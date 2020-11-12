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В Казани состоялось техническое открытие ТЦ KazanMall

12:27, 12.11.2020 1
В Казани состоялось техническое открытие ТЦ KazanMall
Фото: realnoevremya.ru

В Казани состоялось технического открытие ТЦ KazanMall.

Фото: realnoevremya.ru

В новый торговый центр уже пустили посетителей. Уже работает второе в Казани «Золотое яблоко» и первый в республике «Технопарк». Оставшиеся магазины откроют в декабре.

Фото: realnoevremya.ru

Уже работает второе в Казани «Золотое яблоко» и первый в республике «Технопарк».

Фото: realnoevremya.ru

Торговый центр работает в штатном режиме.

Напомним, официально ТЦ запустится в начале декабря.

Общество Татарстан
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