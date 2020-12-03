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В Татарстане впервые присудили премию за вклад в развитие органической химии

09:59, 03.12.2020
В Татарстане впервые присудили премию за вклад в развитие органической химии
Фото: ras.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов впервые присудил Международную премию имени В.В. Марковникова за вклад в развитие органической химии. Указ опубликован на сайте главы РТ.

Звание лауреата получил академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Института органической и физической химии им А.Е. Арбузова ИОФХ КазНЦ РАН Александр Коновалов.

Напомним, в этом году Минниханов подписал указ об учреждении в республике Международной премии имени В.В. Марковникова. Ее будут присваивать за «выдающиеся научные труды, научные открытия и изобретения в области органической химии».

ОбществоОбразование Татарстан
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