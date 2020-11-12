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В Казани появился мурал «Девочка с очпочмаками»

12:43, 12.11.2020 1
В Казани появился мурал «Девочка с очпочмаками»
Фото: kazancat.ru

В Казани появилось граффити с изображением девочки с очпочмаками. Мурал украсил стену на улице Фучика, недалеко от Улицы Ломжинской.

Граффити является репродукцией знаменитой картины Валентина Серова «Девочка с персиками». Правда, персики заменены на традиционную татарскую выпечку.

Автор работы неизвестен, сообщает портал Kazancat.ru

Ранее в Казани появился мурал «Спасибо врачам».

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:00
    Прекрасно!
    Великолепно!
    Шедеврально!

    Надо будет обязательно сходить и посмотреть "в живую".

    А можно заказать художнику изобразить граффити по картине дважды академика Академий художеств (России и США), гениального казанского художника Н.И.Фешина "Портрет Вари Адоратской"?

    А фрукты на столе заменить на разные татарские вкусности - от чак-чака до беляша?

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