День в истории: казанский памятник Державину, Неизвестный Солдат в Кремле и успешная пересадка сердца

Чем примечательна дата 3 декабря?

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 3 декабря, в мире День инвалидов, в России День павшего солдата и День юристов. В разные годы и столетия в эту дату основали Московскую сельхозакадемию им. К.А. Тимирязева, на обломке таблички из шумерского эпоса нашли начало легенды о Всемирном потопе, в Москве прошла премьера Первого фортепианного концерта Петра Чайковского, у Кремлевской стены захоронили останки Неизвестного Солдата, хирург Кристиан Барнард провел первую успешную пересадку сердца, президент США Джордж Буш и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев объявили об окончании холодной войны, состоялась первая в мире передача СМС-сообщения. Родились русский философ Григорий Сковорода, английский художник Фредерик Лейтон, классик английской литературы Джозеф Конрад, советский космонавт Виктор Горбатко, татарский композитор Салих Сайдашев. Умерли русский поэт Афанасий Фет, французский живописец Огюст Ренуар, английский писатель Роберт Стивенсон, советский художник, фотограф Александр Родченко, российский мультипликатор Федор Хитрук, советский актер Александр Кайдановский. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Памятник Державину, первая очередь Свияжского ММЛЦ и премия Марковникова



3 декабря 2003 года в Казани открыли новый памятник поэту, общественному деятелю и первому министру юстиции Российской империи Гавриилу Державину. Памятник 2003 года является воспроизведением памятника, существовавшего в 1846—1932 годах. Торжественная закладка первого камня фундамента состоялась 15 сентября 1844 года.

3 декабря 2015 года объявили о завершении первого этапа проекта строительства Свияжского мультимодального логистического центра (ММЛЦ). Общий объем финансирования первого этапа проекта составил 8 млрд рублей, из которых 6,5 млрд — средства из федерального бюджета. Свияжский ММЛЦ предназначен для организации приемки, временного хранения, переработки, распределения, оформления документов и отправки грузов по назначению разными видами транспорта на основе логистической технологии, обслуживания международных грузопотоков по коридорам «Запад — Восток» и «Север — Юг», межрегиональных грузопотоков.

Фото: предоставлено ПСО «Казань»

В 2020 году президент Татарстана Рустам Минниханов впервые присудил Международную премию имени В.В. Марковникова за вклад в развитие органической химии. Звание лауреата получил академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова ИОФХ КазНЦ РАН Александр Коновалов.

Академия имени Тимирязева, погребение Неизвестного Солдата и победа в Кубке Дэвиса

3 декабря 1865 года была основана Петровская земледельческая и лесная академия, сегодня — Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева, для размещения которой приобрели имение Петровско-Разумовское под Москвой. Инициатором основания Академии явилось Московское общество сельского хозяйства. Страна остро нуждалась в образованных специалистах, способных организовать ведение всего сельского хозяйства на научной основе. Идеи об устройстве высшего сельскохозяйственного заведения появились в конце 1850-х годов ввиду ожидавшегося освобождения крестьян от крепостной зависимости. Предполагалось, что с коренным изменением положения крестьян и их быта должны измениться и условия сельского хозяйства.

Фото: edu-inform.ru

В 1875 году состоялась московская премьера Первого фортепианного концерта Петра Чайковского. Классик написал концерт для фортепиано с оркестром №1 си-бемоль минор в 1874―1875 годах. Произведение было посвящено композитору и пианисту Николаю Рубинштейну, который должен был стать его первым исполнителем. Чайковский представил ему законченный, но еще не оркестрованный концерт, но пианист сказал, что оно сложно для исполнения. Чайковский же отказался что-либо менять, отправил рукопись немецкому дирижеру, пианисту и композитору Гансу фон Бюлову, который с радостью согласился его исполнить. 25 октября 1875 года в Бостоне состоялась успешная премьера концерта в исполнении Бюлова с оркестром под управлением Бенджамина Ланга. Через несколько дней концерт впервые исполнили в Петербурге, а 3 декабря того же года — в Колонном зале Благородного собрания в Москве. Концерт сыграл пианист Сергей Танеев, а дирижировал оркестром Николай Рубинштейн, пересмотревший свое отношение к сочинению. В дальнейшем Рубинштейн неоднократно с большим успехом исполнял его как пианист.

Источник: culture.ru

3 декабря 1966 года, в дни празднования 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой, в Александровском саду был торжественно погребен прах Неизвестного Солдата, перенесенный с места кровопролитных боев — 41-го километра Ленинградского шоссе. 8 мая 1967 года в Москве был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата». На могиле был зажжен Вечный огонь славы.

В 2006 году сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса — крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится ежегодно с 1900 года. Сборная России в финале в Москве в с/к «Олимпийский» одолела команду Аргентины со счетом 3:2. Решающее очко сборной России принес Марат Сафин.

Фото: championat.com

Первая успешная пересадка сердца и день рождения эсэмэски

В 1967 году состоялась первая успешная пересадка сердца. Операцию провел в кейптаунском госпитале Гроте Схур в Южной Африке хирург Кристиан Барнард. Оперируемому — 54-летнему Луису Вашканскому — пересадили сердце молодой женщины, попавшей в автомобильную катастрофу. Через 18 дней после операции Вашканский умер от пневмонии. Однако следующий пациент, Филипп Блайберг, прожил с пересаженным сердцем более 19 месяцев. К концу 1968 года в мире было сделано около 100 пересадок сердца. В 1970-е годы подобных операций проводилось не так много, поскольку обнаружилось, что пересаженное сердце отторгается иммунной системой организма. Но в начале 1980-х годов с открытием иммунодепрессантов число таких операций резко возросло. А в современной трансплантологии пересадка сердца стала рутинной операцией, после которой пациенты живут более десяти лет.

Фото: pinterest.com

3 декабря 1992 года инженер Нейл Папуорт отправил первое в мире СМС-сообщение с компьютера на мобильный телефон. Идея создания подобного сервиса возникла в середине 1980-х годов, когда велись работы по созданию стандарта GSM. Группа европейских инженеров предприняла удачную попытку разработки и внедрения службы коротких сообщений. Оттуда же появилась и аббревиатура, которая теперь находится на слуху у большинства жителей планеты: SMS (от англ. — Short Message Service). В 1984 году инженеры сумели добиться успеха в реализации этой идеи. Спустя десять лет благодаря функции SMS мобильные телефоны практически полностью вытеснили с рынка пейджеры.

Фото: news.tts.lt

3 декабря 2009 года в гостинице «Шамо» в столице Сомали Могадишо произошел теракт. В гостинице проходила торжественная церемония вручения дипломов выпускникам одного из высших учебных заведений Сомали. На этом мероприятии присутствовали представители высшего эшелона власти страны, а также несколько сотен студентов вузов, журналисты, освещавшие это событие. Террорист-смертник, переодетый в женскую одежду, проник в зал, где проходила праздничная церемония, и во время выступления одного из участников активировал безоболочное взрывное устройство. В результате террористической атаки погибли по меньшей мере 22 человека. Среди погибших были высшие чиновники Сомали. Ни одна из радикальных группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.