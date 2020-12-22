В Зеленодольске выписался из роддома 1000-й ребенок за год

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С начала года в Зеленодольске родились уже больше тысячи детей. Во вторник тысячный младенец был выписан из роддома.

Малыш родился 18 декабря в 20:55, сообщает пресс-служба администрации Зеленодольского района. Ребенок родился в семье Наиля и Регины Загировых. Его вес составил 4 010 граммов, рост — 57 см.

«Я очень рад, что в нашем городе проживает такая прекрасная молодая семья. Вы молодцы, семья должна двигаться вперед, дети — это те прекрасные моменты, которые случаются у родителей. Так совпало, что Азамат стал 1000-м ребенком, родившимся в нашем районе в этом году», — заявил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Мэр города вручил молодым родителям медаль 100-летия ТАССР, денежное поощрение, цветы и подарки.