Татарстан идет на более тесные отношения с самым большим городом мира

О чем раис Татарстана договорился с властями Чунцина

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Власти Чунцина хотят заключить новое соглашение о сотрудничестве с Татарстаном

Раис Татарстана Рустам Минниханов продолжает серию апрельских командировок. После поездок в Таджикистан и ОАЭ делегация республики посетила крупнейший по площади город мира — Чунцин, который является одним из крупнейших коммерческих центров Китая.

Напомним, по итогам 2024 года товарооборот между Татарстаном и Китаем увеличился на 9% и составил $3,3 млрд. Объем привлеченных инвестиций из Поднебесной достиг $38,7 млн долларов. С Чунцином Татарстан связывают длительные отношения — в 2019 году стороны подписали межправительственное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Забегая вперед, отметим, что руководство китайского города уже рассматривает возможность заключить новое соглашение в этом году, в рамках мероприятия «Волга — Янцзы», которое состоится в мае в Казани.

— Существует масса направлений для взаимодействия наших деловых кругов. Это торгово-экономическое сотрудничество, реализация совместных инвестиционных проектов, кооперация в IT-сфере, в здравоохранении, — заявил Рустам Минниханов на встрече с секретарем Коммунистической партии Китая города Чунцин Юань Цзяцзюнем.

Главным событием поездки стал деловой форум «Татарстан — Чунцин». На открытии раис Татарстана заметил, что в последние годы «российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Мы хотели бы развивать более тесные отношения с Чунцином в рамках имеющейся базы. Чунцин — один из локомотивов китайской экономики. У вас развиты химическая, машиностроительная, электронная, металлургическая промышленности, а также сфера информационных технологий. Считаю, что нам нужно внимательно посмотреть, в каких направлениях деловые круги могли бы плотно работать, — подчеркнул Рустам Минниханов и пригласил власти города на Российско-китайский деловой форум «РОСТКИ», который планируется провести в августе.

Чем еще богат Чунцин

Рустам Минниханов по традиции посетил местные предприятия. Первая остановка — автозавод Changan. К слову, этот бренд находится в списке самых популярных среди татарстанцев. В прошлом году компания в партнерстве с Huawei и China Unicom открыла крупнейший в своей истории цифровой интеллектуальный завод, на котором и побывал раис Татарстана. Площадь предприятия составляет 770 тыс. кв. м. Особенность бренда в том, что клиент может сам выбрать параметры своей будущей машины — от модели и цвета до конфигурации и дополнительных опций. Завод способен выпускать по одному авто в минуту, или 280 тыс. в год.

Также делегация Татарстана посетила холдинговую группу Chongqing Machinery & Electronics Holding — инвестиционную организацию, уполномоченную управлять государственными активами. Она управляет 31 предприятием, 133 дочерними компаниями. Холдинг охватывает такие области, как производство высокотехнологичного оборудования, сферу электронной информации, транспортное оборудование, базовое производство и материалы, а также сферу услуг по производству оборудования и другие.

Дарья Пинегина