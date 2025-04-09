Минпросвещения: дефицит педагогов в российских школах составляет 1,75%

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Общая нехватка педагогических работников в российских школах, по данным Росстата, составляет 1,75%. Такие данные журналистам предоставили в пресс-службе Минпросвещения, пишет ТАСС.

В ведомстве также отметили, что Минпросвещения поддерживает законопроект, который разрешает осуществлять переподготовку педагогов и повышение их квалификации только в государственных организациях.

— Данная инициатива направлена на повышение качества дополнительного профессионального образования учителей. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, общая нехватка педагогических работников в российских школах составляет 1,75%, — говорится в официальном сообщении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Законопроект, закрепляющий право госорганизаций на переподготовку и повышение квалификации педагогов, был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании.

По данным Минпросвещения, из 18 287 вакантных должностей педагогических работников на начало 2024/2025 учебного года 6 574 (30%) приходится на сельские территории. При этом в министерстве отметили, что в сельской местности на сегодняшний день работают 366 663 учителя.

С 1 сентября 2024 года по поручению президента России почти 8 тысячам преподавателей фундаментальных дисциплин в 50 инженерных вузах повысили зарплату на 25%.



Рената Валеева