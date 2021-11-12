День в истории: архитектор Бикчентаев, Зимний дворец — музей и презентация «вечного двигателя»

Чем примечательна дата 12 ноября

Сегодня, 12 ноября, в России — День специалиста по безопасности, в мире — День борьбы с пневмонией. В разные годы и столетия в этот день немецкий алхимик и механик Иоганн Эрнст Элиас Бесслер продемонстрировал «вечный двигатель», Николая Карамзина официально назначили «российским историографом», была создана секретная служба США, Зимний дворец в Петрограде стал государственным музеем, в СССР запустили автоматическую межпланетную станцию «Венера-2». Родились в этот день генерал-адъютант, фаворит императрицы Елизаветы Петровны Иван Шувалов, американский астроном Сет Барнз Николсон, французский скульптор Огюст Роден, советская актриса театра и кино Людмила Гурченко. Умерли нидерландский художник периода Золотого века Голландии Адриан ван де Венне, боярыня, деятельница русского старообрядчества Феодосия Морозова, американский писатель, создатель множества персонажей комиксов Стэн Ли. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Архитектор Ахмед Бикчентаев, Герой России Алексей Козин

12 ноября 1985 года умер первый татарстанский профессор архитектуры, один из главных инициаторов открытия в Казани архитектурной специальности Ахмед Бикчентаев. Он родился 20 февраля 1911 года в деревне Большие Менгеры Атнинского района ТАССР. После окончания семилетки продолжил учебу в Казанском институте инженеров коммунального строительства (КИИКС), по окончании третьего курса его перевели в Ленинград. Творческий путь педагога Бикчентаева начался в 1938 году. Проявив незаурядные способности в первых своих проектах, он по совместительству начал работать ассистентом кафедры архитектуры КИИКСа. С началом Великой Отечественной войны Бикчентаев отправляется на фронт. Он участвовал в боях на Южном фронте, в обороне Ростова, в битве за Кавказ, в освобождении Украины, Румынии, Болгарии. После войны преподавал в Казанском институте инженеров гражданского строительства. По проектам Бикчентаева реконструировали главный корпус Казанского авиационного института, построили учебные здания Казанского инженерно-строительного института, построили экспериментальный поселок Шапши в Высокогорском районе Татарстана. Его объекты получили всеобщее признание в стране.

Фото: kgasu.ru

12 ноября 1999 года президент России Борис Ельцин подписал указ о присвоении лейтенанту Алексею Козину звания Героя Российской Федерации за «мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе» посмертно. Приказом Министра внутренних дел России его навечно зачислили в списки личного состава части. Алексей Козин родился и вырос в Казани. В 1999 году Козина по окончании военного училища (казанский филиал Челябинского танкового института) назначили на должность командира танкового взвода 100-й дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России. В июле он прибыл в Дагестан. С конца июля по начало сентября его взвод выполнял задачи по прикрытию административной границы с Чеченской Республикой на заставе в Аксае (Дагестан). Он погиб 5 сентября в бою, прикрывая своих сослуживцев. Во время нападения бандитов Козин приказал раненым солдатам отходить, а одного из рядовых отправил доложить о ситуации. Сам лейтенант остался прикрывать отход танкистов. Когда патроны в автомате закончились, он взобрался на башню танка и открыл огонь из зенитного пулемета, давая возможность военнослужащим, подоспевшим на выручку, подобрать и эвакуировать раненых. Из-за шквального огня бандитов подобраться к дымящемуся танку бойцы не смогли. Последнее, что они услышали, были слова Козина: «Машину не брошу!». Позже, после освобождения Новолакского, тело лейтенанта нашли неподалеку от подбитого танка. Алексею было 23 года, его похоронили на кладбище Сухая Река в Казани. Сейчас имя героя носит улица в Ново-Савиновском районе, расположенная между улицей Сибгата Хакима и Дворцом единоборств «Ак Барс».

12 ноября 2020 года в Казани на улице Фучика, недалеко от улицы Ломжинской появилось граффити с изображением девочки с эчпочмаками. Граффити является шуточной репродукцией знаменитой картины Валентина Серова «Девочка с персиками». Но фрукты заменили на традиционную татарскую выпечку.



Фото: kazancat.ru

В этот же день в столице Татарстана состоялось техническое открытие нового торгового центра KazanMall. Первыми двери для посетителей открыли «Золотое яблоко» и «Технопарк». «Реальное время» публиковало фоторепортаж из только открывшегося комплекса.

Учреждение сберкасс, Зимний дворец становится музеем



12 ноября 1803 года Николая Карамзина назначили российским историографом. С этого момента историку и литератору стали доступны древние рукописи, хранящиеся в монастырях и библиотеках. Спустя год Карамзин приступил к работе над своим главным трудом — «Историей государства Российского». Первые восемь томов увидели свет в феврале 1818 года тиражом 3 тысячи экземпляров. Их раскупили мгновенно. Император лично финансировал первое издание. Книга была разослана по министерствам и посольствам. В сопроводительном письме говорилось, что государевы мужи и дипломаты обязаны знать свою историю. Незаконченный XII том издали уже после смерти автора. Титул же историографа в России после смерти Карамзина не возобновлялся.

Источник wikipedia.org

12 ноября 1841 года российский император Николай I подписал указ об учреждении в России сберегательных касс «для доставления через то средств к сбережению верным и выгодным способом». Владельцем первой сберкнижки стал Николай Антонович Кристофари — надворный советник, помощник директора экспедиции Петербургской ссудной казны. Всего в день открытия кассы в Санкт-Петербурге вклады сделали 76 человек на сумму 426,5 рубля. За один раз вкладчик мог внести на счет от 50 копеек до 10 рублей. Доход составлял 4% годовых, в 1857 году ставка была понижена до 3%. На счете могло лежать не более 300 рублей серебром — в середине XIX века эта сумма соответствовала примерно ста тысячам современных рублей. Если сумма превышала лимит, проценты не начислялись. Основными клиентами сберегательных касс были мещане, ремесленники, нижние военные чины, крестьяне и купцы.

12 ноября 1917 года народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский объявил Зимний дворец и Эрмитаж государственными музеями. В течение нескольких месяцев в комнатах первого этажа дворца располагался Наркомпрос. Музей начал работать не сразу — ведь еще в сентябре ценности петроградских дворцов и музеев были эвакуированы Временным правительством в Москву. По­этому в Зимнем дворце был открыт Музей Октябрьской революции, созданный по решению Петроградского совета. К 1920 году из Москвы вернулись коллекции, и в 1922 году Эрмитаж открывается для публики. Почти пять лет вход в музей был бесплатным. Ценности свозили в Эрмитаж отовсюду: из царских резиденций Аничкова и Мраморного дворцов в Петрограде, из пригородных Гатчины, Петергофа, Царского Села, из знаменитых дворцов петербургских аристократов. Сейчас коллекция музея насчитывает около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с каменного века и до нашего времени.

Источник wikipedia.org

Презентация «Вечного двигателя», первый кинотрюк

12 ноября 1717 года немецкий алхимик, врач, механик Иоганн Эрнст Элиас Бесслер-Орфиреус в присутствии известных физиков продемонстрировал своему покровителю ландграфу Карлу Гессен-Кассельскому изобретенный им «вечный двигатель». После запуска машины ее заперли. Через 2 недели люди убедились, что колесо двигателя вращается с прежней скоростью. Когда то же самое произошло еще через 2 месяца, слава Орфиреуса прогремела по всей Европе, но секрет устройства он тщательно скрывал. Обман раскрылся через несколько лет: проболталась служанка Орфиреуса, обещавшая хранить тайну. Выяснилось, что колесо «вечного двигателя» раскручивалось из соседней комнаты с помощью хитроумно протянутых веревочек.

12 ноября 1860 года была образована секретная служба США — United States Secret Service, USSS — первая и единственная на тот момент федеральная спецслужба. Изначально ее создавали для борьбы с подделкой долларов. Она подчинялась Министерству финансов. Предполагалось, что новая структура будет вылавливать правонарушителей и изымать из оборота фальшивые деньги. Дополнительными полномочиями службу наделили в 1902 году. Тогда в сферу ответственности USSS вошла охрана первых лиц государства, их семей, а также посещающих страну официальных лиц других стран. Начиная с 2003 года агентство находится в подчинении Министерства внутренней безопасности США. Сейчас для борьбы с киберпреступностью в USSS создали 15 подразделений.

Фото: wikipedia.org

12 октября 1910 года был совершен первый кинотрюк: из горящего воздушного шара исполнитель прыгал в Гудзон. Шар, по слухам, еще и взорвался. Ни записи этого трюка, ни названия фильма не сохранилось. О первом в мире кинотрюке напоминает лишь фотография на вкладыше жвачки. Считается, что она была сделана фотографом на съемочной площадке специально, на фото и указана дата.