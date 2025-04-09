В России предложили обязать автошколы бесплатно переобучать не сдавших экзамен в ГАИ

Фото: Динар Фатыхов

Автошколы должны быть законодательно обязаны бесплатно повторно обучать граждан, не сумевших сдать экзамен в ГАИ для получения водительского удостоверения. С таким предложением выступил зампредседателя комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, пишет ТАСС.

— Мне кажется, что в этом случае нужно законодательно обязать доучивать бесплатно человека. То есть до того момента, пока он не получит водительское удостоверение, — заявил Холодов.

По мнению представителя ОП, обучение в автошколе является образовательной услугой, оказываемой гражданину за деньги.

— Если человек не сдал экзамен в ГИБДД, я считаю, что это некачественно оказанная услуга. То есть человеку обещали за его деньги обучить в автошколе, он экзамен не сдал. Но если он пришел в ГИБДД сдавать экзамен, это значит, что в автошколе он его сдал, — пояснил Холодов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В качестве дополнительных мер по улучшению качества обучения, Холодов предложил разрешить автошколам индивидуально подходить к каждому обучающемуся, разрабатывая программы, учитывающие уровень подготовки и имеющиеся навыки вождения.

Кроме того, он подчеркнул необходимость модернизации подхода к обучению в целом.

— У нас технологии развиваются гораздо быстрее, чем программы обучения. Сейчас можно заниматься с помощью нейросетей, тренажеров. Но зачем автошколам на это тратиться, если есть какой-то минимум, прописанный государством, и это нужно выполнять, — отметил Холодов. Он предложил дать автошколам возможность внедрять собственные, инновационные, современные методики обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий.



Рената Валеева