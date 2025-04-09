Минюст проверяет Ивана Урганта на наличие признаков иностранного агента

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Минюст проводит контрольные мероприятия для выявления в деятельности телеведущего Ивана Урганта признаков иностранного агента. В случае обнаружения таких признаков будет рассмотрен вопрос о его включении в реестр иноагентов. Это следует из ответа на запрос депутата Госдумы Николая Новичкова, пишет ТАСС.



Ранее он направил обращение министру юстиции России Константину Чуйченко. По словам парламентария, появилась информация о регистрации телеведущего во Франции в качестве ИП.

При этом Ургант опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он зарегистрировался в качестве ИП в Париже для производства развлекательных шоу. По словам Урганта, в настоящее время он находится в Москве и не планирует переезд или начало нового бизнеса.

— Итак, в быстром темпе — не переезжаю. Бизнес не начинаю, — написал Ургант в своем телеграм-канале, развеяв слухи.