В Казани состоялось техническое открытие ТЦ KazanMall
В Казани состоялось технического открытие ТЦ KazanMall.
В новый торговый центр уже пустили посетителей. Уже работает второе в Казани «Золотое яблоко» и первый в республике «Технопарк». Оставшиеся магазины откроют в декабре.
Уже работает второе в Казани «Золотое яблоко» и первый в республике «Технопарк».
Торговый центр работает в штатном режиме.
Напомним, официально ТЦ запустится в начале декабря.
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