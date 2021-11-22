В 2023 году Казань расширит границы за счет Высокогорского района

В генплан столицы Татарстана вносят изменения, связанные с присоединением территории за пределами М-7

Фото: Олег Тихонов

Как стало известно «Реальному времени», генплан столицы Татарстана вновь подвергнется изменениям — к декабрю 2023 года в состав города включат часть территории Высокогорского района — «Научный городок», отодвинув границу Казани на северо-восток более чем на два километра. На разработку проекта изменений выделено более 8,5 млн рублей. О том, с какой целью «раздвигаются» границы, грозит ли это появлением новых «человейников» на периферии и как будет развиваться застройка в восточной части города — в материале «Реального времени».

На развитие градостроительного потенциала — 8,5 млн



Исполком Казани опубликовал постановление о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Казань. Цель изменений — «приведение мероприятий на территории города Казани в соответствие со Схемой территориального планирования Республики Татарстан, а также с имеющимися потребностями в изменении мероприятий для градостроительного потенциала города».

Проект должен быть подготовлен до 31 декабря 2023 года — в этот срок его предполагается не только разработать, но и провести через процедуру общественных обсуждений — и доработать с учетом поступивших на них замечаний. Заказчиком работ должно выступить УАиГ Казани.

Исполком установил предельный уровень финансирования работ по подготовке проекта внесения изменений в генплан Казани — 8,575 млн рублей. Эти средства поручено заложить в бюджет Казани на 2023 год.

Исполком установил предельный уровень финансирования работ по подготовке проекта внесения изменений в генплан Казани — 8,575 млн рублей. Фото: Роман Хасаев

Как следует из текста постановления Казгорисполкома, подписанного Рустемом Гафаровым 21 октября, до 2023 года никаких затрат на осуществление присоединения новых территорий к Казани город не понесет. В 2021 году планируется заключить контракт на проектирование с подрядчиком — без аванса. В течение 2022 года подрядчик должен будет не только разработать проект изменений, но и подготовить материалы для обоснования внесения изменений в генплан. А более 8,57 млн рублей потребуется в 2023 году, на который запланированы общественные обсуждения и все необходимые процедуры, связанные с корректировкой генплана.

«В рамках текущей работы»

— Генеральный план Казани был утвержден 28.02.2020 решением Казанской городской думы №5-38, за истекший период произошли изменения в действующем законодательстве, появились новые объекты регионального и федерального значения, предусмотренные в Схемах территориального планирования (СТП) РТ и РФ, поменялись планы по их размещению, уточнились параметры развития территории, кроме того меняются границы города, — ответили в Казгорисполкоме на запрос «Реального времени» о сути и целях запланированных изменений. — Внесение изменений в генплан необходимо ввиду особенностей действующего законодательства, которое позволяет включать в границу населенного пункта территории только путем утверждения и/или внесения изменений в генплан. Постановление о внесении изменений в генплан г. Казани подготовлено в рамках текущей работы мониторинга генерального плана. В настоящее время ведется работа по включению в границы Казани территории «Научного городка».

В исполкоме Казани напомнили, что это будет уже не первой корректировкой генплана-2020:

— В августе этого года в генплан уже вносили изменения в связи с включением в состав города территории биатлонного комплекса и отображения его в соответствии с СТП Республики Татарстан.

От границы Казани — трассы М-7 — до «жилого квартала» всего километр, корпуса научно-исследовательского учреждения расположены на расстоянии почти 2,5 км. Фото: vnivi.ru

«Чисто хозяйственное изменение»

«Научный городок», о котором идет речь — это территория Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности (ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»), а также жилой комплекс — четыре жилых дома, которые строились как ведомственное жилье для его сотрудников.

От границы Казани — трассы М-7 — до «жилого квартала» всего километр, корпуса научно-исследовательского учреждения расположены на расстоянии почти 2,5 км. Так что можно предположить два варианта присоединения — «Научный городок» станет на карте чем-то вроде «островка», как жилые массивы «Кульсеитово» и «Акинская поляна» или границы Казани сдвинутся основательно, прихватив значительную часть территории Высокогорского района. В последнем случае возникает вопрос, не грозит ли присоединение «Научного городка» впоследствии расширением городской застройки в направлении Высокой Горы, где и сейчас уже в часы пик движение крайне затруднено.

— Это чисто «хозяйственное» изменение, связанное с землепользованием, — заверил «Реальное время» руководивший разработкой генплана Казани первый замдиректора ГУП «НИиПИ генплана Москвы» Олег Григорьев. — Центр работает на Казань, и чтобы не было этого противоречия, когда он находится за границей населенного пункта, и вносятся изменения. Тут нет никаких подводных камней.

«Какое-то жилье там появится»

— Не получится так, что территория между «Научным городком» и существующей границей столицы Татарстана будет в результате изменений застроена жилыми комплексами, как это нередко случается? А может, в перспективе именно это и планируется?

— Нет, в перспективе там жилая застройка не предусматривается. И вообще мы очень осторожно относимся к застройке периферии. В проектах планировки, которые наш институт делает по восточной дуге, мы к этому очень осторожно и взвешенно относимся.

Григорьев сообщил, что недавно «НИиПИ генплана Москвы» обновил транспортную модель Казани с учетом последних измерений транспортных потоков:

— К концу декабря мы планируем получить взвешенные решения о возможных объемах застройки восточной части города. Мы определим, что можно будет строить, рассчитывая на Вознесенский тракт и улично-дорожную сеть, заложенную в генплане Казани. Но это будут очень небольшие объемы в основном низкоэтажной застройки — до пяти этажей. Безусловно, какое-то жилье там появится, но не кварталы многоэтажных домов.

Стройка «упрется» в отсутствие сетей?

— Расширение территории Казани идет постоянно, — прокомментировал «Реальному времени» грядущие изменения в генплан Казани завкафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич. — По генплану 2007 года территория Казани составляла 607 квадратных километров, к моменту начала работы «НИиПИ генплана Москвы» над новым генпланом уже превышала 630 квадратных километров. Город растет потихоньку. Но я не думаю, что именно рядом с присоединяемыми объектами могут начать строительство многоквартирного жилья. Прежде всего потому что там, скорее всего, нет инженерных сетей. Если дома строились как ведомственные, то там, скорее всего, проложили локальные сети. И если пойдет развернутое строительство, то вопрос с сетями вряд ли быстро решится. А для массового строительства самый важный фактор — это сети.

Однако градостроитель не исключил возможность возведения на присоединяемых к Казани территориях новых коттеджных поселков:

— Для них достаточно протянуть электричество — остальное сделают сами жители.