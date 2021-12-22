День в истории: основание театра имени Камала, первые почтовые марки России и древнейшая рыба мира

Чем примечательна дата 22 декабря?

Сегодня, 22 декабря, в мире — День энергетика и День бардовской песни, в России поздравляют с праздником сотрудников Пенсионного фонда и гидрометеорологической службы Вооруженных сил. В разные годы и столетия в этот день русские войска взяли штурмом турецкую крепость Измаил, в нашей стране ввели первые почтовые марки, приняли Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО), вблизи южной части Африки выловили древнейшую рыбу на Земле — латимерию, в Румынии свергли коммунистический режим Николае Чаушеску, произошла крупнейшая в истории Ливии авиакатастрофа. Родились русский врач, основатель отечественной эпидемиологии Даниил Самойлович, основатель Казанской химической школы Владимир Марковников, итальянский оперный композитор Джакомо Пуччини, 45-й госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии мира Фрэнк Биллингс Келлог, советский и российский писатель, автор книг для детей Эдуард Успенский. Умерли французский художник-пейзажист Теодор Руссо, английская детская писательница и художник Беатрис Поттер, советский писатель Николай Островский. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Московско-Казанская железная дорога, первая пьеса на татарском

21 декабря 1893 года ввели в эксплуатацию Московско-Казанскую железную дорогу. Движение по ней открыли от Рязани до Сасово. А в 1894 году линию довели до Казани, были открыты участки, разделенные Волгой: Сасово — Рузаевка — Шихраны — Свияжск и Зеленый Дол — Казань. Между станциями Свияжск и Зеленый Дол через Волгу функционировала паромная переправа. В 1918 году дорогу национализировали и передали в ведение Наркомата путей сообщения.

Фото: rusvo.ru

В 1906 году прошло первое театральное представление на татарском языке. Эта дата отмечается как день рождения Татарского государственного академического театра им. Г. Камала. В этот день были представлены пьесы «Жалкое дитя» и «Беда из-за любви». Первой профессиональной татарской группой, ставшей основой ТГАТ, была «Сайяр». Ее основателем является оренбургский учитель, многогранная личность Ильяс Кудашев-Ашказарский. В 1926 году театру присвоили звание «академический», а в 1939-м — имя классика татарской драматургии Галиасгара Камала.

В 2016 году следователи возбудили уголовное дело против водителя, который въехал на своем автомобиле в казанский аэропорт. Мужчину обвинили в применении насилия в отношении представителя власти и умышленном уничтожении имущества. Опубликованные видеокадры вызвали широкий резонанс. На них видно, как пьяный водитель «Лады», скрываясь от погони полиции, въехал на автомобиле в здание аэропорта Казани, проехал по всему терминалу, сбил при этом стойки и повредил трубу водоснабжения. Виновником происшествия оказался 40-летний житель Набережных Челнов Руслан Нуртдинов. Позднее его арестовали на 15 суток за хранение наркотиков.

Фото: скриншот видео

В 2017 году Вахитовский районный суд Татарстана оправдал организаторов несанкционированного митинга в поддержку обязательного изучения татарского языка у Госсовета РТ. Сам пикет состоялся в октябре того же года, участие в нем приняли около полусотни студентов КФУ, они пели песню «Туган тел» и раздавали учебники «Алифба» пришедшим на заседание парламента депутатам. Главным зачинщиком акции выступил политолог и общественный деятель Руслан Айсин. В отношении него составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, однако в конечном итоге суд не нашел в действиях организатора акции признаков преступления.

22 декабря 2020 года в Зеленодольске выписался из роддома 1000-й ребенок за год. Малыш по имени Азамат родился четырьмя днями ранее. Родители малыша, Наиль и Регина Загировы, получили от мэра города Михаила Афанасьева медаль 100-летия ТАССР, денежное поощрение, цветы и подарки.

Штурм турецкой крепости Измаил и первые почтовые марки

22 декабря 1790 года в ходе русско-турецкой войны русские войска под командованием Александра Суворова взяли штурмом турецкую крепость Измаил. Ранее Россия уже обзавелась выходом к Черному морю, однако эта крепость оставалась за Турцией. Сам объект имел форму неправильного треугольника. 18 декабря Суворов направил турецкому коменданту ультиматум: либо Измаил сдается, либо будет атакован. Ультиматум был отклонен и 22 декабря глубокой ночью русские войска напали на Измаил. Потери турецкой стороны были огромны. Свыше 26 тысяч человек были убиты, еще 9 тысяч взяли в плен. Позднее за взятие крепости Суворова назначили подполковником Преображенского полка. Это событие стало толчком к быстрому и успешному окончанию войны с Османской империей. Итогом стало заключение Ясского мирного договора между странами, который подтвердил присоединение Крыма к России и установил русско-турецкую границу по реке Днестр. Однако крепость все же вернули турецкой стороне.

Штурм Измаила. Гравюра С.П. Шифляра. Источник: wikipedia.org

В 1857 году в России приняли решение ввести первые почтовые марки. Соответствующий циркуляр издал почтовый департамент Российской империи. 22 декабря они поступили в продажу на московском и петербургском почтамтах. В том же месяце их выставили на продажу и в некоторых губерниях. Стоимость первой такой марки составила 10 копеек — она разошлась тиражом в 3 миллиона экземпляров. Официально на всей территории государства марки стали использоваться 13 января 1858 года. Исключением стали Сибирь, Кавказ и Закавказье. В центре марки находился голубой овал с изображением рельефного герба почтового департамента. Вокруг овала располагалась темно-коричневая рамка с надписью сверху: «почтовая марка» и «10 коп. за лотъ» — снизу. А вот первые почтовые марки Советской России были выпущены к первой годовщине Октябрьской революции в 1918 году.



В 1920 году на VIII Всероссийском съезде Советов приняли Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО). Его разработкой занималась созданная годом ранее Госкомиссия по электрификации страны, и, соответственно, принятие плана стало началом электрификации страны. Он был рассчитан на 10—15 лет и подразумевал кардинальное переустройство народного хозяйства на основе электрификации. Уже в 1931 году основная часть плана была выполнена. Возвели крупные предприятия, 30 районных электростанций (из них десять ГЭС общей мощностью 1,75 миллиона кВт и годовой выработкой 8,8 млрд кВт). Единая энергетическая система России продолжила оставаться крупнейшим в мире объединением и после распада СССР. Ее опередили только Соединенные Штаты. В ЕЭС России входят 72 региональные системы, в составе которых функционируют более 700 станций мощностью 205 миллионов кВт.

Источник: wikimedia.org

Открытие древнейшей рыбы и самая крупная авиакатастрофа в истории Ливии

В 1603 году Ахмед I стал новым правителем Османской империи. Он стал четырнадцатым султаном в истории государства. В тот момент ему было всего 13 лет. Несмотря на свой юный возраст, мальчик уже обладал волевым характером. Ахмед I унаследовал трон после своего отца Мехмеда III и находился на нем до 1617 года. В первые же годы своего правления он продолжил военные действия против Персии и Австрии, которые были начаты Мехмедом III. Что касается внутренней политики, юный султан много делал для обычных граждан. Например, при нем в Стамбуле был построен один из шедевров мусульманской архитектуры — «Голубая мечеть». Также Ахмед I принимал личное участие во время сильных пожаров в городе, чем и заслужил популярность среди простых людей. Султан умер от сыпного тифа в возрасте 27 лет.

В 1938 году морское рыболовное судно «Нерин» в реке Чалумна, которая расположена в Восточно-Капской провинции ЮАР, выловило ранее неизвестную полутораметровую серебристо-голубую рыбу. Ее обнаружила южноафриканская музейная работница и натуралистка Дорис Эйлин Марджори Куртене-Латимер. Позже она связалась со специалистом Джеймсом Смитом. Он и назвал рыбу Latimeria chalumnae в честь Марджори Латимер и места находки. Как выяснилось, латимерия принадлежит к отряду целакантообразных, которые считались вымершими еще 65 миллионов лет назад. Вторую такую латимерию удалось поймать лишь 16 лет спустя между Мадагаскаром и Восточной Африкой.

Фото: wikipedia.org

В 1989 году в Румынии свергли авторитарный коммунистический режим Николае Чаушеску. Сам он был искренне убежден в собственной популярности в глазах граждан. Чаушеску осуждал вторжение в Чехословакию и ввод советских войск в Афганистан, поддерживал благополучные отношения с Израилем, Соединенными Штатами, а также государствами Западной Европы. Поводом для государственного переворота стал приказ президента стрелять в демонстрантов в городе Тимишоара. Затем политик бежал из Бухареста вместе со своей женой, однако в городе Тырговиште их остановили боевики армии оппозиционного Фронта национального спасения, который пришел к власти. Николае Чаушеску обвинили в преступлениях против государства, геноциде против собственного народа и подрыве национальной экономики. Чаушеску расстреляли 25 декабря.

В 1992 году произошла крупнейшая авиакатастрофа в истории Ливии, в результате которой погибли 157 человек. Самолет Boeing 727-2L5 выполнял внутренний рейс из Бенгази в Триполи. На борту находились 10 членов экипажа и 147 пассажиров, среди которых были граждане Болгарии, Великобритании, Египта и других стран. Вылет был произведен в девять утра, уже через час на высоте более одного километра судно начало снижаться и в этот момент столкнулось с истребителем МиГ-23УБ. От удара самолет потерял управление и врезался в землю в девяти километрах восточнее аэропорта, в котором он должен был произвести посадку. Никто не выжил. Пилоты истребителя успели катапультироваться, однако их тела так и не нашли. Были выдвинуты различные причины трагедии, такие как техническая неисправность, теракт и атака самолета ракетой.