В Казани состоялось техническое открытие ТЦ KazanMall

В Казани состоялось технического открытие ТЦ KazanMall.

Фото: realnoevremya.ru

В новый торговый центр уже пустили посетителей. Уже работает второе в Казани «Золотое яблоко» и первый в республике «Технопарк». Оставшиеся магазины откроют в декабре.

Фото: realnoevremya.ru

Уже работает второе в Казани «Золотое яблоко» и первый в республике «Технопарк».

Фото: realnoevremya.ru

Торговый центр работает в штатном режиме.

Напомним, официально ТЦ запустится в начале декабря.

