Россия вышлет двух румынских дипломатов в ответ на высылку российских

Фото: Татьяна Демина

Россия объявила двух румынских дипломатов персонами нон грата в качестве ответной меры на аналогичное решение Бухареста в отношении российских дипломатов. Об этом сообщили в МИД страны.

— 9 апреля в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда, которой была вручена нота министерства об объявлении «persona non grata» атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя, — заявили в российском дипведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что данная мера является ответом на «ничем не мотивированное решение» румынской стороны объявить персонами нон грата военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, 5 марта МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России в Румынии Елену Копнину и уведомил о высылке российского военного атташе и его помощника «за деятельность, не соответствующую положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Румыния, «пытаясь выискивать какую-либо взаимосвязь между собственным внутриполитическим кризисом и Россией, перекладывает проблемы с больной головы на здоровую».

Рената Валеева