В Татарстане столетний ветеран войны получил орден за свой подвиг спустя 75 лет

Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Татарстана Гиндулла Сахипов спустя 75 лет получил орден Красной Звезды за свой подвиг, совершенный в мае 1945 года.

Согласно данным наградного листа, 1 мая 1945 года Сахипов остался один у минометного расчета и под шквальным огнем отразил контратаку противника «силою до батальона, которая проходила при поддержке трех танков и пяти бронетранспортеров», говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа. Сахипов — заслуженный герой Великой Отечественной войны, прошел ее с первого до последнего дня.

Кроме того, документы на орден Красной Звезды и орден Славы III степени также передали сыну участника Великой Отечественной войны Николаю Стародубцеву из Татарстана. Его отец Семен Стародубцев в ноябре 1944 года отразил четыре контратаки противника и поднял за собой взвод на атаку.

В этом бою он уничтожил трех гитлеровцев. При дальнейшем продвижении вперед в трудную минуту боя он заменил командира взвода, который выбыл из строя по ранению. В феврале 1945 года, будучи тяжело раненным, продолжил руководить своим взводом и ворвался в траншеи противника, передает «РИА Новости».

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Татьяна Леухина