В Нижнекамске открыли памятник Герою Советского Союза Гани Сафиуллину

В кадетском корпусе города Нижнекамска открыли бюст Герою Советского Союза Гани Сафиуллину. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

В 1942 году Сафиуллин командовал 38-й стрелковой дивизией, которая отличилась в ходе Сталинградской битвы. Военнослужащие его дивизии захватили в плен под Сталинградом более 18 тыс. солдат и офицеров противника, уничтожили 108 танков, более 1 тыс. автомашин, 22 самолета и три бронепоезда. За свои подвиги дивизия стала гвардейской, а сам Сафиуллин получил звание генерал-майора, пишет ТАСС.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за успешное руководство воинскими соединениями и проявленные при этом личное мужество и героизм гвардии генерал-майору Сафиуллину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В дальнейшем советские части под руководством генерала участвовали в освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии. Сафиуллин вышел в запас в 1957 году, умер в Казани в 1973 году.

Напомним, что сегодня в Казани также открыли мемориальную доску Герою Советского Союза танкисту Семену Коновалову.