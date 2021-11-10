Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 36 недель работы

В начале марта колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу на один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые 2 недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня он предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного модельного портфеля с 1 марта по 5 ноября 2021 года. Эксперт отмечает, что в последнее время на акции оказывали негативное влияние два фактора — падение американских рынков на фоне повышения ключевой ставки ФРС и резкое укрепление рубля на фоне повышения ставки уже нашим Центробанком и роста нефтяных котировок. Можно сказать, что этот этап пройден и рынки отыграли свои падения.

Как поживает портфель?



+ AMD: на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 136,34 доллара за акцию (примерно 9 748,3 рубля по курсу 71,5). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 51,83 доллара на акцию (+61,3%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 3 380,3 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 48 741,5 рубля. Плюс 16 901,5 рубля или 53%.

на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 136,34 доллара за акцию (примерно 9 748,3 рубля по курсу 71,5). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 51,83 доллара на акцию (+61,3%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 3 380,3 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет + NVIDIA : На момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 297,52 доллара за акцию (примерно 21 272,68 рубля по курсу 71,5). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 1 190 долларов (примерно 85 090 рублей по курсу 71,5). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 641,42 доллара на пакет (+117%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 43 755 рублей с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 85 090 рублей. Плюс 43 755 рублей или 105,8%.

На момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 297,52 доллара за акцию (примерно 21 272,68 рубля по курсу 71,5). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 1 190 долларов (примерно 85 090 рублей по курсу 71,5). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 641,42 доллара на пакет (+117%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 43 755 рублей с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет + Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 692,01 доллара за акцию (примерно 49 478,7 рубля по курсу 71,5). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 158,55 доллара на акцию (+29,7%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 9 282,7 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 49 478,7 рубля. Плюс 9 282,7 рубля или 23%.

на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 692,01 доллара за акцию (примерно 49 478,7 рубля по курсу 71,5). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 158,55 доллара на акцию (+29,7%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 9 282,7 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет + Palantir Technologies : на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 26 долларов за акцию (примерно 1 859 рублей по курсу 71,5). Приобрели мы 10 акций по 23,9 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 2,1 доллара на акцию (+8,78%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 59 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 18 590 рублей. Плюс 590 рублей или 3,27%.

на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 26 долларов за акцию (примерно 1 859 рублей по курсу 71,5). Приобрели мы 10 акций по 23,9 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 2,1 доллара на акцию (+8,78%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 59 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет + Tesla : на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 1 222,09 доллара за акцию (примерно 87 379 рублей по курсу 71,5). Приобрели мы 1 акцию по 675,5 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 546,59 доллара на акцию (+80,91%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 36 480 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 87 379 рублей. Плюс 36 480 рублей или 71,67%.

на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 1 222,09 доллара за акцию (примерно 87 379 рублей по курсу 71,5). Приобрели мы 1 акцию по 675,5 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 546,59 доллара на акцию (+80,91%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 36 480 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет — Hyundai Motor Company : Как уже писалось ранее в наших обзорах, инвестиции в этого эмитента не оправдали надежды — долгое время акции были спокойной гаванью, удерживая свою стоимость и демонстрируя небольшой рост, но после нескольких месяцев теперь стабильно в минусе, не проваливаясь, но постоянно снижаясь. Было принято решение выйти из этого эмитента.



05.11.2021 мы продали все имеющиеся в портфеле 10 GDR (депозитарные расписки) по цене 42,55 доллара за штуку. Приобрели мы эти GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем минус за все время работы в размере 4,93 доллара на GDR (-10,38%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы потеряли 535 рублей с GDR (-14,95%). Таким образом, у нас высвободилось 425,5 доллара (или 30 423,25 рубля по курсу 71,5) для дальнейшей работы.

Как уже писалось ранее в наших обзорах, инвестиции в этого эмитента не оправдали надежды — долгое время акции были спокойной гаванью, удерживая свою стоимость и демонстрируя небольшой рост, но после нескольких месяцев теперь стабильно в минусе, не проваливаясь, но постоянно снижаясь. Было принято решение выйти из этого эмитента. 05.11.2021 мы продали все имеющиеся в портфеле 10 GDR (депозитарные расписки) по цене 42,55 доллара за штуку. Приобрели мы эти GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем минус за все время работы в размере 4,93 доллара на GDR (-10,38%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы потеряли 535 рублей с GDR (-14,95%). Таким образом, у нас высвободилось + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 2 977,04 доллара за акцию (примерно 212 858,36 рубля по курсу 71,5). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 955,13 доллара в на акцию (+47,24%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 60 508,36 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 212 858,36 рубля. Плюс 60 508,36 рубля или 39,7%.

на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 2 977,04 доллара за акцию (примерно 212 858,36 рубля по курсу 71,5). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 955,13 доллара в на акцию (+47,24%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 60 508,36 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет + EOG Resources : на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 95,12 доллара за акцию (примерно 6 801 рубль по курсу 71,5). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 21,2 доллара на акцию (+28,7%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 294 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 122 418 рублей. Плюс 23 292 рубля или 23,5%.

на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 95,12 доллара за акцию (примерно 6 801 рубль по курсу 71,5). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 21,2 доллара на акцию (+28,7%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 294 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет + Albemarle Corporation ( ALB ): на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 272,51 доллара за акцию (примерно 19 484,4 рубля по курсу 71,5). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 35,77 доллара на акцию (+15,1%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 2 060,4 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет 19 484,4 рубля. Плюс 2 060,4 рубля или 11,8%.

на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 272,51 доллара за акцию (примерно 19 484,4 рубля по курсу 71,5). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 35,77 доллара на акцию (+15,1%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 2 060,4 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет + Lattice Semiconductor Corporation ( LSCC ): на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 82,02 доллара за акцию (примерно 5 864,43 рубля по курсу 71,5). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 20,15 доллара на акцию (+32,57%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 310,8 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет 17 593,29 рубля. Плюс 3 932,4 рубля или 28,8%.

на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 82,02 доллара за акцию (примерно 5 864,43 рубля по курсу 71,5). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 20,15 доллара на акцию (+32,57%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 310,8 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет + L ivent Corporation ( LTHM ): на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 31,33 доллара за акцию (примерно 2 240 рублей по курсу 71,5). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 6,46 доллара на акцию (+26%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 409,57 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет 15 680 рублей. Плюс 2 867 рублей или 22,4%.

на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 31,33 доллара за акцию (примерно 2 240 рублей по курсу 71,5). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 6,46 доллара на акцию (+26%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 409,57 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет + Monolithic Power Systems Inc ( MPWR ): на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 546,28 доллара за акцию (примерно 39 059 рублей по курсу 71,5). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 57,95 доллара на акцию (+11,9%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 3 118 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет 39 059 рублей. Плюс 3 118 рублей или 8,7%.

на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 546,28 доллара за акцию (примерно 39 059 рублей по курсу 71,5). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 57,95 доллара на акцию (+11,9%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 3 118 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет + ON Semiconductor Corporation ( ON ): на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 59,13 доллара за акцию (примерно 4 227,8 рубля по курсу 71,5). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 14,77 доллара на акцию (+33,3%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 962,9 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет 29 594,6 рубля. Плюс 6 740,3 рубля или 29,5%.

на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 59,13 доллара за акцию (примерно 4 227,8 рубля по курсу 71,5). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 14,77 доллара на акцию (+33,3%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 962,9 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет + NXP Semiconductors NV (NXPI): на момент закрытия рынка 05.11.2021 торговались по 224,25 доллара за акцию (примерно 16 033,9 рубля по курсу 71,5). Приобрели мы 1 акцию по 208,12 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 16,13 доллара на акцию (+7,75%).



В рублях (курс укрепился), мы прибавляем в моменте 737 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции NXP Semiconductors теперь составляет 16 033,9 рубля. Плюс 737 рублей или 4,82%.

После покупок новых акций, у нас оставался (и остается на текущую дату) свободный баланс в размере 114,84 доллара (примерно 8 211 рублей по курсу 71,5 на 05.11.2021).

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель, на момент его формирования 01.03.21, составлял 494 192 рубля. Тридцать шесть недель спустя, мы видим его рост до 800 635 рублей. Промежуточно фиксируем прирост в 306 443 рублей или 62%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно говоря, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах, наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Тридцать шесть недель спустя 11 197,66 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 4 638,73 доллара или 70,72%.

Рубль ослабел в последние 2 недели, с 70 рублей до 71,5 рубля за доллар, наш портфель в рублях немного увеличился — примерно на 1,5%.

Портфель демонстрирует хороший рост, мы вышли из акций Hyundai Motor Company (HYMTF). У нас высвободились 425,5 доллара после продажи депозитарных расписок компании (GDR). Общий баланс свободных денежных средств составляет 540,34 доллара. В ближайшее время мы приобретем новые бумаги, возможно увеличив участие в эмитентах в нашем текущем портфеле.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам и для чистоты эксперимента, было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин