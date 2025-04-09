В Татарстане предупредили об угрозе урожаю из-за засухи и грызунов

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Засуха и активность грызунов представляют серьезную угрозу для будущего урожая в Татарстане. Об этом сообщает Оперштаб республики.

Недостаток осадков в осенне-зимний период привел к значительному снижению влажности почвы, что усугубилось аномально теплой погодой. Специалисты выражают обеспокоенность возможными негативными последствиями для сельскохозяйственных культур.

Ведущий научный сотрудник Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Олег Шайтанов, основываясь на прогнозах, предполагает, что лето 2025 года не принесет экстремальной жары и температура будет соответствовать климатическим нормам.

Однако руководитель Высокогорского межрайонного отдела Россельхозцентра по РТ Сагит Салахутдинов подчеркивает необходимость принятия мер по сохранению влаги в почве, чтобы минимизировать риски для урожая. Он рекомендует внедрение и использование технологий, направленных на удержание влаги.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо засухи, серьезной проблемой является активность грызунов, в частности мышей, популяция которых успешно пережила зимний период и активно размножается. По оценкам специалистов, мыши могут уничтожить от 30 до 70% урожая озимых зерновых. Грызуны не только поедают зерно, но и повреждают корневую систему растений, роя норы в почве, что значительно снижает жизнеспособность посевов.



Рената Валеева