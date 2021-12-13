День в истории: стройка «КамАЗа», полвека «Джентльменам удачи» и открытие Новой Зеландии

Чем примечательна дата 13 декабря

Сегодня, 13 декабря, в России — День медведя, когда косолапые впадают в зимнюю спячку. В разные годы и столетия в этот день типограф Уильям Кэкстон стал английским первопечатником, голландский мореплаватель Абель Тасман первым из европейцев обнаружил Новую Зеландию, Лига Наций учредила Международный суд в Гааге, в США запустили космический аппарат «Пионер-8», в Москве прошла премьера кинокомедии «Джентльмены удачи», в Ираке американцы захватили Саддама Хусейна Родились: немецкий поэт Генрих Гейне, основатель фирмы Siemens Вернер фон Сименс, русский писатель Валерий Брюсов, писатель, соавтор Ильи Ильфа, Евгений Петров, советские актеры Ростислав Плятт и Николай Рыбников. Умерли: русский физико-химик Николай Бекетов, хирург Николай Склифосовский, русский поэт Иннокентий Анненский, художник, один из основоположников абстракционизма Василий Кандинский, художник, философ, путешественник Николай Рерих. Подробнее о значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Строительство завода «КамАЗ», Путин в Челнах

13 декабря 1926 года в селе Сарабикулово Бугульминского кантона Татарской АССР (ныне в составе Лениногорского района) родился советский работник сельского хозяйства, механизатор Габдрауф Каюмов. В 1943 году был призван в Красную Армию, служил на Дальнем Востоке, в августе 1945 принимал участие войне с Японией, затем остался на сверхсрочную службу — был курсантом инженерно-технической школы 34-го отдельного саперного батальона 12-й стрелковой Амурской дивизии. В 1950 стал заместителем председателя в родном колхозе, затем учился в Бугульминской школе механизации. До 1957 года работал комбайнером и механиком на Шугуровской МТС. Во время освоения в СССР целинных земель уехал в Казахстан, где работал комбайнером, слесарем, бригадиром, инженером в совхозе «Введенский». Позже переехал в Набережные Челны. Работал слесарем-инструменталыщиком на «КамАЗе» до 1996 года, был членом совета ветеранов Набережных Челнов. Умер 4 июня 2009 года.

Фото: kpfu.ru

13 декабря 1941 года в Казани родился советский и российский химик, академик РАН Ренад Сагдеев. В 1965 году окончил Новосибирский государственный университет. С 1987 года — член-корреспондент АН СССР. В 1997 году стал академиком Российской академии наук по отделению общей и технической химии. С1965 по 1993 годы работал заместителем директора Института химической кинетики и горения СО РАН в Новосибирске. В 1993 году стал директором Международного томографического центра СО РАН (Новосибирск).

13 декабря 1969 года экскаваторщик Михаил Носков вынул первый ковш земли на промышленной площадке «КамАЗа». Параллельно шло строительство новых кварталов Набережных Челнов. Строительно-монтажные работы начались в феврале 1970 года, и уже к концу года были уложены первые кубометры бетона в корпус Ремонтно-инструментального завода, а также а корпуса серого и ковкого чугуна Литейного завода. Первая очередь предприятия была сдана в эксплуатацию 29 декабря 1976 года. Первым директором «КамАЗа» стал заместитель министра автомобильной промышленности Лев Васильев. К августу 1980 года был выпущен 150-тысячный автомобиль «КамАЗ».

Фото: kremlin.ru

13 декабря 2019 года президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны на 50-летие КАМАЗа. «Я хочу поблагодарить всех вас за работу. Мы все, вся страна, гордимся вашими результатами. Низкий поклон всем, кто заложил это предприятие, кто вложил в него свою душу — это рабочие, это строители, инженеры, ученые, которые в 1969 году начали этот замечательный, прекрасный проект», — отметил глава государства. На встрече с рабочими челнинского автогиганта он пообещал обсудить создание еще одного инженерного вуза в Набережных Челнах с руководством Татарстана.



13 декабря 2020 года умер известный актер театра им. Г. Камала Айдар Хафизов. Он родился 20 мая 1943 года в с. Конь Пестречинского района ТАССР. В 1970 году окончил Казанское театральное училище. С 1971 по 1974 годы — был режиссером в ДК им. Ленина, в 1974—1975 гг. занимал должность главного администратора театра кукол. Затем с 1975 по 1976 гг. он был артистом филармонии, с 1976 по 1978 гг. — артистом Республиканского передвижного театра, а с 1978 года — артистом академического театра им. Г. Камала.



Фото: kamalteatr.ru

День рождения Евгения Петрова, выход на экраны «Джентльменов удачи»

13 декабря 1742 года императрица Елизавета Петровна своим указом распорядилась немедленно выслать евреев за границу и впредь их в Россию не впускать. «…Из всей нашей империи, из городов, сел и деревень всех мужеского и женского пола жидов, какого бы кто звания и достоинства ни был, со всем их имением, немедленно выслать за границу и впредь их ни под каким видом в нашу Империю ни для чего не впускать, разве кто из них захочет быть в христианской вере греческого исповедания». В 1743 году в ответ на приказ царицы генеральная войсковая канцелярия Малороссии и Лифляндская губернская канцелярия предъявили ходатайство о разрешении временного въезда купцам-евреям. Но Елизавета наложила на ходатайство резолюцию. Указ Елизаветы так и не был полностью исполнен, он встретил многочисленное сопротивление и у евреев, и у помещиков, и в государственном аппарате.

13 декабря 1903 года родился будущий соавтор Ильи Ильифа — Евгений Петров. Он работал корреспондентом украинского телеграфного агентства, а впоследствии инспектором уголовного розыска. Переехав в Москву в 1923 году, Петров работает в журнале «Красный перец». Он придумывал идеи карикатур, анекдоты, эпиграммы. Тогда же родился его псевдоним, фамилия Петров. В 1925 году происходит знакомство будущих соавторов — Ильи Ильфа с Евгением Петровым. Первой совместной работой стал роман «Двенадцать стульев». Через 3 года вышел второй их роман — «Золотой теленок». Но в 1937 году Ильф умер, и Петров остался один. Тогда он пишет несколько киносценариев, а с началом Великой Отечественной войны возвращается к деятельности журналиста. 2 июля 1942 года, возвращаясь на самолете из осажденного Севастополя в Москву, Евгений Петров погиб.

Кадр из фильма

13 декабря 1971 года в московском кинотеатре «Россия» состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи», снятой режиссером Александром Серым по совместному сценарию Георгия Данелии и Виктории Токаревой. Из-за обилия тюремного жаргона ленту «тормозили» до тех пор, пока ее не посмотрел Леонид Брежнев. Он дал добро, заметив, что сегодня все блатные термины из этого кино знает любой мальчишка. Картина имела феноменальный успех в прокате и стала очень популярной. Многие цитаты из фильма стали крылатыми фразами.

Открытие Новой Зеландии, родился Вернер фон Сименс

13 декабря 1476 года типограф Уильям Кэкстон стал английским первопечатником — он издал в основанной им в Вестминстере типографии написанную на латинском языке индульгенцию. При этом Кэкстон был не только владельцем типографии и издателем книг, но еще и отличным переводчиком. Также Кэкстон стал первым добавлять в книги предисловия. Из типографии Кэкстона вышла первая напечатанная в Великобритании книга — «Изречения, или Высказывания философов» 18 ноября 1477 года. За ними последовали труды Чосера, Боэция, Овидия, Вергилия, Боккаччо, рыцарские романы и, наконец, «Смерть Артура» Томаса Мэлори.

Источник: wikipedia.org

В этот же день, в 1642 году, голландский мореплаватель Абель Тасман первым из европейцев обнаружил Новую Зеландию. В результате стычек с местными четыре члена его команды и один коренной житель погибли. После этого европейцы покинули Новую Зеландию и не возвращались до 1769 года, пока к островам не приплыл британский исследователь Джеймс Кук. С 1840 по 1907 год страна была британской колонией. С 1907 года Новая Зеландия формально считалась самоуправляющимся доминионом Великобритании. В 1931 году она получила право на самостоятельность во внешних и внутренних делах. Сейчас Новая Зеландия — независимое государство внутри британского содружества.

205 лет назад, 13 декабря 1816 года, родился немецкий инженер, ученый, изобретатель, основатель фирмы Siemens Вернер фон Сименс. В 1847 году он вместе с Гальске основал телеграфно-строительную фирму Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske. Компания построила первую телеграфную линию в Германии, а позже и в России. А через 8 лет фирма Сименса начала сооружать Индоевропейскую телеграфную линию, проходящую через Кавказ. Ее железные опоры продержались вплоть до 1931 года. С 1889 Вернер Сименс начал отходить от активного управления компанией Siemens & Halske, которая к тому времени вместе с филиалами в Лондоне, Санкт-Петербурге и Вене, состояла уже из 5 тысяч сотрудников. В конце 1889 года Сименс окончательно отошел от руководства Siemens & Halske. Сейчас штат Siemens насчитывает около 351 тысячи человек, работающих более чем в 200 странах мира.