощью цифр. Например, «Доставка по России от 3-х дней» или «Одели более 1500 невест».

Не стоит указывать адрес и номер телефона в шапке профиля — они лишь занимают ценные символы, некликабельны и не копируются. Лучше воспользоваться специальными возможностями: указать гео и разместить кнопку «Контакты».

Цены на свадебные платья невысокие, но добавление сильных офферов только усилит преимущества перед конкурентами. Для визуального структурирования информации можно разделить строки с помощью эмоджи.

В описании отсутствует сайт и геолокация. В качестве сайта можно указать ссылку на таплинк, в которой будут закреплены разные способы связи (звонок, мессенджеры). А кликабельная геолокация позволяет перейти в карты и посмотреть расположение салона.

Highlights (раздел «Актуальное»). Актуальные истории в аккаунте не структурированы, очень много повторяющихся Highlights. Скорее всего, это связано с тем, что достигнут лимит сторис в группе, но рекомендуем структурировать и уменьшить их количество. Также стоит продумать обложки актуальных историй, сделать их трендовыми, например использовать близкие детальные фото платьев.

Рекомендация: разместите в актуальных историях важную информацию о том, как найти салон, контактные данные, ассортимент, отзывы и тому подобное.

Бизнес-аккаунт. Свадебный салон «Афродита» не имеет бизнес-аккаунт в Instagram, что не позволяет отслеживать статистику в приложении и ограничивает некоторые возможности.

Рекомендация: связать аккаунт со страницей Facebook. Воспользоваться возможностями бизнес-аккаунта, выбрать категорию профиля и создать кнопку «Контакты», которая позволит позвонить в салон непосредственно со страницы в Instagram.

Разнообразие постов и Reels способствует вовлеченности

Контент. Посты выкладываются регулярно. Иногда посты публикуются каждый день, и это влияет на показатели статистики: охват и количество лайков становятся меньше. Рекомендуем придерживаться регулярной выкладки через день.

Активное использование Reels положительно влияет на аккаунт, так как Instagram способствует продвижению данного формата. В среднем на видео набирается 6500 просмотров, что является неплохим результатом. Однако в роликах не хватает разнообразия, полезного контента, трендовых видео, деталей.

В целом в аккаунте не хватает полезных и информативных постов. В визуальном ряде используются собственные фото и видео, а также фотографии, предоставленные невестами. Тексты однотипны и не цепляют. Хештеги используются по тематике.

Недостатки:

однообразные сторис;

отсутствие коммуникации и розыгрышей в постах;

неактуальный визуальный ряд;

однотипные reels;

неинформативные тексты;

низкое качество фото.

Ваши конкуренты:

Gabbiano

Marry me

Сильные стороны конкурентов:

гармоничный визуальный ряд;

структурированные актуальные истории — наличие важной информации, адреса и т.п.;

акции и распродажи;

наличие коммуникации в постах;

гео, ссылка и кнопка «контакты» в шапке профиля.

Рекомендации. Аккаунт свадебного салона «Афродита» оформлен неплохо, но есть несколько рекомендаций, на которые стоит обратить внимание, чтобы улучшить профиль:

Изменение визуальной концепции: использование разных ракурсов, добавление деталей, обработка фото в едином стиле сделают аккаунт более дорогим. Добавление цепляющих заголовков на визуал постов повысит вовлеченность. Стоит обратить внимание на тексты : писать продающие, полезные посты. Создание разнообразных сторис на темы (полезное, например рассказывать, почему нужна примерка перед покупкой, как выбрать платье, какие нюансы стоит учитывать и др., вопрос/ответ, советы и рекомендации, эстетичные видео). Коммуникация с подписчиками в постах, проведение розыгрышей будет способствовать повышению ER. Создать бизнес-аккаунт и добавить кнопку «контакты». Проработать шапку профиля: добавить сильные офферы, ссылку и геолокацию. Использовать все возможности формата Reels: разнообразить контент — добавить информативные и трендовые развлекательные видео.

Способы продвижения:



Сотрудничество с покупательницами: предоставлять им небольшой бонус за выкладку в сторис или в Reels.

Публикация полезных Reels с популярной музыкой и в соответствии с трендами. Например, как подобрать свадебное платье под разные типы фигур.

с популярной музыкой и в соответствии с трендами. Например, как подобрать свадебное платье под разные типы фигур. Конкурсы в «Инстаграм» через функцию «Соавторство». Например, можно провести совместный конкурс с аккаунтом кейтеринга. Основное условие участия в конкурсе — это подписка на оба аккаунта, призы для конкурса могут предоставлять обе компании.

Проведение прямых эфиров на экспертные темы, например «обзор новой коллекции».

И конечно же, таргетированная реклама. Первый шаг — это тестовая рекламная кампания для определения стоимость привлечения одного подписчика или заказа.

Примеры визуального оформления постов: