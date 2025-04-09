Казанец лишился денег при продаже видеокарты через сайт объявлений
Житель Казани стал жертвой мошенников, пытаясь продать видеокарту через популярный сайт объявлений. Сумма ущерба составила 16 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе управления МВД России по Казани.
19-летний потерпевший разместил объявление о продаже видеокарты на одном из популярных онлайн-сервисов. Вскоре с ним связалась девушка, выразившая желание приобрести устройство. Под предлогом оформления сделки она предложила казанцу перейти по ссылке и заполнить электронную форму.
Поверив в правдоподобность ситуации, молодой человек перешел по ссылке и, увидев всплывающее окно от «платформы объявлений», ввел данные своей банковской карты. После этого с его счета было списано 16 тыс. рублей.
Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупредило граждан о новой волне мошеннических схем, связанных с требованием перевода оплаты «таможенных пошлин» на личные счета.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.