Призрак ивы: казанцев смутил новый забор стадиона «Тасма»

Питерский подрядчик заменит полкилометра забора вокруг арены, местные жители обеспокоены — не пострадают ли сосны

Фото: Инна Серова

Жители татарстанской столицы подняли тревогу из-за подрубленных при благоустройстве стадиона «Тасма» корней деревьев. «Реальное время» выяснило, что за благоустройство проводится на стадионе и в какую сумму оно обойдется бюджету Казани.

«Помогите привлечь внимание!»



— Около стадиона «Тасма» идет варварское благоустройство. Все корни деревьев вырваны или оголены. В том числе наших знаменитых сосен. История с ивой быстро забылась! Помогите привлечь внимание! — взывают о помощи жители микрорайона на разъезде Восстания в Казани.

В администрации Кировского и Московского районов города отреагировали оперативно — сообщили, что «в результате осмотра повреждений, опасных для уже имеющихся взрослых деревьев, специалисты не зафиксировали». И заверили, что был оголен всего один корень — у березы, да и тот «согласно регламенту, на время проведения работ будет спрятан в короб, чтобы дерево не пострадало».

На месте стало очевидно, что траншея, прорытая подрядчиками вдоль границы территории стадиона, все же задела корни и других крупных деревьев

«Реальное время» убедилось, что повреждения, о которых шла речь в посте, действительно не имеют ничего общего с нашумевшей историей ивы, которую подрядчики спилили в июле 2015 года в ходе благоустройства парка Урицкого по проекту команды Наталии Фишман-Бекмамбетовой. Однако на месте стало очевидно, что траншея, прорытая подрядчиками вдоль границы территории стадиона, все же задела корни и других крупных деревьев.

Дырявый забор

Но из пояснений главного инженера спортшколы «Тасма» Искандера Сулейманова выяснилось, что, собственно, выхода у подрядчиков другого и не было:

— Сейчас все спортобъекты получают паспорт безопасности, без него работать мы не можем. При оформлении паспорта безопасности мы получили замечание от Росгвардии, потребовавшей произвести реконструкцию забора вдоль улиц Гагарина и Васильченко. Дело в том, что старое ограждение было в аварийном состоянии — оно могло упасть в любой момент. И еще везде были дыры, через которые кто угодно бесконтрольно мог проникнуть на территорию стадиона.

За 62 года кирпичные столбы и элементы забора местами рассыпались в прах, а решетки повисли на «честном слове»

Сулейманов рассказал, что старое ограждение — забор из кирпича с заполнением из стальных решеток — установили в 1959 году. За 62 года кирпичные столбы и элементы забора местами рассыпались в прах, а решетки повисли на «честном слове». Правда, к Универсиаде-2013 забор частично обновили — построили из глиняного кирпича новые входные группы, заменили часть решеток со стороны улицы Гагарина.

— Под эту новую часть забора сейчас подгоняют остальное, — говорит Сулейманов. — Устанавливают столбы, между которыми закрепят новые решетки — кованые. Они уже готовы и дожидаются на складе начала монтажа.

Искандер Сулейманов предоставил «Реальному времени фото новых кованых решеток ограды стадиона.

Корни — в трубу

Под кирпичные элементы нового забора приходится заливать новый фундамент, и вот под него-то и потребовалось прокопать траншею, говорит главный инженер спортшколы. А деревья, которые более чем за полвека существования старого забора разрослись и протянули свои корни уже за пределы территории стадиона, вросли в кирпичную кладку, так что при демонтаже старых конструкций их невозможно не задеть.

Но Искандер Сулейманов заверил, что корни, которые сейчас обнажились, подрядчики стараются не перерубать. Их планируется заключить в короба из пластиковых труб, которые защитят их при бетонировании фундамента:

— Диаметр труб намного больше, чем диаметр корней, так что им будет куда расти вширь…

Попутно главный инженер спортшколы «Тасма» рассказал, что часть сосен на территории стадиона «подгнила изнутри» и «Горводзеленхозх требует их спилить из соображений безопасности — чтобы не рухнули во время ветра. Однако пока, уверяет он, никто ничего не пилил, только обрезали сухие ветки и сучья.

Искандер Сулейманов заверил, что корни, которые сейчас обнажились, подрядчики стараются не перерубать

При чем тут «Безопасный город»

— На стадионе «Тасма» ООО «Рембыттехника» производит работы по муниципальному контракту №2021.00635 от 13.10.2021 в рамках программы «Безопасный город», — сообщили «Реальному времени» в администрации Кировского и Московского районов. — При проведении работ по устройству ограждения территории МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Тасма» по адресу: Казань, улица Гагарина, 56 подрядчик руководствуется действующим законодательством о соблюдении требований по технике безопасности. Территория производства работ ограничена кадастровыми границами участка. На линии ограждения находятся две березы, корни которых вросли под фундамент старого ограждения. В зоне деревьев работы по демонтажу старого ограждения проводились исключительно вручную, корни были окопаны, впоследствии при заливке нового фундамента предусмотрена конструкция, позволяющая сохранить корневую систему деревьев. А именно, в зоне пересечения линии корнями согласован разрыв ленточного фундамента, сами корни уже закрыты мешковиной, предусмотрен защитный кожух. После заливки ленточного фундамента, будет устроена перемычка, на которую будет опираться кирпичная кладка. Таким образом снята нагрузка на корневую систему от старого фундамента. Подрядная организация гарантирует сохранность зеленых насаждений.

В райадминистрации также подчеркнули, что меры безопасности на время производства работ также предусмотрены:

— Во избежание получения травм пешеходами вдоль тротуара были установлены временные ограждения, не создающие помехи в движении людей.

По словам Искандера Сулейманова, работы по демонтажу ограждения стадиона начались в последней декаде октября, а закончить все рассчитывают в конце декабря. Протяженность забора стадиона вдоль улиц Гагарина и Васильченко, по данным «ДубльГис», составляет около 510 метров.

Во избежание получения травм пешеходами вдоль тротуара были установлены временные ограждения

Подрядчик из-под самого Санкт-Петербурга

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» контракт почти на 9,95 млн рублей на устройство ограждения МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Тасма» г. Казани» заключило по итогам электронного аукциона на «Госзакупках» 13 октября 2021 года. А плановая дата исполнения контракта — 31 декабря 2021-го.

Начальная цена контракта составляла 10,5 млн, ООО «Торгснаб-Казань» уронило ее до 10 млн, а ООО «Рембыттехника», зарегистрированное во Всеволожском районе Ленобласти, еще на 51 тыс. рублей — и вышло победителем.

За эти деньги, согласно техзаданию, подрядчик должен демонтировать старое ограждение с фундаментом (199 металлических решеток, 199 металлических столбов, более 151 куб. м кирпичных стен и 71,5 куб. м кирпичных столбов), а еще выкорчевать 25 пней «деревьев твердых пород диаметром до 35 см», укрепить основание забора буронабивными сваями общим объемом 12,36 куб. м, залить новые ленточные фундаменты (972 куб. м), выложить более чем 36 куб. м кирпичных стен и установить 192 новые решетчатые панели. В смету работ также включена подготовка почвы для устройства газона с внесением садовой земли.

В 2021 году ООО «Рембыттехника» заключило 12 госконтрактов на общую сумму почти 58,97 млн рублей, в основном в Ленобласти. Предметы контрактов — от благоустройства территории, поставки мебели, малых архитектурных форм и велопарковки до ограждений территории — кроме стадиона «Тасма» в Казани компания огораживала в этом году отдел полиции в г. Мурино под Всеволожском и ремонтировала ограждения петербургских кладбищ. Объект в Татарстане оказался единственным объектом подрядчика за пределами Ленобласти.

Остается добавить, что ООО «Рембыттехника», зарегистрированное в г. Мурино Всеволожского района Ленобласти, является микропредприятием со среднесписочной численностью шесть человек и уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Зарегистрировано оно в 1994 году, а 2020 год завершило с с выручкой в 8,737 млн и чистой прибылью в 346 тыс. рублей.