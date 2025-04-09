Вице-премьер Сербии назвал Россию «единственным прочным историческим союзником»

Вице-премьер Сербии Александар Вулин в беседе с ТАСС назвал Россию «единственным прочным историческим союзником» Сербии.

Ранее Евросоюз запустил процедуру внесения Вулина в санкционный список после его речи в Европарламенте, где он сделал ряд заявлений об отношениях с Брюсселем и Москвой. Также Брюссель потребовал от президента Сербии Александара Вучича убрать Вулина из состава нового правительства.

В октябре 2024 года Вулин заявил, что его страна заинтересована во вступлении в БРИКС. По его словам, это объединение предлагает своим участникам много свободы и не требует от них присоединения к санкционным режимам или изменений в политической системе.

Рената Валеева