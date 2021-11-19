Повышение акцизов на алкоголь грозит наводнить рынок контрафактом

Есть ли смысл пополнять бюджет таким образом?

Фото: Илья Репин

С января в России вырастут минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь. Проект приказа Минфина опубликован на федеральном портале нормативных актов. Первое за последние 2 года повышение МРЦ произошло 1 января 2020 года, второе в начале 2021 года. За это время цены на водку выросли с 215 до 230 рублей, на коньяк с 388 до 420 рублей. Приказ Минфина в начале года предусматривал сохранение установленных цен до конца 2026 года. Но, как мы видим, решение поменялось, правительством страны движет несколько целей — деалкоголизация населения и дополнительное пополнение бюджета за счет выросших акцизов, отмечает колумнист «Реального времени» Артур Сафиулин. Экономист с многолетним банковским опытом — о том, к чему это может привести и какую реакцию вызвало грядущее повышение цен у игроков рынка алкогольной продукции.

Что предлагается?



Минимальная цена на водку повысится на 7,4%, до 261 рубля за 0,5 литра, а коньяка на 7,6%, до 480 рублей за аналогичный объем. Прочий алкоголь тоже подорожает — бренди и другие продукты из дистиллятов на 7,4%, до 348 рублей за 0,5 литра, а алкоголь крепостью выше 28 градусов на 7,3%, до 205—372 рублей за 0,5 литра. Цены в рознице с учетом НДС и акциза.

Весной 2021 года был принят закон о новых ставках акцизов на алкогольную продукцию — с 1 января 2022 года акциз вырастет на 4%. Остальной рост в розничных ценах обусловлен инфляцией, удорожанием сырья. В частности, пшеница подорожала за год на 50%, стоимость деревянных паллет (в которых поставляется продукция) увеличилась на 200%.

По мнению ряда экспертов, без повышения цен производители были бы вынуждены работать в убыток и МРЦ это просто приведение в соответствие затрат производителей. При этом, по данным статистики, с начала 2021 года алкоголь в стране подорожал на 2,25%. Это гораздо ниже средних темпов роста цен потребительских товаров, который составил 8,13%.

Минимальная цена на водку повысится на 7,4%, до 261 рубля за 0,5 литра, а коньяка на 7,6%, до 480 рублей за аналогичный объем. Фото: merkata.ru

Последствия и реакция участников рынка

Производители, с одной стороны, рады, потому как рост себестоимости надо чем-то компенсировать. С другой стороны они не в восторге, лучшим решением для них была бы заморозка акцизов на пару-тройку лет. Повышение приведет к росту поставок из стран Евразийского экономического союза, производители боятся недобросовестной конкуренции.

Основным риском многие специалисты считают рост производства контрафактного алкоголя. Нелегальный оборот вырастет из-за повышения акциза и увеличения розничной цены водки. Причем из-за того, что наш акциз намного выше, чем в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), увеличиваются поставки из этих стран. Как официальные, так и неофициальные. В частности, в Киргизии акциз в пять раз меньше, в Беларуси на 20%, в Казахстане на 50%. Российский рынок становится своего рода эльдорадо для дельцов всех мастей. Ряд экспертов считают повышение МРЦ инициативой Минздрава, который видит только легальные продажи. А то, что народ переключается на контрафактный алкоголь и не пьет меньше, не видит. Вроде бы и инициатива благая, но нюансы нашего менталитета накладывают ограничения — растет количество смертей людей, пьющих непроверенный алкоголь. Самое интересное, что в период с 2015 по 2018 годы, когда рост акцизов был заморожен, поступления в бюджет выросли, а доля нелегального спиртного на рынке упала. Совпадение? Вряд ли.

С другой стороны, есть мнение, что увеличение МРЦ не вызывает фактического роста цен в рознице, а является индикатором для бизнеса и проверяющих — если продукция продается дешевле установленного уровня, значит она нелегальна.

Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предложил Минфину зафиксировать ставку акцизов в целях снижения темпов роста цен на алкогольную продукцию и заняться гармонизацией ставок в рамках ЕАЭС. По другим предложениям Минфина Совфед поддержит министерство. Речь идет об изменениях на алкогольном рынке — предлагается выдавать лицензии на розничную продажу индивидуальным предпринимателям и ввести госрегулирование производства и оборота самогонных аппаратов, вплоть до запрета на открытую продажу аппаратов.

Основным риском многие специалисты считают рост производства контрафактного алкоголя. Фото: news.1777.ru

Рост самогоноварения в России в этом году составит 20%, это ли не результат уже третьего повышения цен за два года? В целом за 9 месяцев текущего года было закрыто более 700 нелегальных заводов. Бутлегерство расцветает пышным цветом в гаражах, промзонах — там вовсю делают суррогат крепкого алкоголя. Очень опасная тенденция, надо отметить. Рост поисковых запросов о покупке самогонных аппаратов за 2020 год вырос на 30% чем годом ранее. Все это происходит на фоне снижения количества магазинов с лицензией на розничную продажу алкоголя с 2012 по 2017 год (с 305 тыс. до 215 тыс. магазинов). Получается, что из 160 тысяч сельских населенных пунктов 45% не имеют магазинов с лицензией. Люди вынуждены пить самогон или нелегальный алкоголь.

Есть мнение, что увеличение акцизов не будет отменено, хотя у государства есть огромные резервы для получения дохода — более эффективно вести учет производства и оборота пивных напитков, отменить льготы по акцизу на псевдомедицинские изделия, парфюм (включая те самые «питьевые лосьоны»). Помимо этого, необходимо использовать все возможности по борьбе с нелегальным производством алкоголя — у нас не преследуется нелегальный оборот оригинальной стеклянной тары, этикеток, укупорки самых известных брендов. В продаже есть ароматизаторы для имитации знаменитых коньяков и виски. Ароматизированный метанол может привести к трагическим смертям.

Большой проблемой для мелких производителей является текущее регулирование производства крепкого алкоголя — из одного куба сырья получается 10 литров продукции, которую можно продавать только легально, лицензия же стоит 10 млн рублей. Ответ на вопрос, будет ли такой производитель оформлять лицензию, прост — нет. Возможно, стоит присмотреться к опыту других стран в части разрешения продажи индивидуально произведенного алкоголя.

Власти в первую очередь видят в увеличении акциза возможность деалкоголизации населения. Фото: Максим Платонов

Рискуем увидеть рост производства контрафакта

В заключение хотелось бы отметить, что власти в первую очередь видят в увеличении акциза возможность деалкоголизации населения. Дополнительный доход в бюджет невелик — поступления от алкоголя, включая все акцизы и НДС, составляют только 1% от доходов бюджета страны. Более того, бюджет сейчас сбалансирован, Фонд национального благосостояния стал достаточно крепким. Нет срочной необходимости искать источники дополнительного дохода.

Более того, как уже говорилось выше, мы рискуем увидеть рост производства контрафакта и поставок нелегальной продукции из стран ЕАЭС, включая суррогаты. Что касается запрета на оборот самогонных аппаратов, то чисто физически регулировать такое оборудование очень сложно. Где провести грань между личным потреблением и полупромышленным производством. Есть мнение, что минимальный порог для контроля должен быть 30—50 литров. Но, если максимальная мощность оборудования позволяет делать тысячи литров, то необходима регистрация и лицензирование производства. Возможно, стоило бы снизить пошлину для легализации небольших производств. Не зря ведь говорят — не можешь победить — возглавь.

Артур Сафиулин