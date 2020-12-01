Казанский суд арестовал бывшего замначальника татарстанской колонии №3

Фото: «Реальное время»

Под стражу до 25 января отправил сегодня бывшего замначальника ИК-3 УФСИН по РТ Алексея Зворыгина Советский райсуд Казани. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями по афере с пропажей мяса, о которой ранее писало «Реальное время».



Первоначально дело по афере со списанием мяса возбудили в Высокогорском межрайонном отделе Следкома по РТ. Еще одно дело 25 ноября появилось в 2-м отделе по особо важным делам — теперь уже о поставке той же пропавшей свинины.

Напомним, поводом для расследования стало частное определение Тюлячинского райсуда по гражданскому иску начальника колонии №3 к заведующему продовольственным складом ввиду недостачи 13 тонн свинины и субпродуктов, которую вскрыла внезапная инвентаризация в апреле текущего года. Претензии у проверяющих возникли к документам 2016—2017 годов по поставке этого мяса.

Тюлячинский суд отказался взыскивать ущерб 2,3 млн рублей с заведующего, установив, что пропавшее при неизвестных обстоятельствах мясо ему на хранение не вверялось. И направил эту информацию руководителям прокуратуры РТ и Следкома — для проверки на состав преступления.