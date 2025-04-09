В Германии отменят получение гражданства через три года проживания

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Глава Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил, что срок ожидания для получения немецкого гражданства будет увеличен с трех до пяти лет. Об этом сообщает Reuters.

— Получение гражданства займет минимум пять лет, — подчеркнул Мерц.

Сообщение прозвучало на фоне заявлений о грядущем ужесточении миграционной политики Германии. В марте Мерц сообщал о договоренностях с правящей Социал-демократической партией Германии (СДПГ) касательно изменения миграционного законодательства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам главы ХДС/ХСС, планируется расширение правовых инструментов для борьбы с нелегальной миграцией и усиление пограничного контроля. Кроме того, партия намерена свернуть программы добровольного приема беженцев, включая программу помощи гражданам Афганистана, и существенно расширить полномочия полиции. Сообщается также, что некоторые категории мигрантов могут столкнуться с ограничениями на воссоединение с семьями в Германии.



Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере миграции. Глава страны постановил создать службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан на базе Главного управления по вопросам миграции МВД.

Рената Валеева