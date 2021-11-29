День в истории: государственный флаг Татарстана, казнь Зои Космодемьянской и разделение Палестины

Чем примечательна дата 29 ноября?

Фото: Роман Хасаев

Сегодня, 29 ноября, в мире — продолжение «черной пятницы» — «киберпонедельник» и День буквы Ё в России. В разные годы и столетия в этот день российский путешественник Николай Пржевальский отправился в свое первое путешествие по Центральной Азии, был основан испанский футбольный клуб «Барселона», создали Всероссийское общество охраны природы, фашисты казнили советскую партизанку Зою Космодемьянскую, была провозглашена Федеративная Народная Республика Югославия. Родились: итальянский оперный композитор Доменико Доницетти, немецкий писатель Вильгельм Гауф, французский врач-психиатр и учитель Зигмунда Фрейда — Жан-Мартен Шарко, изобретатель первой электронной лампы Джон Флеминг, советский писатель, драматург и сценарист Гавриил Троепольский, один из лучших центральных полузащитников в истории советского футбола Юрий Войнов, 22-й президент Франции Жак Ширак. Умерли: русский литературный критик Николай Добролюбов, советский и российский писатель Виктор Астафьев, советский историк и писатель Натан Эйдельман, советская поэтесса и правозащитник Наталья Горбаневская, одна из крупнейших русских лирических поэтесс второй половины XX века Белла Ахмадулина, соло-гитарист The Beatles Джордж Харрисон. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».



Квартира-музей Шарифа Камала, Ленинская дамба в Казани

В 1925 году в Казани официально открыли Дом ученых. С предложением о его создании, чтобы обеспечить жильем нуждающихся деятелей науки, за 4 года до этого выступил профессор Казанского университета Александр Вишневский. Идею одобрила Секция научных работников при Рабпросе, после чего в 1924-м на эти цели выделили двухэтажное помещение по улице Старо-Горшечной, 43, ныне улица Щапова. Однако в июне 1924 года для квартир ученых выделили другое здание, расположенное по улице Новокомиссарской, 22.На сегодняшний день казанский Дом ученых находится на улице Бутлерова.

В 1950-м в Казани открылся мемориальный музей-квартира классика татарской литературы Шарифа Камала — первый музей республики, посвященный татарскому писателю. В доме на улице Островского, 15 он жил вместе с семьей с 1927-го по 1942 годы. В музее можно познакомиться с архивами писателя и обстановкой квартиры времен его жизни в ней. Решение о создании музея приняли за 6 лет до его открытия. Активную помощь в этом оказала дочь татарского писателя Зайнап Байгильдиева, которая стала первым научным сотрудником музея-квартиры.

Фото culture.ru

В 1989-м в Казани стартовал музыкальный фестиваль «Джазовый перекресток», в котором впервые с момента его первого проведения приняли участие иностранные музыканты. Мероприятие, проходившее в городе пять дней, посетили австрийские и американские джазмены.

Тридцать лет назад Верховный совет РТ утвердил государственный флаг Татарстана — полотнище зеленого, белого и красного цветов. Именно этот вариант одобрили в 1991-м. Проект флага, представляющего собой красное полотнище с двумя узкими вертикальными полосами у древка: синей с красной звездой, символизирующей советский этап, и белым полумесяцем, отсылающим к исламу, и белой, не приняли. Каждый из цветов татарстанского флага несет свою смысловую нагрузку. Зеленый символизирует зелень весны и возрождение, белый — чистоту, а красный — зрелость, энергию, силу и жизнь. Автором нового флага Татарстана стал народный художник РТ, лауреат Госпремии им. Тукая Тавиль Хазиахметов.



В Набережных Челнах в 2003 году открыли памятник поэту, актеру и автору-исполнителю Владимиру Высоцкому. Автоград он посещал вместе с актерами Московского театра на Таганке в далеком 1974-м. Автором монумента, посвященного Высоцкому, стал заслуженный архитектор РТ Владимир Нестеренко. Композиция представляет собой разрезанный колокол, гитару и некое подобие театральной сцены.

Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

В 2012 году в Казани открыли рабочее движение по первому из трех мостов транспортной развязки на Ленинской дамбе — для транспорта стала доступна одна из двух главных эстакад, соединяющих площадь Тысячелетия с этой дамбой. «Это очень сложный объект, в его строительстве применены современные технологии, и этот опыт необходимо сохранить и использовать в дальнейшем», — обратил внимание на торжественном открытии президент Татарстана Рустам Минниханов.

Два года назад на 69-м году жизни не стало известного татарского оперного певца, народного артиста Татарстана Рафаэля Сахабиева. Он родился в 1951 году в селе Шингальчи Нижнекамского района ТАССР. Получив образование в Казанской государственной консерватории он стал солистом Татарского государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля. Концертную деятельность он вел с 1974 года.

Фото: youtube.com

Буква «Ё», первое путешествие Пржевальского по Центральной Азии

Буква «Ё», которая хоть и является частью русского алфавита, но порой игнорируется многими при письме, «родилась» еще во время правления императрицы Екатерины II. Сподвижница государыни и первый президент Российской Академии наук Екатерина Дашкова в 1783 году выступила с инициативой заменить обозначение звука «io» одной буквой — «ё». Ее предложение получило одобрение среди участвующих в заседании Академии российской словесности. Впервые новую букву жители Российской империи увидели в напечатанной в 1795-м книге Ивана Дмитриева «Мои безделки». В популяризации буквы значительную роль сыграл и историк Николай Карамзин, который в одном из своих стихотворений две буквы в слове «слiозы» заменил на одну — «ё». В Ульяновске на сегодняшний день можно найти памятник «Ё».



В 1870-м началось первое из четырех путешествий русского географа и натуралиста Николая Пржевальского по Центральной Азии. Меньше чем за год, всего за 10 месяцев, ему вместе со своим бывшим учеником подпоручиком Михаилом Пыльцовым удалось пройти 3,5 тысячи верст. Это, к слову, почти 4 000 километров. В ходе экспедиции они исследовали местности в районе озера Далай-Нур, хребты Сума-Ходи и Инь-Шань и течение Желтой реки (Хуанхэ). Пржевальский на этом не остановился и впоследствии отправился в путешествия по Центральной Азии. В одном из них он погиб от брюшного тифа. Похоронили его, как и завещал сам Пржевальский, на берегу озера Иссык-Куль.

Участники Второй Тибетской экспедиции (1883—1885). Сидят (слева направо): П.К. Козлов, Н.М. Пржевальский, В.И. Роборовский. Фото: из архива РГО

Старшейшая в мире экологическая организация появилась в России — в 1924-м было создано Всероссийское общество охраны природы. Первым ее председателем избрали основоположника заповедного дела России Григория Кожевникова. Создание ВООП было вызвано необходимостью «добровольного объединения научных сил и наиболее прогрессивно мыслящей общественности для восстановления и рационального использования природных ресурсов страны, подорванных беспощадной эксплуатацией, гражданской войной и разрухой». ВООП продолжает свою работу и сегодня, ее подразделения есть во всех регионах нашей большой страны.

Имя советской партизанки Зои Космодемьянской известно всем россиянам. В 1941 году юную девушку, казнили фашисты. На тот момент разведчице было всего 18 лет. Напавшим на СССР врагам удалось поймать ее во время выполнения боевого задания — она поджигала дома, в которых жили немцы. Партизанку долго пытали фашисты, но она не выдала никакой ценной информации Ее повесили на деревенский площади в Петрищево. «Палач уперся кованым башмаком в ящик, и ящик заскри­пел по скользкому утоптанному снегу. Верхний ящик свалил­ся вниз и гулко стукнул оземь. Толпа отшатнулась...», — писал о смерти девушки журналист Петр Лидов. Космодемьянская стала первой женщиной, которой присвоили звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

Фото wikipedia.org

День рождения «Барселоны» и три авиакатастрофы

Один из самых известных футбольных клубов мира «Барселона» появился еще в позапрошлом столетии — в 1899 году. Создала его в одноименном городе группа швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с форвардом Жоаном Гампером. Анонсировали формирование футбольного клуба за месяц до его «рождения» — в местной газете появилось объявление-приглашение на учредительное собрание. За «Барселону» в разное время играли известные всему миру Диего Марадона, Ромарио, Роналдо, Луиш Фигу, Луис Суарес, Андрес Иньеста, Лионель Месси и другие. На сегодняшний день это самый титулованный футбольный клуб Испании.



В 1945 году была провозглашена Федеративная Народная Республика Югославия — королевство Югославия прекратило свое существование. За два года до это в стране состоялась II сессия Антифашистского веча народного освобождения Югославии, по итогу которой ее участники решили, что страна будет федерацией равноправных народов. В 1963-м Федеративная Народная Республика Югославия стала именоваться как Социалистическая Федеративная Республика Югославия, но уже в 1992 году она распалась.

Фото wikipedia.org

В 1947 году Организация Объединенных наций своей резолюцией №181 разделила Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское. Документом также предусматривалось прекращение действия британского мандата на территории страны к августу 1948-го. Буквально на следующий день после принятия резолюции ООН начались столкновения арабских и еврейских военных, которые переросли в Арабо-израильскую войну. В итоге положения документа реализовать не получилось. Спустя три десятилетия после принятия резолюции ООН учредила памятную дату — Международный день солидарности с палестинским народом.

В разные годы эта дата омрачилась сразу тремя трагедиями, унесшими жизни сотни человек. Так, в 1963-м произошла авиакатастрофа под Монреалем — самолет DC-8 спустя всего пять минут после взлета рухнул на землю. Все 118 человек, 111 из которых пассажиры, погибли. На тот момент трагедия стала самой серьезной авиакатастрофой в Канаде за всю историю. Расследование не помогло узнать, что же привело к катастрофе. В окончательном отчете говорится, что фактическую причину с уверенностью назвать нельзя.

Фото twitter.com

Еще одна авиакатастрофа, унесшая жизни 115 человек, произошла в 1987-м. В результате теракта во время полета пассажирский самолет Boeing 707 южнокорейской компании Korean Air взорвался. Судно рухнуло в Андаманское море. Выяснилось, что бомбу на борту самолета установили два агента правительства КНДР, которое хотело поспособствовать тем самым срыву Летних Олимпийских игр, которые должны были пройти в Сеуле. Республика Корея требовала извинений от КНДР, однако там свою причастность к происшествию отрицали, убеждая, что взрыв на борту самолета устроили южнокорейские власти.

В 2013-м к гибели 34 человек привела авиакатастрофа лайнера Embraer ERJ 190-100IGW в Намибии, который рухнул на землю спустя почти два часа с момента взлета. Обломки самолета нашли лишь на следующий день, 30 ноября, в национальном парке Бвабвата. Официальной причиной трагедии названо самоубийство пилота самолета, который закрылся в кабине и не предпринимал никаких действий, чтобы избежать столкновения с землей. Как выяснилось позже, к этому решению его могли натолкнуть жизненные трудности — развод, гибель сына и болезнь дочери.