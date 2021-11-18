Задержан еще один подозреваемый в сбыте несертифицированного алкоголя после отравления студентов в Казани

После массовго отравления студентов метанолом в Казани полиция задержала еще одного подозреваемого в сбыте несертифицированного алкоголя, сообщает ТАСС.

Им оказался 41-летний житель столицы Татарстана. Выяснилось, что задержанный покупал в разных регионах России спиртосодержащую продукцию и продавал ее в пятилитровой таре.

15 ноября компания молодых людей отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи. Все они пили алкоголь, приобретенный у одного из сбытчиков. Пострадавшие — молодые люди 1999—2003 годов рождения. На данный момент госпитализированы 15 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

После отравления студентов в Казани задержали всех подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя. В СК рассказали, что отравившиеся метанолом студенты могли перепутать 5-литровую пластиковую бутыль контрафактного алкоголя с «незамерзайкой». Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела.

Магарита Головатенко