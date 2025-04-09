В Казани зафиксирована серия отключений газа в многоквартирных домах

Жители нескольких многоквартирных домов в Казани столкнулись с отключением газоснабжения в течение последних двух суток. Причины инцидентов — разрушенные дымоходы и негерметичные газовые соединения. Об этом сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

По данным ведомства, отключения зафиксированы по следующим адресам:

ул. Авангардная, д. 50 — отключены два кирпичных двухэтажных дома (24 квартиры) из-за разрушения оголовков дымоходов. Последнее техобслуживание газового оборудования проводилось 14 января 2025 года. Ответственность за обслуживание несет УК «Уютсервис групп».

ул. Исаева, д. 14, подъезды №1 и 3 — в пятиэтажном доме отключены 12 квартир, причина — аналогичное разрушение оголовков дымоходов. Последнее техобслуживание проводилось 18 марта 2025 года. Обслуживающая организация — «Газжилсервис».

ул. Спартаковская, д. 125, подъезд №3 — специалисты «Казаньгоргаза» обнаружили утечку газа из-за негерметичного соединения крана на стояке. Отключены 10 квартир в пятиэтажном доме. Последнее техобслуживание проводилось 2 сентября 2024 года.

ул. Чкалова, д. 13, подъезд №4 — поступила информация о разрушении дымоотводящих труб. Отключены 10 квартир в пятиэтажном панельном доме. Последнее техобслуживание проводилось 14 декабря 2024 года.

В пресс-службе Жилинспекции подчеркнули, что газоснабжение будет восстановлено только после предоставления актов о состоянии вентиляционных каналов от трубо-печной службы (в случаях с разрушенными дымоходами) и устранения всех нарушений с обеспечением доступа во все квартиры стояка (в случае с утечкой).



Рената Валеева