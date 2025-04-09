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Начальник УФСИН по Башкортостану арестован по делу о превышении полномочий

17:03, 09.04.2025
Начальник УФСИН по Башкортостану арестован по делу о превышении полномочий
Фото: Михаил Захаров

Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику УФСИН по Башкортостану, ставшему фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следкома по Башкортостану.

— Обвиняемому в превышении должностных полномочий… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Рената Валеева

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