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В Татарстане столетний ветеран войны получил орден за свой подвиг спустя 75 лет

14:54, 09.12.2020
В Татарстане столетний ветеран войны получил орден за свой подвиг спустя 75 лет
Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Татарстана Гиндулла Сахипов спустя 75 лет получил орден Красной Звезды за свой подвиг, совершенный в мае 1945 года.

Согласно данным наградного листа, 1 мая 1945 года Сахипов остался один у минометного расчета и под шквальным огнем отразил контратаку противника «силою до батальона, которая проходила при поддержке трех танков и пяти бронетранспортеров», говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа. Сахипов — заслуженный герой Великой Отечественной войны, прошел ее с первого до последнего дня.

Кроме того, документы на орден Красной Звезды и орден Славы III степени также передали сыну участника Великой Отечественной войны Николаю Стародубцеву из Татарстана. Его отец Семен Стародубцев в ноябре 1944 года отразил четыре контратаки противника и поднял за собой взвод на атаку.

В этом бою он уничтожил трех гитлеровцев. При дальнейшем продвижении вперед в трудную минуту боя он заменил командира взвода, который выбыл из строя по ранению. В феврале 1945 года, будучи тяжело раненным, продолжил руководить своим взводом и ворвался в траншеи противника, передает «РИА Новости».

Ранее в Башкирии прокуратура добилась присвоения 88-летней труженице тыла статуса ветерана Великой Отечественной войны.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИстория Татарстан
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