На подготовку проекта внесения изменений в Генплан городского округа Казани выделят более 8,5 млн рублей

В Казани подготовят проект внесения изменений в Генеральный план городского округа. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Изменения произойдут с учетом замечаний и предложений, поступивших в результате общественных обсуждений. Работу необходимо выполнить до 31 декабря 2023 года, на ее выполнение рассчитано 8 585 300 рублей. Заказчиком выступает Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Исполнителю необходимо до 1 декабря 2021 года разработать и представить на утверждение порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генплан, а до 15 декабря этого года подготовить и представить на утверждение состав комиссии и порядок ее деятельности.

Сегодня в мэрии города сообщали, что в Авиастроительном районе Казани может появиться жилой массив на 16 тысяч человек.

Диана Жиленкова