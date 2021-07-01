«Пытаетесь воткнуть очередной 25-этажный человейник чуть ли не на головах жильцов!»

Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru/CC-BY-NC-ND

Местные жители боятся нехватки парковок и мест в детсадах

В Казани прошли публичные слушания об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Даурской, Аделя Кутуя, Родины, Рихарда Зорге — в районе казанского ЖК «Родина», а также ТЦ «Горки Парк» и «Максидома» планируется строительство еще нескольких высотных жилых домов почти на 1,5 тыс. человек. Суть в том, что на участке вместо парка с детскими площадками или школы хотят построить очередную высотку, точнее, три — на 1 468 человек. Заявителем является ООО «Специальный застройщик ТСИ».

Большинство требований и замечаний, а их было около 80, не были учтены. Жители жалуются на то, что у них уменьшится территория возле дома, не будет хватать парковок, мест в детсадах и школах.

— Наш город превращается в муравейник, дома стоят очень близко друг к другу! — заявил местный житель. Он также предложил сделать сквер или парк. Кроме того, казанец отметил, что у дома по адресу: улица Даурская, 48 отбирают кусок территории. В мэрии посчитали замечание нецелесообразным.

Некоторые жители попросили построить детский сад и школу вместо нового дома. Это замечание мэрия тоже не стала учитывать.

— В ходе судебного дела с «Максидомом» указывалось, что участки 16:50:060405:2252 и 16:50:060405:788 предназначены для размещения на них школьного и дошкольного образовательных учреждений, — отметил местный житель.

Активистам нужны детский сад и школа, а не очередной «человейник»



Проект планировки территории разработан в соответствии с Генеральным планом Казани и Местными нормативами градостроительного проектирования — таков был ответ властей почти на каждое обращение.

— В очередной раз мы видим капитальное создание плотной жилой застройки без обеспечения доступной и здоровой зеленой зоны, — заявил еще один житель.



— С горечью в сердце я узнаю, что вы пытаетесь воткнуть очередной 25-этажный человейник чуть ли не прямиком на головах наших жильцов! — написал другой.

Были неравнодушные жильцы домов, которые просили согласовать с Наталией Фишман-Бекмамбетовой вопрос с железобетонным забором вокруг УК, так как у нее есть высокие компетенции в вопросах урбанистики. Жители предлагают снести его и высадить естественные ограждения из кустарников. В мэрии отметили, что это не относится к теме обсуждения.

Борьба за парковочные места

Местные жители могут остаться без парковочных мест, так как на участке земли, где все оставляют машины, будут продолжать дорогу.

— Почему на месте планируемого паркинга собираются построить дом? И так живого места не осталось. Остановитесь, пожалуйста! — пытается достучаться до властей житель микрорайона.

Он получает ответ о якобы обеспеченности парковками.

— Проектом определена 100%-ная обеспеченность местами постоянного хранения автомобилей для существующей застройки и планируемого жилого дома в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Казани, с необходимой нормативной пешеходной доступностью до объектов обслуживания, — ответили в мэрии.

— Мэрия в очередной раз не слышит жителей города. Застройщик ТСИ ввел покупателей в заблуждение. На всех планах и макетах был многоуровневый паркинг, а сейчас там планируют построить еще одну «свечку», — пишет житель.



— Покупала квартиру только из-за парковок, которые обязаны быть на своих давно запланированных местах, — написала другая женщина. В большом отзыве на проект она поделилась тем, как тяжело ходить с пакетами от машины, а парковка через дорогу — это абсурд.

Какой был ответ, догадаться уже несложно, но есть небольшое дополнение:

— До начала строительства паркинга и двухуровневой открытой автостоянки на территории проектирования организовано временное размещение парковочных мест на земельных участках.

В итоге, несмотря на протесты большого числа жителей (обычно в обсуждении принимают участие человек 10, — прим. ред.), Управление архитектуры признало слушания состоявшимися и вынесло вердикт — проект доработки не требует.

Алексей Нечаев