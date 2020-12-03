В Татарстане впервые присудили премию за вклад в развитие органической химии

Президент Татарстана Рустам Минниханов впервые присудил Международную премию имени В.В. Марковникова за вклад в развитие органической химии. Указ опубликован на сайте главы РТ.

Звание лауреата получил академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Института органической и физической химии им А.Е. Арбузова ИОФХ КазНЦ РАН Александр Коновалов.

Напомним, в этом году Минниханов подписал указ об учреждении в республике Международной премии имени В.В. Марковникова. Ее будут присваивать за «выдающиеся научные труды, научные открытия и изобретения в области органической химии».