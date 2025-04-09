В Стамбуле обсудят прямое авиасообщение между Россией и США

Фото: Максим Платонов

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и США станет одной из тем консультаций между Москвой и Вашингтоном, которые пройдут в Стамбуле. Об этом заявил посол России в США Александр Дарчиев, пишет RT.

— Это придало бы импульс не только официальным контактам, сейчас сотрудники дипмиссий добираются к месту службы «на перекладных», но и стимулировало бизнес, облегчило бы жизнь простым людям по обе стороны океана, — подчеркнул дипломат.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось о прибытии части российской делегации во главе с Александром Дарчиевым в Стамбул для проведения переговоров с представителями США.



Рената Валеева