Депутат объяснил, кто может рассчитывать на семейную налоговую выплату в 2026 году

Фото: Мария Зверева

С 2026 года в России заработает механизм налогового возврата для родителей с двумя и более детьми, получивший название «семейная налоговая выплата». О том, кто сможет рассчитывать на данную поддержку, рассказал депутат Госдумы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в интервью RT.

По словам парламентария, это не просто новая выплата, а перераспределение уже уплаченного НДФЛ.

— Если семья признана нуждающейся, то налог, уплаченный за 2025 год по ставке 13%, будет пересчитан по сниженной ставке 6%, а разницу вернут в виде денежной выплаты, — пояснил Говырин.

На выплату смогут претендовать не только родные родители, а усыновители и опекуны, при условии, что они официально трудоустроены, проживают в России и имеют статус налогового резидента.

— Учет идет не только по доходам, но и по составу семьи, причем исключаются лица, находящиеся, например, в розыске или на принудительном лечении. Ключевым моментом является соответствие критерию нуждаемости: среднедушевой доход за год должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума региона. Сам расчет осуществляется по формуле: сначала считают налог по полной ставке, затем — по льготной, и разницу возвращают, — уточнил депутат.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Говырин подчеркнул, что для получения выплаты необходимо ежегодно подавать заявление, поскольку состав семьи, доходы и наличие имущества будут проверяться каждый раз. Автоматическое назначение выплаты не предусмотрено.



Рената Валеева