День в истории: Казанский цирк, Герои Отечества и первая компьютерная мышь

Чем примечательна дата 9 декабря?

Сегодня, 9 декабря, в России чествуют Героев Отечества и сотрудников ведомственной охраны железнодорожного транспорта, в мире отмечают День борьбы с коррупцией. В разные годы и столетия в эту дату в Петербурге поставили оперу Глинки «Жизнь за царя», в США запатентовали усовершенствованную версию роликовых коньков, а изобретатель Дуглас Энгельбарт продемонстрировал первую в мире компьютерную мышь, в Казани открыли новое здание цирка — знаменитую «летающую тарелку», в Лондоне убрали с линейных маршрутов красные двухэтажные автобусы. Родились в этот день английский поэт Джон Мильтон, французский химик Клод Луи Бертолле, русский художник-баталист Николай Каразин, татарский писатель Хасан Туфан. Умерли средневековый азиатский ученый Аль-Бируни, фламандский художник Антонис Ван Дейк, русский писатель Дмитрий Мережковский, американский фантаст Роберт Шекли, советский актер Леонид Броневой. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

День рождения Хасана Туфана, открытие здания Казанского цирка

9 декабря 1900 года родился татарский поэт и писатель Хасан Туфан. Он появился на свет в селе Ст. Киреметь ныне Аксубаевского района Татарстана в семье крестьянина. Определяющее значение в его образовании имело обучение в уфимском медресе «Галия», его учителем литературы был известный писатель Галимджан Ибрагимов. В 1918—1928 годах Хасан Туфан преподавал в школах Сибири, Урала, Казани, в 1928—1930 годах путешествовал по республикам Закавказья и Средней Азии. Печататься начал с 1924 года. В своих произведениях поднимал тему рабочего класса, татарской поэзии. В 1930—1934 годах Хасан Туфан был редактором Татарского радиокомитета. Позднее стал ответственным секретарем журнала «Совет әдәбияты» («Советская литература», ныне — «Казан утлары»). В 1940 году Туфана арестовали за антисоветскую пропаганду, в 1942-м приговорили к высшей мере, которую потом заменили на заключение в колонию строгого режима. В 1950 году писателя сослали «на вечное поселение» в Сибирь. В Казань он вернулся после реабилитации в 1956-м. Умер Хасан Туфан 10 июня 1981 года, похоронен на Татарском кладбище в Казани.

Фото culture.ru

9 декабря 1967 года открылось новое здание Казанского цирка — той самой «летающей тарелки», космический силуэт которой стал ныне неотъемлемой частью современной столицы Татарстана. Его построили по проекту архитектора Геннадия Пичуева, инженеров Осии Берима и Ефима Брудного. Это было первое в Советском Союзе здание из бетонного монолита без каких-либо опор. В 1971 году авторы проекта удостоились премии Совета министров СССР, а позже «тарелку» включили в число объектов республиканского культурного наследия. Впервые цирк построили без поддерживающих купол колонн. Впервые в нем было два манежа, а все подсобные помещения находились внутри здания. Амфитеатр зрительного зала вмещает в себя две с половиной тысячи зрителей.

9 декабря 2019 года в кадетском корпусе Нижнекамска открыли бюст Герою Советского Союза Гани Сафиуллину. В 1942 году Сафиуллин командовал 38-й стрелковой дивизией, которая отличилась в ходе Сталинградской битвы. Солдаты захватили в плен под Сталинградом более 18 тысяч солдат и офицеров противника, уничтожили 108 танков, более 1 тысячи автомашин, 22 самолета и три бронепоезда. За свои подвиги дивизия стала гвардейской, а сам Сафиуллин получил звание генерал-майора. В дальнейшем советские части под руководством генерала участвовали в освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии. Сафиуллин вышел в запас в 1957 году, умер в Казани в 1973 году.



Фото: instagram.com/rusminnikhanov

9 декабря 2020 года столетний ветеран Великой Отечественной войны из Татарстана Гиндулла Сахипов спустя 75 лет получил орден Красной Звезды за свой подвиг, совершенный в мае 1945 года. Он остался один у минометного расчета и под шквальным огнем отразил контратаку противника «силою до батальона, которая проходила при поддержке трех танков и пяти бронетранспортеров», говорится в наградном листе. Сахипов — заслуженный герой Великой Отечественной войны, он прошел ее с первого до последнего дня.



В этот же день на 82-м году ушел из жизни народный артист Татарстана, заслуженный деятель искусств ТАССР Рафаэль Ильясов. Он родился 28 апреля 1939 года в селе Нижнее Чекурское Дрожжановского района Татарстана, окончил Казанское музыкальное училище и оркестровый факультет Казанской государственной консерватории. С 1963 года Ильясов выступал в составе оркестра Пермского театра оперы и балета. В 1992 году начал работать заведующим редакцией музыкальных программ ГТРК «Татарстан», на этой должности проработал до 2005 года.

Фото: rt-online.ru

Курултай крымскотатарского народа, возобновление выхода газеты «Коммерсантъ»



9 декабря 1836 года в петербургском Большом театре состоялась премьера оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя». В ней рассказывается о событиях 1613 года, связанных с походом польского войска на Москву. В ходе создания оперы произведение несколько раз меняло свое название. Первоначально самим композитором она была названа «Иван Сусанин». На завершающем этапе работы опера получила название «Смерть за царя». Когда все было закончено, Глинка обратился за позволением посвятить ее Николаю Первому. Посвящение первой русской оперы на такой значимый и важный сюжет было благосклонно принято, и одновременно был утвержден окончательный вариант ее названия — «Жизнь за царя». Позже в новом, «советском», либретто, написанном поэтом Городецким, исторические факты были искажены.

9 декабря 1917 года в Крыму был созван Курултай крымскотатарского народа, который провозгласил создание Крымской народной республики, принял ее Конституцию и государственную символику, после чего объявил себя парламентом Крымской народной республики. 13 декабря 1917 года Курултай одобрил «Крымскотатарские основные законы» и создание Крымской демократической республики. Руководить новой республикой стала Директория из пяти крымских татар. Второй курултай созвали уже в 1991 году, через два года после начала массового возвращения крымских татар из мест, в которых они проживали после депортации 1944 года.

Фото wikipedia.org

9 декабря 1989 года после 72-летнего перерыва возобновила выход в свет газета «Коммерсантъ». Она издавалась в России с 1909 по 1917 годы. С приходом советской власти была упразднена как буржуазное издание. 9 декабря 1989 года в свет вышел первый пилотный номер газеты, а с 8 января 1990 года «Коммерсантъ» начал выходить регулярно. Сегодня издательский дом «Коммерсантъ» издает ежедневные газеты «Коммерсантъ» , «Коммерсантъ в регионах» , ежемесячный автомобильный журнал «Автопилот» , еженедельный молодежный журнал «Молоток», еженедельный деловой журнал «Секрет фирмы» и другие издания, которые читают свыше миллиона человек.

Кроме того, 9 декабря отмечается День Героев Отечества в России. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

В этот же день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ. На ведомственную охрану возложены ключевые задачи по охране объектов железнодорожной инфраструктуры, обеспечению сохранности перевозимого груза и пожарной безопасности железнодорожного транспорта в интересах государства и граждан на всем протяжении стальных магистралей страны.

Фото wikipedia.org

Презентация компьютерной мыши, Конвенция против коррупции

137 лет назад, 9 декабря 1884 года, в США запатентовали усовершенствованную версию роликовых коньков. Это сделал Левант Ричардсон из Чикаго. Его модель роликовых коньков была со стальными шарикоподшипниками в колесах. Колеса на новых запатентованных роликовых коньках позволили увеличить разгон и повысить маневренность роликов. В 1902 году в его родном городе был открыт первый роллердром. Первая модель роликов появилась еще в 1760 году: тогда американский изобретатель Джозеф Мерлин пришел на маскарад в Лондоне в ботинках с металлическими колесами. Однако он не мог затормозить, что вызвало сомнения в безопасности роликов. Следующая попытка изобретения роликовых коньков была предпринята в 1863 году американским изобретателем Джеймсом Плаймптоном. Расположение колес на его коньках отличалось от предыдущих версий: было две пары колес, расположенных рядом. Они могли делать повороты и ездить вперед-назад.

9 декабря 1968 года американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь — деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Свое название изобретение получило из-за провода, он напоминал Энгельбарту хвост настоящей мыши. Первую мышь собрал инженер Билл Инглиш, а программы для демонстрации возможностей написал Джефф Рулифсон. Сегодня существует уже несколько видов компьютерных мышей: механические и оптические, беспроводные.

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9 декабря 2003 года в Мериде (Мексика) на политической конференции высокого уровня была подписана Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. 14 декабря 2005 года она вступила в силу. Основные цели Конвенции ООН — предупреждение и искоренение во всем мире коррупции, которая, по мнению ООН, подрывает экономическое развитие стран, ослабляет демократические институты, нарушает общественный порядок и разрушает доверие общества. Государства договорились укреплять международное сотрудничество для борьбы с коррупцией.