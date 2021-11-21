Новогодние корпоративы в Татарстане снова уйдут за город?

Рестораторы готовятся к проведению новогодних корпоративов, но казанские компании не торопятся заказывать столики, боясь новых запретов

Новогодние корпоративы в этом году могут обойтись дешевле, даже чем в светлые доковидные времена. По прогнозу Ассоциации рестораторов и отельеров РТ, средний чек корпоративного празднования Нового года в Казани вряд ли поднимется выше 2 тысяч рублей с человека. «Обескровленные» рестораны готовы идти на нулевую рентабельность ради полноценного возобновления деятельности. Правда, казанские компании не спешат бронировать столики — боятся новых ограничений и того, что задаток пропадет. Зато, как и в прошлом году, нарасхват для корпоративов идут загородные дома и домики на базах отдыха.

Спрос на корпоративное бронирование ресторанов оживает

Предстоящая возможность празднования Нового года в ресторанах и кафе пока многими воспринимается не иначе как новогоднее чудо. Суеверные рестораторы стараются трижды сплюнуть через левое плечо, чтобы не сглазить: новые волны, новые ограничения, новая непредсказуемость сильно осложняют видимость на горизонте планирования.

Ведь год назад им пришлось отменить множество новогодних и рождественских банкетов после того, как Роспотребнадзор РФ выпустил рекомендацию проводить праздники «дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче», лишив их львиной доли выручки и испортив традиционный высокий сезон корпоративов.

Поэтому неудивительно, что в этом году общепит ждет сотрудников казанских компаний чуть ли не сильнее, чем ждут своих корпоративов сами эти сотрудники.

— За полтора года люди устали от самоизоляции, уединения, поэтому постепенно оживает спрос на корпоративное бронирование. Очень сильно надеемся на туристический поток, который может появиться ближе к этим новогодним дням, — говорит гендиректор производственно-коммерческой фирмы «Майдан» (сеть кафе и ресторанов «Сытый папа») Мария Горшунова. — Встреча Нового года — традиционный и всеми любимый семейный праздник. Ну как без него?

— И так, можно сказать, целый год работали взаперти, не могут же второй раз подряд людей оставить без Нового года, — надеются менеджеры ресторана «Небеса».



Цены замерли на уровне 2019 года: 3 тысячи с человека, или «договоримся при встрече»

Несмотря на подорожание продуктов питания, большинство казанских ресторанов вернулись к проведению банкетов и открыли бронирование столиков и целых залов на новогодние дни. В этом году корпоративы обойдутся не дороже, чем в доковидные времена. Рестораторы обещают не задирать цены.

— Из-за подорожания продуктов питания возросли наши затраты, но цены мы не поднимаем, так как понимаем, что доходы у многих корпоративных заказчиков невысоки, — сообщила Мария Горшунова. — Средний чек составит — 2,5—3 тысячи рублей на человека в зависимости от меню (без алкоголя). Это уровень цен двухлетней давности.

Такую неожиданную лояльность она объяснила желанием вернуть корпоративного клиента, ведь потом его привлечь в ресторан будет сложнее.



— Просто мы срезаем собственную маржу, — пояснила она.

Этой же тактики придерживаются и многие другие рестораны (а кое-кто даже демпингует).

— А вы посмотрите на рекламные объявления — цены на новогодние корпоративы очень низкие, — подтвердила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галина Шарафутдинова. — Можно встретить предложения и от одной тысячи рублей за человека, максимум — 2 тысячи рублей. Во время пандемии ресторанам нужно как-то подниматься, заполнять залы. Ради этого им приходится работать с нулевой рентабельностью», — объяснила она.



Первые корпоративы начинаются с 3 декабря, и по мере приближения к концу месяца цены, как обычно, подрастают. Сейчас рестораторы называют по телефону диапазон до 3 тысяч рублей на человека (без алкоголя, но во многих местах его можно привезти с собой). Однако обещают при личной встрече детально обсудить общую стоимость коллективной заявки. Видимо, готовы идти на уступки.

Разница в цене между популярными ресторанами и непафосными кафе совсем невелика — около 1 тысячи рублей. Фото: relita-kazan.ru

Так, корпоратив в малом зале ресторана «Релита» на 25 человек обойдется в 2,5 тысячи рублей с «носа», но только до 20 декабря. В последующие 10 дней — по 3 тысячи. Развлекательная программа — за отдельную плату. «Тусить» разрешается до 23 часов. Вдвое больше — 5 тысяч с человека — запрашивает «Пражский клуб» (находится в этом же микрорайоне, но по другую сторону от улицы Декабристов). Правда, здесь в стоимость включили все услуги — от праздничного стола с алкоголем до Деда Мороза.

Интересно, что разница в цене между популярными ресторанами и непафосными кафе совсем невелика — около 1 тысячи рублей. К примеру, кафе Veranda в Советском районе готово организовать корпоратив за 1 800 рублей, обещая просто «богатое меню» без особых подробностей. «Наедитесь до отвала», — пообещали там.

Казанцы не спешат бронировать столики

Но даже «теплым» демократичным ценам пока не удается разжечь интерес к интенсивному бронированию под корпоративы. По словам исполнительного директора Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галины Шарафутдиновой, сейчас на самые горячие декабрьские даты забронировано только около 20—30% от имеющихся столиков.

— Казанские компании не спешат заранее заказывать столики, опасаясь внезапного введения ограничений со стороны Ропотребнадзора, — объяснила она.



— Бронирование идет, но, конечно, не так активно, как в прошлые годы. Если раньше, в доковидное время, начинали еще с октября, то сейчас с ноября, — сообщила Мария Горшунова.

— Наученные горьким опытом, казанцы не рискуют деньгами, — рассказал один из участников рынка общепита, пожелавший остаться неназванным. — Сама по себе предоплата от компании требуется чисто символическая — 5—10 тысяч рублей, но за неделю до назначенной даты нужно перечислить всю остальную сумму. А вдруг за эти дни успеют объявить очередной запрет? Вернуть деньги не получится: ресторан уже закупит продукты, приготовит блюда, — говорит он, указывая на то, что всем хотелось бы определенности на эти дни.

Один из менеджеров ресторана «Небеса» рассказал, что за время весеннего локдауна с 28 марта по 15 июля ему пришлось отменить 16 заказанных мероприятий. Положение спас только переход на кейтеринг, когда ресторанные блюда привозились в загородные дома, экстренно снятые клиентами.

Сейчас на самые горячие декабрьские даты забронировано только около 20—30% от имеющихся столиков. Фото: afisha.ru

Нынешнее постановление кабмина РТ, говорит Мария Горшунова, разрешает проведение банкетов. Многие рестораны практикуют сборные вечеринки, когда в одном зале собираются несколько разных коллективов. Поэтому организаторы клянутся, что будут проверять QR-коды у всех гостей.

Домик в лесу: здесь проверять QR-коды некому

Из-за вероятности внезапной отмены корпоратива работодатели часто выбирают загородные дома и базы отдыха, куда и заказывают доставку ресторанных блюд (кейтеринг). Например, в горнолыжном комплексе «Свияжские холмы» рассказывают, что у них на конец декабря и начало января уже полностью разобрали небольшие дома на 12 и 14 мест, чья аренда обходится в 28 тысяч и 43 тысячи рублей в сутки. Причем в основном, по словам менеджеров комплекса, среди заказчиков — «айтишники из Иннополиса». На отдельные новогодние дни остались домики на 18 мест по 70 тысяч рублей.

С переменным успехом идет бронирование домиков в загородном комплексе «Дубай Казань»:

— Бронирование идет медленно, как трамвай. Вчера только два домика арендовали, — рассказала менеджер комплекса, уточнив, что аренда обойдется в 20 тысяч.

— Организованных комплексов в пределах Казани около 15—16, зато предложений от частных лиц — 500. Их популярность выше, ведь в коттеджах есть сауна, кухня и, может быть, бассейн. Спрос на них был и до пандемии, — отметил гендиректор компании «НЛБ-Недвижимость» Андрей Савельев.

По его словам, сейчас бронирование идет активно, а в декабре трудно будет найти подходящие варианты, причем это будет определенно дорого.



— Цена в новогодние дни подскакивает в 3–4 раза по сравнению с обычным временем. На 31 декабря может подниматься до 100 тысяч, но тут обычно и берут на два дня. А под корпоративы частные дома снимаются не так часто, но случается среди небольших коллективов, — говорит он.

Из-за вероятности внезапной отмены корпоратива работодатели часто выбирают загородные дома и базы отдыха, куда и заказывают доставку ресторанных блюд. Фото: gkdubai.ru

Однако в случае частных коттеджей ответственность за эпидемическую безопасность ложится на самих устроителей корпоратива. Ведь тут «дикое поле» — проверять QR-коды некому. Может быть, это и привлекает?