«Я работал ради ФСИН»: замначальника двух колоний РТ предъявили взятку машиной и «свинские» контракты

В казанский суд пришло дело подполковника Зворыгина о растрате на 10 миллионов и коррупции

Фото: Ирина Плотникова

Как выяснило «Реальное время», УФСИН по РТ готовит гражданский иск на 10 млн рублей к бывшему замначальника свияжской и пестречинской колоний Татарстана. Эту сумму в СК и прокуратуре считают ущербом от действий 43-летнего подполковника Алексея Зворыгина по растрате вверенного имущества. Еще ему вменяют получение новогодней взятки иномаркой Hyundai Creta от благодарных заказчиков колонии и 50 тысяч рублей — от поставщика по госконтрактам. На первом заседании суда в Казани арестованный офицер заявил о невиновности.

В мясной афере Зворыгина больше не обвиняют



Отцом четырех детей и пенсионером представился накануне Московскому райсуду Казани подсудимый Алексей Зворыгин. И уточнил: «Я 24 года в погонах, из них девять — в службе ФСИН». Под стражей подполковник в отставке находится без малого год. На момент задержания уже трудился на гражданке — начальником литейного производства.

Первоначально офицеру предъявляли мошенничество и злоупотребление полномочиями по госконтрактам 2016 года на поставку в пестречинскую ИК-3 крупных партий поросят. Вопросы появились после ревизии в 2020-м, которая вскрыла недостачу 13 тонн свинины и субпродуктов. К финалу следствия обвинения в мясной афере в сговоре с поставщиком поросят Анваром Мирзаевым со Зворыгина сняли — за отсутствием состава преступления. Однако объявили обоих участниками коррупционной схемы...

В суд дело отставника ФСИН пришло по четырем эпизодам, среди них — две взятки, превышение полномочиями и растрата в особо крупном размере. По данным «Реального времени», в расследовании участвовали сотрудники 2-го отдела Следкома по РТ, оперативники ФСБ и МВД.

По ходатайству гособвинителя Карины Камаловой, суд продлил посадку Зворыгина в СИЗО до 26 января 2022 года

По ходатайству гособвинителя, помощника прокурора Московского района Казани Карины Камаловой, вчера суд продлил посадку Зворыгина в СИЗО до 26 января 2022 года. Хотя сам подсудимый просился под домашний арест. А его адвокат Тамара Чулюкина рассказывала о сложной ситуации ситуации в семье клиента — жену госпитализировали с ковидом в тяжелой форме, а заболевшего ребенка 8 лет пришлось отправить к знакомым, что уже побороли коронавирус.

Эпизод 1. Взятка 50 тысяч рублей за контракты на 8,2 млн рублей

По версии следствия, в феврале 2016 года пестречинская колония №3 получила госконтракт на поставку качественного продовольствия в учреждения УФСИН по РТ. Собственных ресурсов для выполнения задания не хватало, поэтому колония-исполнитель сама выступила заказчиком поставки 965 поросят для откорма и убоя по двум госконтрактам. Первый на 4,9 млн рублей в марте достался компании «АрсАл» Анвара Мирзаева, второй на 3,3 млн в ноябре получила фирма супруги Мирзаева.

Силовики считают — Зворыгин сам предложил бизнесмену подать коммерческие заявки сразу от трех разных фирм и сам же после анализа этих заявок отдал предпочтение одной. А далее поделился результатами этой аналитики с начальником ИК-3 и подготовил проект контракта с «избранным» поставщиком. Такая же имитация конкуренции имела место и со вторым контрактом, ну а самого замначальника колонии, по версии СК, отблагодарили за крупный заказ деньгами. Мирзаев дал показания — передал 50 тысяч рублей наличными у заправки «Лукойла» на проспекте Победы в декабре 2016 года. Действия бывшего замначальника квалифицированы по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере)

По версии обвинения, подписывал попавшие в дело контракты введенный в заблуждение начальник ИК-3 Руслан Фаррахов (в 2018-м он получил 2,5 года колонии за взятку 95 тысяч рублей, — прим. ред.)

Силовики считают — Зворыгин сам предложил бизнесмену подать коммерческие заявки сразу от трех разных фирм и сам же после анализа этих заявок отдал предпочтение одной

Эпизоды 2—4. «Частно-государственное партнерство» с автовзяткой и ущербом в 10 млн

В феврале 2018-го Зворыгин был назначен замначальника свияжской колонии №5 и возглавил центр трудовой адаптации осужденных в этом учреждении, а под Новый год-2019 получил, как считает обвинение, взятку на четырех колесах. Автомобиль Hyundai Creta был взят в лизинг на 3 года компанией «Химический дом» и передан подполковнику в пользование. Силовики считают — на этой иномарке Зворыгин передвигался до начала марта 2020 года. К тому моменту фирма-взяткодатель успела погасить 890 тысяч из начисленных лизинговой компанией к уплате 1,98 млн рублей.

По версии обвинения, вышеназванная фирма москвича с казанскими корнями в 2018—2019 годах была постоянным заказчиком на литейном производстве ИК-5, где под командованием Зворыгина свияжские зэки отливали изделия из чугуна, включая канализационные люки, решетки ливневой канализации, дорожные ограждения. Бывшему замначальника зоны инкриминируют покровительство благодарному заказчику в виде указаний, что заказы «Химдома» должны выполняться в первую очередь на всех этапах, включая производство, погрузку и разгрузку. А еще заведомо незаконные требования к подчиненным — использовать для работы по коммерческим заказам данной фирмы сырье самой колонии и не предъявлять компании москвича претензии по взысканию задолженности за готовый товар и его хранение.

Особые отношения с контрагентом обернулись для Зворыгина обвинениями аж по трем статьям УК РФ — ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями), п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки должностным лицом в крупном размере) и ч. 4 ст. 160 (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Особые отношения с контрагентом обернулись для Зворыгина обвинениями аж по трем статьям УК РФ

Силовики считают, что ради стороннего заказчика с подачи подсудимого были растрачены тонны необходимого для производства песка, графита, сульфита, абсорбента, глины, кокса и т. д. Общий ущерб оценен в 10 млн рублей с небольшим. По данным «Реального времени», представитель потерпевшего УФСИН по РТ намерена заявить гражданский иск к подсудимому на эту сумму в ходе судебного процесса.

Новые заказы в ИК-5 компания москвича не направляла — в отношении нее начато конкурсное производство.

Версия Зворыгина: «Взяток не брал. Машиной не пользовался»

В перерыве судебного заседания арестованный подполковник заявил журналистам — вину не признает:

— Взяток не брал. Я работал ради ФСИН, и интересы ФСИН для меня стояли на первом месте.

«Если следствие основывается только на показаниях взяткодателя, то на каждого из нас кто-либо может указать, и дело сделано. Каждый из нас окажется там», — указала на стеклянную клетку-«аквариум» адвокат обвиняемого Тамара Чулюкина.

По словам защитника, показания против Зворыгина дал контрагент колонии: «Он сам был задержан и, собственно говоря, спасал свою жизнь. Дал такие показания под стражей, после чего был освобожден...».

Необоснованным адвокат считает и обвинение в растрате: «В колонии так организована бухгалтерия, что нет учета сырья, принадлежащего учреждению и давальческого сырья заказчиков. Нет конкретных цифр. Об этом и эксперты говорили».

На вопрос «Реального времени» о пользовании четырехколесной взяткой Алексей Зворыгин ответил отрицательно: «Нет, [этой машиной] не пользовался».

— Может, кто-то из ваших родственников ездил?

— Чем больше я вам рассказываю сейчас, тем меньше мне остается рассказывать в ходе расследования, — признался обвиняемый.

Если верить источникам «Реального времени», модель и цвет дареного во временное безвозмездное пользование авто полностью совпадали с машиной жены Зворыгина. И силовики нашли свидетелей, которые подтвердили — автомобилей было два, еще одним доказательством обвинения стали сканы с уличных камер, запечатлевшие, кто именно сидел за рулем лизинговой Hyundai Creta.

Впрочем, к исследованию этих доказательств суд пока не приступал.