После полувекового перерыва в Казани ждут потомства редкого сокола-балобана

Фото: Динар Фатыхов

В Казани ожидают появления потомства редкого сокола-балобана после более чем 50-летнего перерыва. Об этом сообщает Оперштаб Татарстана.

В 2023 году в Татарстане был успешно реализован проект по восстановлению популяции соколов-балобанов, в результате которого численность этих птиц достигла десяти особей. В планах на следующий год — добавление еще шести.

В Казанском зооботсаде созданы комфортные условия для четырех взрослых птиц. Кроме того, 16 соколов были выпущены в дикую природу в районе Камского Устья на Волге.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Весной текущего года ожидается, что соколы начнут размножаться как в естественных условиях, так и в зооботсаде, где предполагается получение первого потомства, — говорится в сообщении.

Последний раз соколов-балобанов наблюдали на территории региона более полувека назад. Проект по восстановлению популяции этих птиц был запущен Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана в текущем году и уже демонстрирует многообещающие результаты.

Рената Валеева