Казанец лишился денег при продаже видеокарты через сайт объявлений

Фото: Мария Зверева

Житель Казани стал жертвой мошенников, пытаясь продать видеокарту через популярный сайт объявлений. Сумма ущерба составила 16 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе управления МВД России по Казани.

19-летний потерпевший разместил объявление о продаже видеокарты на одном из популярных онлайн-сервисов. Вскоре с ним связалась девушка, выразившая желание приобрести устройство. Под предлогом оформления сделки она предложила казанцу перейти по ссылке и заполнить электронную форму.

Поверив в правдоподобность ситуации, молодой человек перешел по ссылке и, увидев всплывающее окно от «платформы объявлений», ввел данные своей банковской карты. После этого с его счета было списано 16 тыс. рублей.

Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупредило граждан о новой волне мошеннических схем, связанных с требованием перевода оплаты «таможенных пошлин» на личные счета.

Рената Валеева