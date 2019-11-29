Прощание с татарским оперным певцом Рафаэлем Сахабиевым пройдет в Доме актера

Сегодня утром в Казани скончался известный татарский оперный певец Рафаэль Сахабиев. Прощание с ним пройдет в субботу в Доме актера.

Точное время пока не назначено, рассказал «Реальному времени» литератор и депутат Госсовета РТ Разиль Валеев.

Рафаэль Сахабиев родился 8 июля 1951 года в селе Шингальчи Нижнекамского района ТАССР. В 1976 году окончил Казанскую государственную консерваторию. Солист Татарского государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля (с 1976 года). С 1974 года ведет концертную деятельность, с 2001 года — доцент.