В Казани появился мурал «Девочка с очпочмаками»
В Казани появилось граффити с изображением девочки с очпочмаками. Мурал украсил стену на улице Фучика, недалеко от Улицы Ломжинской.
Граффити является репродукцией знаменитой картины Валентина Серова «Девочка с персиками». Правда, персики заменены на традиционную татарскую выпечку.
Автор работы неизвестен, сообщает портал Kazancat.ru
Ранее в Казани появился мурал «Спасибо врачам».
комментарии
Великолепно!
Шедеврально!
Надо будет обязательно сходить и посмотреть "в живую".
А можно заказать художнику изобразить граффити по картине дважды академика Академий художеств (России и США), гениального казанского художника Н.И.Фешина "Портрет Вари Адоратской"?
А фрукты на столе заменить на разные татарские вкусности - от чак-чака до беляша?