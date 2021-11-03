Инвестиции ведут за город. Как за год заработать миллионы на ИЖС

На фоне рухнувших финансовых пирамид и нестабильной обстановки в мире, люди в очередной раз задумались, куда же выгодно вкладывать деньги?

Фото: предоставлено Объединением застройщиков ИЖС

Стремительное обесценивание рубля в условиях быстрого роста цен делает бесполезным хранение денег «под подушкой». Финансы должны приносить прибыль, а иначе это просто бумажки. О том, как ковидные ограничения сделали мегапопулярным инвестирование в загородное строительство? И почему остался только год, чтобы быстро разбогатеть на вложениях в индивидуальную жилую застройку, рассказали руководители строительных компаний Татарстана — участники Объединения застройщиков ИЖС.

Почему ИЖС — это не биткоин?

Некоторые эксперты сравнивают загородную недвижимость с криптой: что ИЖС, аналогично цифровой валюте, способно принести большую прибыль. Однако, по словам руководителя Объединения застройщиков ИЖС Рамиля Усманова, это сравнение некорректно. «Биткоин, как показала действительность, ненадежен. Его рост непредсказуем, а падение стремительно. Тогда как земля и загородный дом — это высокомаржинальные продукты, чья стоимость стабильно растет каждый год».



Биткоин, как показала действительность, ненадежен. Его рост непредсказуем, а падение стремительно. Тогда как земля и загородный дом — это высокомаржинальные продукты, чья стоимость стабильно растет каждый год

Рамиль Усманов — руководитель Объединения застройщиков ИЖС — говорит о некорректности сравнения инвестиций в жилье и в биткоин

Побег из «человейника»

Как долго длится радость новоселов при переезде в новостройки? Забитые до отказа парковки, шум непрекращающегося ремонта соседей и тонкие стены, превращающие жизнь даже в элитных многоквартирных домах в коммуналку — нерадостная перспектива, которая ждет большинство жителей жилых комплексов мегаполиса.

Почему вложение в ИЖС прибыльнее, чем в строительство многоквартирных домов? Квартиры дольше строятся, а значит длительнее окупаются

Фаиль Ахматханов убежден, что инвестор может получить прибыль до 35%* годовых при реализации полных циклов продажи трех домов от фундамента до конечного потребителя

«Инвестиции в ИЖС могут быть как простыми, так и сложными. Просто — купить участок, построить дом и продать его. Это тоже своего рода инвестиции. Либо построить дом и сдавать его в аренду. И это инвестиции. Мы начали привлекать инвесторов для строительства домов около 3 лет назад. И тогда у многих еще были сомнения: а стоит ли? Сейчас инвесторы идут в ИЖС будучи твердо уверенными — выгоду они получат. Почему вложение в ИЖС прибыльнее, чем в строительство многоквартирных домов? Квартиры дольше строятся, а значит длительнее окупаются. Сумма инвестирования в нашей компании «ЭкоСтройГарант» может быть абсолютно разной и стартует от 1 млн рублей. Инвестор может получить прибыль до 35%* годовых при реализации полных циклов продажи 3 домов от фундамента до конечного потребителя», — рассказывает руководитель фирмы ООО «ЭкоСтройГарант» Фаиль Ахматханов.

Первый вариант инвестирования в ИЖС — это когда человек заключает инвестиционный договор с застройщиком и начинает «с чистого поля» вести с ним совместный бизнес. Инвестор оплачивает расходы на покупку земли и стройматериалов, а застройщик строит на ней дома. Доход от продажи коттеджей делят по договоренности. Второй вариант — инвестор покупает земли и самостоятельно ищет варианты как их застроить. Вложившись в землю при низкой цене, построив дом и дождавшись удорожания сотки, предприниматели зарабатывают на росте цен.



Еще года 2-3 назад некоторые инвесторы говорили мне, мол, зачем вкладываться в ИЖС? Лучше в «Финико». Что в итоге? Финансовая пирамида рухнула, а вместе с ней погорели вклады инвесторов.

Объединение инвесторов в пулы и фонды Тагир Ахмеров считает наиболее профессиональным подходом

«Есть и третий вариант — когда инвесторы объединяются в пулы и фонды. Это куда более профессиональный подход. Все участники пула складываются финансово и действуют от имени всего кооператива. Часто инвесторы рассуждают так: мол, мы вложили деньги и больше вообще ничего не должны делать. Но это заблуждение. Грамотный инвестор будет погружаться в процесс и действовать сообща для получения большей прибыли. Еще года 2-3 назад некоторые инвесторы говорили мне, мол, зачем вкладываться в ИЖС? Лучше в «Финико». Что в итоге? Финансовая пирамида рухнула, а вместе с ней погорели вклады инвесторов. Минимальный вход для инвестора в нашей компании — 900 000 рублей. Ожидаемая прибыль — до 30 процентов**», — рассказывает руководитель ООО «COOPER GLOBAL» Тагир Ахмеров. Телефоны: +7 (906) 328-22-05, +7 (917) 239-94-72.



Лакомый кусок пригородного пирога

Татарстанцы, желающие переехать жить за город, в большинстве своем по-прежнему ищут поселки вблизи от Казани. В топ самых популярных районов республики бесспорно входит Лаишевский.

Здесь, неподалеку от аэропорта «Казань», в скором времени появится концептуально новый коттеджный поселок «Европа» с домами в едином стиле: барнхаус, райта и хайтек. У инвесторов есть уникальная возможность вложиться в строительство на этапе поля, когда цена за сотку еще 225 тысяч рублей. Для сравнения, в другом элитном поселке неподалеку от аэропорта цена земли за 3 года взлетела более чем в два раза и на сегодняшний день составляет порядка полумиллиона рублей.

Дмитрий Батуров рассказывает о преимуществах жизни в коттеджных поселках

Локдаун вновь подстегнул волну «эмиграции» за город. Количество желающих переехать жить за пределы мегаполиса с начала ковидных времен увеличилось более чем вдвое.

«Локдаун вновь подстегнул волну «эмиграции» за город. Количество желающих переехать жить за пределы мегаполиса с начала ковидных времен увеличилось более чем вдвое. Чем привлекает загородная жизнь? Во-первых, своя территория: никаких тебе соседей, шумящих за стеной. Во-вторых, это свобода действий. За городом ковидные ограничения не действуют: тут и соблюдение дистанции, и свежий воздух, отгоняющий инфекции, на своем участке вы сам себе хозяин: встречи с друзьями, шашлыки, активные игры. Жизнь в поселке «Европа», который мы начинаем строить, будет в разы комфортнее и продуманнее, чем в самом дорогом городском жилье. При этом здесь природа, чистый воздух и экологичность», — говорит руководитель инвестиционного направления фирмы «ВМ-Строй» Дмитрий Батуров.

Тренд на загородную жизнь

Новая волна коронавирусных ограничений вновь привела к всплеску интереса к загородной недвижимости.

Сейчас мы разрабатываем проекты коттеджных поселков как комьюнити с продуманной инфраструктурой и логистикой: школой, детским садом и максимально комфортным для отдыха ландшафтом. Эта ниша на сегодняшний день в Татарстане еще не закрыта

По оценкам Руслана Шаймарданова средняя стоимость дома с землей в коттеджных поселках премиум-сегмента — порядка 20—30 млн рублей

«Сейчас наблюдается следующий тренд — люди, продавая квартиры и переезжая жить за город, уходят от хаотичной однообразной застройки и предпочитают покупать жилье в организованных коттеджных поселках. Наша компания ASK HOME занимается строительством домов на заказ по любой технологии: клееный брус, фахверк, кирпичные или каркасные дома. Сейчас мы разрабатываем проекты коттеджных поселков как комьюнити с продуманной инфраструктурой и логистикой: школой, детским садом и максимально комфортным для отдыха ландшафтом. Эта ниша на сегодняшний день в Татарстане еще не закрыта. Но это будет, однозначно, очень востребованное предложение», — говорит руководитель фирмы ASK HOME Руслан Шаймарданов. Средняя стоимость дома с землей в коттеджных поселках премиум-сегмента — порядка 20—30 млн рублей. Такие дома берут, как правило, уже не в ипотеку, а за «живые» деньги клиенты, которые не привыкли экономить на своем комфорте. С каждым годом цена загородной жизни только растет: в два раза повысились цены на стройматериалы, а следом подскочил и ценник на готовые дома. Инвестиции в ИЖС — это вложение, которое однозначно принесет прибыль».

Земли под застройку коттеджами в пригороде Казани очень быстро раскупаются. Цены на землю и дома хоть и растут, однако не так стремительно, как стоимость квартир в Казани.

Ильнур Замалетдинов советует не откладывать стройку в надежде, что ценники вернутся к стартовым позициям

Остается все меньше участков, расположенных в непосредственной близости от Казани. Это неизменно повлечет за собой рост цен на земельные участки. Хочется отметить, что повышение цен на строительные материалы временно приостановилось. Однако уже с весны следующего года стройматериалы могут вновь подскочить в цене.

«Карантин привнес в нашу жизнь новое потребительское поведение: клиенты все чаще выбирают удаленную работу, избегают скопления людей и стараются жить в непосредственной близости с природой. Все это повлияло на рынок загородной недвижимости в Татарстане, и на данный момент спрос превышает предложение. Остается все меньше участков, расположенных в непосредственной близости от Казани. Это неизменно повлечет за собой рост цен на земельные участки. Хочется отметить, что повышение цен на строительные материалы временно приостановилось. Однако уже с весны следующего года стройматериалы могут вновь подскочить в цене. Откладывать стройку в надежде, что ценники вернутся к стартовым позициям, увы, нет смысла. Продав двух- или трехкомнатную квартиру в черте города, вы можете — даже без дополнительных вложений — приобрести дом в коттеджных поселках, таких как «Эрмитаж Гарден». Главными преимуществами «Эрмитаж Гарден» являются привлекательный архитектурный стиль, единый социальный состав жителей поселка и качество застройки. В ближайшее время здесь будет благоустроенная набережная вдоль реки. Здесь появятся зоны для отдыха и спорта, прогулочная зона и места для рыбалки, смотровая площадка, полноценная детская зона и даже лыжная трасса», — рассказывает руководитель строительной компании «Инстрой116» Ильнур Замалетдинов.

Эскроу VS инвесторы

Механизмы эскроу, которые сейчас применяют при долевом строительстве многоквартирных домов, хотят внедрить и в сферу частного домостроения. Как только в ИЖС придут банки с низкой процентной ставкой, готовые финансово обеспечить все этапы строительства коттеджных поселков, необходимость в инвесторах естественным образом отпадет. На то, чтобы система эскроу в ИЖС заработала, по оценкам экспертов, нужно не менее одного года. А значит ровно столько есть у тех инвесторов, кто хочет выгодно вложиться в загородное строительство.

Рифнур Асхадуллин рисует портрет среднестатистического покупателя загородного жилья

Около 70 процентов покупателей сейчас выбирают одноэтажные дома. Средний возраст покупателей — те, кому за 40. Это клиенты, которые порядком устали от жизни в городе и хотят покоя и комфорта

«Запросы покупателей загородных домов сейчас качественно меняются. Клиенты ищут не просто дом на природе, но и развитую инфраструктуру, комьюнити людей со схожими интересами и образом жизни. Мы строим дома недалеко от Казани — в Каипах в Лаишевском районе Татарстана, — говорит Рифнур Асхадуллин, руководитель строительной компании «ДЭКО ДОМ». Наша фишка — строительство домов из экологичных классических материалов, таких как керамический кирпич, базальтовый утеплитель, металлический каркас в фундаменте, металлическое покрытие кровли и карнизов, с применением традиционных технологий домостроения. Кстати, интересно, что около 70 процентов покупателей сейчас выбирают одноэтажные дома. Средний возраст покупателей — те, кому за 40. Это клиенты, которые порядком устали от жизни в городе и хотят покоя и комфорта. Также молодые семьи с детьми все чаще стремятся переехать из шумного мегаполиса в экологические чистые поселки: продав двухкомнатную квартиру в Казани, можно купить отличный дом в 100 квадратов в пригороде».

Кирпичный дом, как и земельный участок, всегда является безрисковым вложением — убежден Андрей Алексеев

Спрос на загородную недвижимость продолжает расти, особенно на фоне высоких цен на квартиры. Проще купить дом на 120—150 кв. м за те же деньги, что и двухкомнатную квартиру в 50 квадратов

«Сейчас покупатели определенно выбирают коттеджные поселки, где соседи примерно одного уровня и со схожими интересами, где современная архитектура и огороженная территория. Но не каждый коттеджный поселок отвечает этим запросам клиентов. Поэтому вектор развития для нас в ближайшем будущем — создание полноценного пространства для жизни и отдыха, где жители не ограничены своим домом и двором. Мы активно работаем в этом направлении — подбираем локацию, смотрим земли, где планируем создать коттеджный комплекс в едином архитектурном стиле.

Недвижимость всегда считалась одним из самых надежных видов вложений. Спрос на загородную недвижимость продолжает расти, особенно на фоне высоких цен на квартиры. Проще купить дом на 120—150 кв. м за те же деньги, что и двухкомнатную квартиру в 50 «квадратов», получив при этом больше места для жизни и собственный земельный участок. Кирпичный дом, как и земельный участок, всегда является безрисковым вложением, который точно не потеряет в цене с течением времени и при необходимости на объект с современным архитектурным обликом всегда можно достаточно быстро найти покупателя», — говорит директор ООО СК «Комплекс Строительных Технологи» Андрей Алексеев.

Айдар Махов считает покупку загородного дома беспроигрышной инвестицией

Добротный качественный дом, который прослужит десятилетия, станет родовым гнездом для вашей семьи — это лучшее вложение, которое принесет прибыль в виде комфорта и хорошего самочувствия вашей семьи, живущей в экологически чистых поселках с развитой инфраструктурой

«Покупая загородный дом для себя и своей семьи — вы тоже фактически становитесь инвестором. Добротный качественный дом, который прослужит десятилетия, станет родовым гнездом для вашей семьи — это лучшее вложение, которое принесет прибыль в виде комфорта и хорошего самочувствия вашей семьи, живущей в экологически чистых поселках с развитой инфраструктурой. Современные коттеджные поселки — это гармоничный симбиоз экологичности и городского комфорта. В коттеджном поселке Forest Park Club в ближайшее время будет построен детский сад и современные детские площадки общего пользования, продуктовые и строительные магазины. Также будет построена отдельная парковка для снегоходов и квадроциклов жителей — теперь не придется ломать голову, где хранить такой транспорт. На территории поселка появится автомойка. Планируется создать искусственное озеро и фруктовый сад. Большим преимуществом является собственная управляющая компания, которая берет обслуживание поселка на себя. Содержание дорог, охрана, уличное освещение и всесезонная уборка территории — так клиенты получают городской сервис, даже живя загородом», — говорит руководитель проекта Forest Park Club, директор девелоперской компании ATOLL GROUP Айдар Махов.

Пандемия, ограничения и локдауны. Как сохранить и вырастить компанию в сложный период?

Резкий скачок цен на строительные материалы и последующее удорожание возведения загородного жилья подняло волну возмущения среди покупателей. На этапе проектирования им озвучивали одни цены, а на этапе строительства они увидели сильно подросший ценник. Многие мелкие строительные компании просто-напросто закрылись: заключили договоры с клиентами, взяли аванс и не смогли выполнить обязательств. Опасения покупателей на фоне непредсказуемой ситуации в стране вполне объяснимы. И некоторые строительные компании, дабы сохранить клиентов, вынуждены идти на нестандартные меры.

Компания Максима Григорьева сконцентирована на среднем или высокомаржинальном сегменте

Если мы заключили с покупателем договор на 5 млн, а в процессе стройки подорожали строительные материалы, мы не увеличиваем сметную стоимость. Компенсируем разницу за счет уменьшения маржинальности компании

«Мы сделали минимальный чек выполнения работ в 3 млн рублей. Тем самым сконцентрировали свои силы на целевых клиентах, — рассказывает руководитель строительной компании «Техно-Ремонт» Максим Григорьев. — Мы просто отсеяли низкомаржинальные стройки. Работаем в среднем или высокомаржинальном сегменте. И нам не только удается держаться на плаву, мы еще и активно расширяем свой бизнес. Не так давно создано два новых департамента: промоушена и технического надзора. Помимо России осваиваем и рынок Казахстана. Наша компания активно участвует в российских и зарубежных выставках. Почему мы так уверены в своих силах? Причин несколько: это и личный бренд, и срок давности работы фирмы на рынке, и уставной капитал компании в 10 млн, которым мы гарантируем покрыть убытки в случае, если что-то пойдет не так. Кроме того, у компании «ТехноРемонт» есть СРО на строительство и проектирование, и мы не берем предоплату на строительство. Заказчик оплачивает только строительные материалы, мы не берем аванса за работу. Соответственно, у клиента появляется дополнительный источник доверия. И у нас четко фиксированные договор и смета. Если мы заключили с покупателем договор на 5 млн, а в процессе стройки подорожали строительные материалы, мы не увеличиваем сметную стоимость. Компенсируем разницу за счет уменьшения маржинальности компании. Эти все факторы формируют лицо компании, создают фактически 100-процентное доверие».

Строя честный рынок

Объединение застройщиков ИЖС регулярно организует лекции топовых российских спикеров сферы частного домостроения: блогеры, строители, архитекторы и дизайнеры

Объединение застройщиков ИЖС было создано около года назад и собрало свыше двух десятков строительных компаний. Вступая в Объединение, застройщики заявляют о себе как о честных и прозрачных игроках рынка загородной недвижимости.

Объединение застройщиков ИЖС регулярно организует лекции топовых российских спикеров сферы частного домостроения: блогеры, строители, архитекторы и дизайнеры.

3—5 декабря в Казани в ТЦ «Мега» пройдет специализированная выставка новостроек и загородной недвижимости, которую посетят десятки тысяч человек. В рамках выставки пройдет розыгрыш кухни IKEA среди покупателей недвижимости. Возрастное ограничение18+

2 декабря Объединение организует первый Форум всероссийского частного домостроения и инвестиций в недвижимость «Как гарантированно заработать больше на частном домостроении в 2022 году». Приглашенным спикером станет Олег Торбосов — предприниматель, основатель агентства элитной недвижимости Whitewill. Возрастное ограничение18+

По вопросам приобретения билетов звоните 8 (843) 267-22-29 или пишите firstkeyexpo@yandex.ru.

Цель Объединения — создать такие условия, чтобы недобросовестные строители добровольно перешли на честную сторону.

Обращаясь к участникам Объединения застройщиков ИЖС, вы получаете качественную услугу по адекватной цене.

Выбирайте качественное домостроение вместе с Объединением!



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