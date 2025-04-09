Татарстан идет на более тесные отношения с самым большим городом мира
О чем раис Татарстана договорился с властями Чунцина
Власти Чунцина хотят заключить новое соглашение о сотрудничестве с Татарстаном
Раис Татарстана Рустам Минниханов продолжает серию апрельских командировок. После поездок в Таджикистан и ОАЭ делегация республики посетила крупнейший по площади город мира — Чунцин, который является одним из крупнейших коммерческих центров Китая.
Напомним, по итогам 2024 года товарооборот между Татарстаном и Китаем увеличился на 9% и составил $3,3 млрд. Объем привлеченных инвестиций из Поднебесной достиг $38,7 млн долларов. С Чунцином Татарстан связывают длительные отношения — в 2019 году стороны подписали межправительственное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Забегая вперед, отметим, что руководство китайского города уже рассматривает возможность заключить новое соглашение в этом году, в рамках мероприятия «Волга — Янцзы», которое состоится в мае в Казани.
— Существует масса направлений для взаимодействия наших деловых кругов. Это торгово-экономическое сотрудничество, реализация совместных инвестиционных проектов, кооперация в IT-сфере, в здравоохранении, — заявил Рустам Минниханов на встрече с секретарем Коммунистической партии Китая города Чунцин Юань Цзяцзюнем.
Главным событием поездки стал деловой форум «Татарстан — Чунцин». На открытии раис Татарстана заметил, что в последние годы «российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».
— Мы хотели бы развивать более тесные отношения с Чунцином в рамках имеющейся базы. Чунцин — один из локомотивов китайской экономики. У вас развиты химическая, машиностроительная, электронная, металлургическая промышленности, а также сфера информационных технологий. Считаю, что нам нужно внимательно посмотреть, в каких направлениях деловые круги могли бы плотно работать, — подчеркнул Рустам Минниханов и пригласил власти города на Российско-китайский деловой форум «РОСТКИ», который планируется провести в августе.
Чем еще богат Чунцин
Рустам Минниханов по традиции посетил местные предприятия. Первая остановка — автозавод Changan. К слову, этот бренд находится в списке самых популярных среди татарстанцев. В прошлом году компания в партнерстве с Huawei и China Unicom открыла крупнейший в своей истории цифровой интеллектуальный завод, на котором и побывал раис Татарстана. Площадь предприятия составляет 770 тыс. кв. м. Особенность бренда в том, что клиент может сам выбрать параметры своей будущей машины — от модели и цвета до конфигурации и дополнительных опций. Завод способен выпускать по одному авто в минуту, или 280 тыс. в год.
Также делегация Татарстана посетила холдинговую группу Chongqing Machinery & Electronics Holding — инвестиционную организацию, уполномоченную управлять государственными активами. Она управляет 31 предприятием, 133 дочерними компаниями. Холдинг охватывает такие области, как производство высокотехнологичного оборудования, сферу электронной информации, транспортное оборудование, базовое производство и материалы, а также сферу услуг по производству оборудования и другие.
Справка
Площадь Чунцина составляет более 82 тыс. кв. км, что делает его крупнейшим по площади городом мира. В нем проживают около 32 млн человек. В городе развиваются химическая, машиностроительная, электронная и металлургическая промышленности, в том числе производство электромобилей, аккумуляторов, интегральных схем, биофармацевтических препаратов, медицинского оборудования и авиаракетной техники. В городе расположено около 20 автосборочных заводов, более 400 заводов по производству автомобильных деталей и несколько мотоциклетных заводов. В 2024 году валовой региональный продукт Чунцина составил 3,2 трлн юаней, по этому показателю город лидирует в стране.
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