«Газпром» хочет забрать несколько газопроводов в Агрызском районе

Это может поставить под вопрос право собственности сразу по 40 участкам, в том числе под многоквартирным домом

Компания «Газпром трансгаз Казань» подала два иска к исполкому Агрыза с требованием признать ее право собственности на пять газопроводов. Коммуникации проходят почти по 40 участкам — это приусадебные земли, а также территория под многоквартирным домом. Подробности — в материале «Реального времени».

«Газпром» претендует на несколько газопроводов

Одна их ключевых татарстанских «дочек» газового гиганта, «Газпром трансгаз Казань» пытается «увести» у исполкома Агрыза несколько газопроводов. Соответствующие иски были поданы в конце сентября. «Газпром» требует признать за ним право собственности на два газопровода: один протяженностью 4,6 тыс. м в деревне Каменный Ключ (к/н 16:01:110301:782), второй длиной 1,1 тыс. м в с/п Красноборское (16:01:110301:744).

Третьими лицами Арбитражный суд привлек к делу татарстанский Росреестр (у него потребуют выписки из ЕГРН на спорное имущество), Минземимущество РТ и Межрегиональное территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области.

Вскоре «дочка» «Газпрома» подала и второй иск, в котором фигурируют три газопровода низкого давления в населенном пункте Терси протяженностью более 1,5 тыс. м (к/н 16:01:110301:775, 16:01:110301:774, 16:01:110301:773). По указанному заявлению суд потребовал от Росреестра выписку почти по 40 объектам недвижимости, причем не только под газопроводом.

«Газпром трансгаз Казань» пытается «увести» у исполкома Агрыза несколько газопроводов. Фото: kazan-tr.gazprom.ru

В числе прочего спорным может стать земля как для газораспределительного оборудования, так и, например, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в частной собственности, в селе Терси площадью 3,1 тыс. кв. м. и стоимостью 248 тыс. рублей, земля под котельной на 721,4 тыс. рублей, земля под многоквартирным жилым домом на 186,8 тыс. рублей, земля под производственной базой — 127,4 тыс. кв. м. на 45,7 млн рублей и так далее. Полный список участков — указан в определении суда.

«Газпром трансгаз Казань» обязан предоставить оригиналы документов, приложенных к иску, указать кадастровые номера земельных участков, на которых расположены спорные объекты, предоставить правоустанавливающие документы на земельные участки.

Как «газовики» воевали с дачниками под Казанью

У дочки «Газпрома» длинный шлейф похожих дел в Казани, Альметьевске и еще ряде городов и районов. Причина в близости жилых домов к газопроводам. В результате, например, еще 5 лет назад, жители Салмачей опасались сноса жилья. Одновременно «газовики» в 2016 году пошли в атаку на Осиново в Зеленодольском районе — по той же причине. При этом речь шла о газопроводе Казань — Йошкар-Ола, построенном еще в советские годы, из-за чего газовики не только отказывались подключать дома к газу, но и подавали иски в суды, чтобы снести дома в опасной зоне.

На стороне жильцов тогда выступил на тот момент глава Госжилфонда при президенте РТ Талгат Абдуллин. Он заверил, что никакие дома сносить не будут, а газопровод сам на износе, и именно его-то через 15 лет снесут. Отметим, что у казанской «дочки» «Газпрома» на балансе до 6 тыс. км магистральных газопроводов, в судах «газовики» сталкиваются с жителями разных районов по всей стране.

Еще 5 лет назад жители Салмачей опасались сноса жилья. Фото: Олег Тихонов

Так, например, 3 года назад, один из бывших инженеров «Газпрома» заявлял, что «проблема близости магистральных трубопроводов к строениям граждан коснулась людей всей нашей страны» — сам он убежден, что именно нарушения самих организаций, эксплуатирующих магистральные газопроводы, «ведут к росту количества граждан, обвиняемых в несоблюдении правил использования земли вблизи трубопроводов».

Газовый монополист не ставил свои сети на учет в Росреестр

Газета «Реальное время» в 2017 году, когда похожий конфликт вспыхнул у дачников Зеленодольского района, выяснила, что газовый монополист не ставил свои сети на учет в Росреестре. Соответственно там не знали о существующих обременениях.

«Собственник не подал заявку для внесения сведений об охранных зонах в Единый государственный реестр недвижимости. Более того, по этой же причине данные сведения об охранной зоне газопровода на данном земельном участке отсутствуют в ЕГРН до настоящего времени», — так объяснили ситуацию в управлении Росреестра по Республике Татарстан.

На территории Татарстана на тот момент насчитывалось более 74 тысяч зон с особыми условиями использования территорий, и это только те, информация о которых была внесена в кадастровую карту.

Газовый монополист не ставил свои сети на учет в Росреестре. Соответственно там не знали о существующих обременениях. Фото: tatarstan.ru

Аналогичная ситуация в итоге датируется 2020 годом, когда «Газпром» поставил под сомнения участки в казанском сообществе СНТ «Промстройматериалы». При том что участки под сады выделялись «спустя 3 года после того, как был проложен магистральный газопровод «Миннибаево — Казань». С учетом охранной зоны, где строительство запрещено, как раз по этой причине территорию, изначально запланированную под садовое товарищество, уменьшили примерно на треть.

Сносить не будут — «Путин не разрешил»

Однако часть юристов указывает: даже если «газовики» и выигрывают в судах, на практике с 2019 года, когда президент России Владимир Путин призвал «Газпром» «отстать от собственников», жилье практически не сносят. При этом те же газовики, согласно букве закона, до 1 января 2022 года обязаны поставить все охранные зоны на кадастровый учет — поэтому и предполагают выкупить все, что оказалось в этих зонах, кроме имущества, в отношении которого есть решение суда о сносе.

Сами кадастровые инженеры знают о том, что сведения о местоположении границ зон с особыми условиями использования территории подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости до 1 января 2022 года. На практике же речь зачастую идет о двух разных зонах. Во-первых, об охранных зонах (25 м от оси трубы в каждую сторону), во-вторых, о зонах минимальных расстояний (ЗМР), «устанавливаемые для защиты жизни и здоровья людей, а также сохранности строений при авариях на газопроводах».

В ЗМР при этом множество россиян и компаний строилось вот уже более 60 лет, строения регистрировались и по «дачной амнистии». При этом сегодня ЗМР в основном исключены из ЕРГН, «а без этого решения о сносе в целом не возможны», говорят специалисты рынка недвижимости. Возможность сносить дома по судебным решениям за счет собственников у «Газпрома» пропала, а как-либо возмещать все снесенные постройки в таких зонах (их более 1 млн по всей стране), даже у него нет возможности.

Возможность сносить дома по судебным решениям за счет собственников у «Газпрома» пропала. Фото: Ирина Плотникова

Впрочем, не исключено, что новое судебное производство не соотносится с делами последних лет, когда дома в казанском пригороде (Салмачи, Осиново и прочие) подлежали сносу из-за близости их к газопроводам. Возможно, оно носит лишь технический характер. На запросы «Реального времени» с просьбой прокомментировать эти иски компания «Газпром трансгаз Казань» и агрызский исполком пока не ответили, комментарии будут опубликованы по получении.