Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 34 недель работы

В начале марта колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу на один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые 2 недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня он предлагает посмотреть на то, как изменилась стоимость сформированного модельного портфеля с 1 марта по 26 октября 2021 года. В последний месяц большой эффект на наш портфель оказали два фактора — падение американских рынков на фоне повышения ключевой ставки ФРС и резкое укрепление рубля на фоне повышения ставки уже нашим ЦБ и роста нефтяных котировок.

Как поживает портфель?

+ AMD: на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $122,93 за акцию (примерно 8 605,1 рубля по курсу). Приобрели мы 5 акций по $84,51 за штуку. Фиксируем плюс в размере $38,42 на акцию (+45,5%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 2 237,1 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 43 025,5 рубля. Плюс 11 185,5 рубля или 35,1% .

на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $122,93 за акцию (примерно 8 605,1 рубля по курсу). Приобрели мы 5 акций по $84,51 за штуку. Фиксируем плюс в размере $38,42 на акцию (+45,5%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 2 237,1 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет . + NVIDIA : на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $247,17 за акцию (примерно 17 301,9 рубля). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет $988,68 (примерно 69 207,6 рубля). Приобрели мы пакет акций за $548,58. Фиксируем плюс в размере $440,1 на пакет (+80,22%).



В рублях, из-за разницы в курсах, мы прибавляем в моменте 27 872,6 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 69 207,6 рубля. Плюс 27 872,6 рубля или 67,43% .

на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $247,17 за акцию (примерно 17 301,9 рубля). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет $988,68 (примерно 69 207,6 рубля). Приобрели мы пакет акций за $548,58. Фиксируем плюс в размере $440,1 на пакет (+80,22%). В рублях, из-за разницы в курсах, мы прибавляем в моменте 27 872,6 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет . + Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $676,71 за акцию (примерно 47 369,7 рубля). Приобрели мы 1 акцию по $533,46 за штуку. Фиксируем плюс в размере $143,25 на акцию (+26,8%).



В рублях, из-за разницы в курсах, мы прибавляем в моменте 7 137,7 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 47 369,7 рубля. Плюс 7 137,7 рубля или 17,84% .

на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $676,71 за акцию (примерно 47 369,7 рубля). Приобрели мы 1 акцию по $533,46 за штуку. Фиксируем плюс в размере $143,25 на акцию (+26,8%). В рублях, из-за разницы в курсах, мы прибавляем в моменте 7 137,7 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет . + Palantir Technologies : на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $25,40 за акцию (примерно 1 778 рублей). Приобрели мы 10 акций по $23,9 за штуку. Фиксируем плюс в размере $1,5 на акцию (+0,62%).



В рублях, из-за разницы в курсах, мы теряем в моменте 22 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 17 780 рублей. Минус 220 рублей или 1,22% .

на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $25,40 за акцию (примерно 1 778 рублей). Приобрели мы 10 акций по $23,9 за штуку. Фиксируем плюс в размере $1,5 на акцию (+0,62%). В рублях, из-за разницы в курсах, мы теряем в моменте 22 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет . + Tesla : на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $1 018,43 за акцию (примерно 71 210 рублей). Приобрели мы 1 акцию по $675,5 за штуку. Фиксируем плюс в размере $342,93 на акцию (+50,8%).



В рублях, из-за разницы в курсах, мы прибавляем в моменте 20 311 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 71 210 рублей. Плюс 20 311 рублей или 40% .

на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $1 018,43 за акцию (примерно 71 210 рублей). Приобрели мы 1 акцию по $675,5 за штуку. Фиксируем плюс в размере $342,93 на акцию (+50,8%). В рублях, из-за разницы в курсах, мы прибавляем в моменте 20 311 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет . — Hyundai Motor Company : на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $41,51 за GDR (примерно 2 905,7 рубля). Приобрели мы 10 GDR по $47,48 за штуку. Фиксируем минус в размере $5,97 на депозитарную расписку (-12,57%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 671,3 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет 29 057 рублей. Минус 6 713 рублей или 18,76% .

на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $41,51 за GDR (примерно 2 905,7 рубля). Приобрели мы 10 GDR по $47,48 за штуку. Фиксируем минус в размере $5,97 на депозитарную расписку (-12,57%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 671,3 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет . + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $2 786,17 за акцию (примерно 195 031,9 рубля). Приобрели мы 1 акцию по $2021,91 за штуку. Фиксируем плюс в размере $764,26 на акцию (+37,8%).



В рублях, из-за разницы в курсах, мы прибавляем в моменте 42 681,9 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 195 031,9 рубля. Плюс 42 681,9 рубля или 28% .

на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $2 786,17 за акцию (примерно 195 031,9 рубля). Приобрели мы 1 акцию по $2021,91 за штуку. Фиксируем плюс в размере $764,26 на акцию (+37,8%). В рублях, из-за разницы в курсах, мы прибавляем в моменте 42 681,9 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет . + EOG Resources : на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $95 за акцию (примерно 6 650 рублей). Приобрели мы 18 акций по $73,92 за штуку. Фиксируем плюс в размере $21,08 на акцию (+28,5%).



В рублях, из-за разницы в курсах, мы прибавляем в моменте 1 143 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 119 700 рублей. Плюс 20 574 рубля или 20,75% .

на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $95 за акцию (примерно 6 650 рублей). Приобрели мы 18 акций по $73,92 за штуку. Фиксируем плюс в размере $21,08 на акцию (+28,5%). В рублях, из-за разницы в курсах, мы прибавляем в моменте 1 143 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет . — Albemarle Corporation ( ALB ): на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $236,16 за акцию (примерно 16 531,2 рубля). Приобрели мы 1 акцию по $236,74 за штуку. Фиксируем минус в размере $0,58 на акцию (-0,24 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 892,8 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет 16 531,2 рубля. Минус 892,8 рубля или 5,12% .

на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $236,16 за акцию (примерно 16 531,2 рубля). Приобрели мы 1 акцию по $236,74 за штуку. Фиксируем минус в размере $0,58 на акцию (-0,24 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 892,8 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет . + Lattice Semiconductor Corporation ( LSCC ): на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $68,47 за акцию (примерно 4 792,9 рубля). Приобрели мы 3 акции по $61,87 за штуку. Фиксируем плюс в размере $6,6 на акцию (+10,7 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 239,27 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет 14 378,7 рубля. Плюс 717,81 рубля или 0,49% .

на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $68,47 за акцию (примерно 4 792,9 рубля). Приобрели мы 3 акции по $61,87 за штуку. Фиксируем плюс в размере $6,6 на акцию (+10,7 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 239,27 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет . + L ivent Corporation ( LTHM ): на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $25,83 за акцию (примерно 1 808,1 рубля). Приобрели мы 7 акций по $24,87 за штуку. Фиксируем плюс в размере $0,96 на акцию (+3,86 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 22,33 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет 12 656,7 рубля. Минус 156,3 рубля или 1,21% .

на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $25,83 за акцию (примерно 1 808,1 рубля). Приобрели мы 7 акций по $24,87 за штуку. Фиксируем плюс в размере $0,96 на акцию (+3,86 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 22,33 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет . + Monolithic Power Systems Inc ( MPWR ): на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $523,32 за акцию (примерно 36 632,4 рубля). Приобрели мы 1 акцию по $488,33 за штуку. Фиксируем плюс в размере $34,99 на акцию (+7,16 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 691,4 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет 36 632,4 рубля. Плюс 691,4 рубля или 1,92% .

на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $523,32 за акцию (примерно 36 632,4 рубля). Приобрели мы 1 акцию по $488,33 за штуку. Фиксируем плюс в размере $34,99 на акцию (+7,16 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 691,4 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет . + ON Semiconductor Corporation ( ON ): на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $45,14 за акцию (примерно 3 159,8 рубля). Приобрели мы 7 акций по $44,36 за штуку. Фиксируем плюс в размере $0,78 на акцию (+1,76 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 105,1 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет 22 118,6 рубля. Минус 735,7 рубля или 3,2 %.

на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $45,14 за акцию (примерно 3 159,8 рубля). Приобрели мы 7 акций по $44,36 за штуку. Фиксируем плюс в размере $0,78 на акцию (+1,76 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 105,1 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет %. — NXP Semiconductors NV (NXPI): на момент закрытия рынка 26.10.2021 торговались по $196,15 за акцию (примерно 13 730,5 рубля). Приобрели мы 1 акцию по $208,12 за штуку. Фиксируем минус в размере $11,97 на акцию (-5,75 %).



В рублях (курс укрепился), мы теряем в моменте 1 566,32 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции NXP Semiconductors теперь составляет 13 730,5 рубля. Минус 1 566,32 рубля или 10,23% .

После покупок новых акций, у нас оставался (и остается на текущую дату) свободный баланс в размере 114,84 доллара (примерно 8 038,8 рубля).

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель, на момент его формирования 01.03.21, составлял 494 192 рубля. Тридцать четыре недели спустя, мы видим его рост до 716 469 рублей. Промежуточно фиксируем прирост в 222 277 рублей или 45%.

Надо отметить, что это цифры в рублях — если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу.

В иностранной валюте наш портфель на момент формирования составлял $6 558,93, 34 недели спустя — $10 236,41. Промежуточно фиксируем прирост в $3 677,48 или 56%.

Рубль укрепился в последние 2 недели, с 72 рублей до 70 рублей за доллар, наш портфель в рублях немного уменьшился — примерно на 2%.

Падение, которое мы наблюдали в начале месяца, рынок отыграл, и практически все наши эмитенты демонстрируют рост котировок. Против роста портфеля в рублях играет укрепившийся рубль. На самом деле, это неплохо — можно потратить меньше в рублях для приобретения долларовых акций. Самое время войти тем, кто хотел. Укрепление рубля дело временное.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам и для чистоты эксперимента, было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин